Wehrlein epey sinirli: "De Vries'in hareketleri şampiyona standartlarına uymuyor"

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Son şampiyon De Vries, Seul'deki sezon finalinde Wehrlein ile çarpıştı ve temasın ardından her iki pilotun da yarışı sona erdi.

Epey sinirlendiği görülen Wehrlein, rakibini "lanet bir aptal" olarak nitelendirdi ve "Umarım asla Formula 1'e gidemez!" şeklinde bir ifade kullandı.

Yarıştan sonra Wehrlein'e ulaşan The Race, Porsche sürücüsüne bu ifadenin anlamını sordu, nitekim kazanın sadece bir kısmı kameralara yansımıştı.

Wehrlein, "[De Vries] ilk olarak 20. virajda fren esnasında yön değiştirdi. Tüm lastiklerimi kilitlemek zorunda kaldım ve çarpışmadan kaçınırken bir ya da iki sıra kaybetmek üzereydim."

"Bir tur sonra atak moduna geçti ve 1. virajda aşırı iyimser bir geçiş yapmaya çalıştı, bu sırada aracının kontrolünü kaybetti, benim aracıma çarptı, süspansiyon kırdı, kendi yarışını da mahvetti. Geç fren yaptığı için viraja giremedi, bu gerçekten anlaşılır gibi değil."

"Bu hareketler asla şampiyona standartlarına uymuyor. Günün sonunda benim yarışım, hem de onun yarışı bitti, bunun için de iki ceza puanı aldı."

"Genellikle aynı sürücüler aşırı motive olmuş hareketlerde bulunabiliyorlar, ne yazık ki bu sefer bu durumun kurbanı ben oldum."

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Nick Cassidy, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Yarışın sonrasında konuşan De Vries ise, atak moduna geçtiği esnada Wehrlein'in kendisine yeterince anlayışlı yaklaşmadığını düşünüyor.

2021 şampiyonu, "Atak modunu etkinleştirdiğimde ve onun arkasına geçtiğimde daha anlayışlı davranmasını bekliyordum, fakat o mücadele etmek istedi," diye ekledi.

"Oysa ki çoktan atağa kalkmıştım, bu sırada sağ ön lastiği sol arka lastiğime dokundu, bu da lastik patlatmasına sebep oldu." dedi.

Wehrlein'in eleştirileri hakkında söylemek istediği bir şeyler olup olmadığı sorulduğunda ise De Vries, "Ne söyleyebilirim ki? Herkesin söylemek istediğini söyleme hakkı vardır. Herkes çok şey yapıyor ama ben yorumda bulunmuyorum." dedi.