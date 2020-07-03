Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider
Trident sürücüsü David Beckmann, Avusturya'da gerçekleştirilen F3 antrenman seansında en hızlı isim oldu.
Formula 3 antrenman seansı, 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve başlangıçta tüm sürücüler ıslak zemin nedeniyle yağmur lastikleriyle sürüş yaptılar.
Dereceler başlangıçta 1:30'lardaydı ancak pist her geçen tur kurumaya başladı ve sürücüler önce geçiş lastiklerine, ardından da kuru zemin lastiklerine geçtiler.
Dereceler son bölümde sürekli olarak gelişti ve neredeyse hiçbir sürücü hata yapmadı. Sadece birkaç pist dışı ziyareti vardı.
Peş peşe atılan hızlı turların ardından David Beckmann 1:20.434'lük derecesiyle, Oscar Piastri'nin 0.079 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.
Böylelikle Alman pilot, yeni sezonun ilk seansını ilk sırada tamamlamış oldu.
Renault'nun genç yeteneği ve Prema sürücüsü Piastri ikinci olurken, Roman Stanek üçüncü ve Ralf Schumacher'in oğlu David dördüncü oldu.
Richard Verschoor beşinci olurken, Frederik Vesti altıncı, Jake Hughes yedinci ve Igor Fraga sekizinci oldu.
İlk onu Sebastian Wahbeh ile Liam Lawson tamamladı.
Antrenman sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|David Beckmann
|Trident
|20
|1'20.434
|2
|Oscar Piastri
|Prema Powerteam
|19
|1'20.513
|0.079
|3
|Roman Staněk
|Charouz Racing System
|27
|1'20.963
|0.529
|4
|David Schumacher
|Charouz Racing System
|24
|1'21.053
|0.619
|5
|Richard Verschoor
|MP Motorsport
|20
|1'21.129
|0.695
|6
|Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|20
|1'21.207
|0.773
|7
|Jake Hughes
|HWA AG
|18
|1'21.211
|0.777
|8
|Igor Fraga
|Charouz Racing System
|18
|1'21.218
|0.784
|9
|Sebastian Wahbeh
|ART Grand Prix
|20
|1'21.235
|0.801
|10
|Liam Lawson
|Hitech Racing
|21
|1'21.281
|0.847
|11
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|21
|1'21.442
|1.008
|12
|Logan Sargeant
|Prema Powerteam
|17
|1'21.451
|1.017
|13
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|20
|1'21.582
|1.148
|14
|Clement Novalak
|Carlin
|19
|1'21.638
|1.204
|15
|Lirim Zendeli
|Trident
|19
|1'21.698
|1.264
|16
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|24
|1'21.743
|1.309
|17
|Alex Peroni
|Campos Racing
|19
|1'21.748
|1.314
|18
|Sophia Floersch
|Campos Racing
|18
|1'21.812
|1.378
|19
|Matteo Nannini
|Jenzer Motorsport
|23
|1'21.909
|1.475
|20
|Cameron Das
|Carlin
|22
|1'22.054
|1.620
|21
|Lukas Dunner
|MP Motorsport
|21
|1'22.058
|1.624
|22
|Max Fewtrell
|Hitech Racing
|20
|1'22.235
|1.801
|23
|Jack Doohan
|HWA AG
|17
|1'22.242
|1.808
|24
|Dennis Hauger
|Hitech Racing
|22
|1'22.504
|2.070
|25
|Enaam Ahmed
|Carlin
|21
|1'22.577
|2.143
|26
|Bent Viscaal
|MP Motorsport
|19
|1'22.826
|2.392
|27
|Olli Caldwell
|Trident
|20
|1'23.034
|2.600
|28
|Federico Malvestiti
|Jenzer Motorsport
|22
|1'23.338
|2.904
|29
|Enzo Fittipaldi
|HWA AG
|19
|1'23.360
|2.926
|30
|Alessio Deledda
|Campos Racing
|21
|1'23.494
|3.060
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|Editör
|Jamie Klein