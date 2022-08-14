James: “Mercedes Formula E projesi, motor sporlarındaki ‘zengin mirasa’ katkı yaptı”

Haberi dinle

Takım, müşteri Venturi güç aktarma sistemi kullanan HWA ile Gen2 döneminde seriye giriş yaptıktan sonra 2019-20 sezonunda tam olarak bir üretici olarak Formula E’ye katılmıştı.

Mercedes adı altında ilk senesinde üçüncü olan takım, ilk galibiyetini de aynı sezonun son yarışı olan Berlin’de Vandoorne ile almıştı.

Bir sonraki sezon olan 2020-21’de Nyck de Vries, takıma ilk sürücüler şampiyonluğunu getirirken, takımlar şampiyonasında da zirvede yer aldılar. Bu sezon da Vandoorne’un şampiyon olması, takıma art arda hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu getirdi.

James, takımın başarılarının “hayalinde kurduklarının bile ötesinde” olduğunu ve Mercedes’teki hiç kimsenin Formula E’deki yolculuğun nasıl sonuçlanacağını tam olarak tahmin edemediğini söyledi.

James, “Öncelikle, Stoffel’e büyük tebriklerimi sunuyorum. Tüm sene boyunca gösterdiği istikrarlı performansı harikaydı. Ancak Nyck de bu sene takımlar şampiyonasını kazanmamızda büyük rol oynadı.”

“Dört sene önce Mercedes-Benz yönetim kurulu ile Toto Wolff, seriye katılma kararı aldığında bunun nasıl sonuçlanacağını gerçekten bilmiyorduk. Ancak şansımızı sonuna kadar zorlayacağımızı biliyorduk.”

“Ancak aynı zamanda serinin ne kadar rekabetçi olduğunu biliyorduk. Şu anda burada olmakla, elde ettiğimiz başarının hayallerimizin ötesinde olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, Ian James, Team Principal, Mercedes-Benz EQ, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, celebrate after securing the world chamionship titles Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gelecek sene Mercedes ekibi, Neom akıllı şehir programı aracılığıyla Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun desteğiyle takımı satın alan McLaren’a dönüşecek.

James, Mercedes’in katılımı ve sürücüleri dışında takımın çekirdeğinin aynı kalacağını söyledi ancak takımın, Mercedes’in motor sporları tarihine katkıda bulunduğunu da belirtti.

“Evet, takım neredeyse olduğu gibi kalacak. Bulmak istediğimiz şey de buydu: denge ve yakaladığımız ivmeyi devam ettirecek istikrar.”

“Ancak bugün Mercedes EQ ile ilgili, çıktığımız yolculukla ilgili, 125 yılı aşkın bu zengin mirasa katkıda bulunmakla ilgili.”

“Takım adına bunda bizim de katkımız olduğu için çok gururluyum. Odağımız bir süre daha bu olacak.”