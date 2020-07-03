Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider

Formula 3 antrenman seansı, 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve başlangıçta tüm sürücüler ıslak zemin nedeniyle yağmur lastikleriyle sürüş yaptılar.

Dereceler başlangıçta 1:30'lardaydı ancak pist her geçen tur kurumaya başladı ve sürücüler önce geçiş lastiklerine, ardından da kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Dereceler son bölümde sürekli olarak gelişti ve neredeyse hiçbir sürücü hata yapmadı. Sadece birkaç pist dışı ziyareti vardı.

Peş peşe atılan hızlı turların ardından David Beckmann 1:20.434'lük derecesiyle, Oscar Piastri'nin 0.079 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Böylelikle Alman pilot, yeni sezonun ilk seansını ilk sırada tamamlamış oldu.

Renault'nun genç yeteneği ve Prema sürücüsü Piastri ikinci olurken, Roman Stanek üçüncü ve Ralf Schumacher'in oğlu David dördüncü oldu.

Richard Verschoor beşinci olurken, Frederik Vesti altıncı, Jake Hughes yedinci ve Igor Fraga sekizinci oldu.

İlk onu Sebastian Wahbeh ile Liam Lawson tamamladı.

Antrenman sonuçları: