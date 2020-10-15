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IndyCar / Son dakika

Rosenqvist, Ganassi'den Arrow McLaren SP'ye geçecek

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Rosenqvist, Ganassi'den Arrow McLaren SP'ye geçecek
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Felix Rosenqvist, sezon sonunda Chip Ganassi Racing-Honda'yı bırakarak Arrow Mclaren SP-Chevrolet takımında 2021 sezonu için Pato O’Ward’a takım arkadaşlığı yapacak.

Motorsport.com, Kasım ayında 29’una girecek İsveçli sürücünün, önümüzdeki hafta 2019 Mart ayında St. Petersburg’da ilk yarışına çıktığı Ganassi takımından ayrılacağını öğrendi.

Ganassi'den ayrılacak Rosenqvist, önümüzdeki sezon için Arrow McLaren SP takımından ayrılan Oliver Askew’in yerine gelerek dün kalacağı kesinleşen O’Ward’a takım arkadaşlığı yapacak.

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Chip Ganassi’nin efsanevi takımında geçen 2 sezonunda birçok kez parlayan Rosenqvist, ilk yarışında bile takım lideri Scott Dixon’ın önünde 3. sırada yarışa başlamış ve 31 tura liderlik ettikten sonra 4. olarak yarışı tamamlamıştı. IMS yol pistinde gerçekleşen Indianapolis Grand Prix’sinde pole pozisyonunu kazanmış, Mid-Ohio yarışında Dixon’a çok yaklaşarak 2.liği almış ve Portland’da da başka bir ikinciliği daha eve götürmüştü.

Laguna Seca’daki WeatherTech pistinde gerçekleşen sezon finalinde Rosenqvist, sıralama seansında aldığı cezaya rağmen diğer sürücülerin arasından sıyrılmış ve yarışı 5. bitirerek şampiyonluğu 6. sırada tamamlamış, Yılın Çaylağı ödülünü kazanmıştı.

Bu sezon yarış lideri Dixon’la farkı kapatmaya çalışırken 2. sırada kaza yapmasıyla kötü başlamıştı ama Road America’daki 2. yarışta parlayarak Ganassi takımının 4’te 4 yapmasını sağlamıştı. O zamandan beri girdiği diğer 9 yarışta en iyi sonucu çift yarışlı Harvest Grand Prix’sinin ilk ayağında 5.lik oldu ve sürücüler şampiyonasında şu an 10. sırada bulunuyor.

Rosenqvist’in menajeri Motorsport.com’un bilgiyi onaylamak için attığı epostaya henüz cevap vermedi. Takım ise sadece Arrow Mclaren SP 2021 tam sürücü diziliminin yakın zamanda açıklanacağını söylemekle yetindi.

Dixon'ın Ganassi’de sözleşmesi devam ediyor ve Marcus Ericsson’un #8 numaralı araçta kalması planlanıyor. Chip Ganassi, efsanevi NASCAR sürücüsü Jimmie Johnson’ı 2021 kadrosuna katacak. Takım ve sürücü kendisini yol ve cadde pistlerinde yarıştıracak sponsorlar ararken, bu aracın oval pistlerde Tony Kanaan tarafından sürüleceği söylentisi devam ediyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Pilotlar Felix Rosenqvist
Editör David Malsher

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