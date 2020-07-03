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FIA F3 / Spielberg / Antrenman raporu

Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider

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Red Bull Ring F3: Antrenman seansında Beckmann lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Tem 2020 09:15

Trident sürücüsü David Beckmann, Avusturya'da gerçekleştirilen F3 antrenman seansında en hızlı isim oldu.

Formula 3 antrenman seansı, 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve başlangıçta tüm sürücüler ıslak zemin nedeniyle yağmur lastikleriyle sürüş yaptılar.

Dereceler başlangıçta 1:30'lardaydı ancak pist her geçen tur kurumaya başladı ve sürücüler önce geçiş lastiklerine, ardından da kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Dereceler son bölümde sürekli olarak gelişti ve neredeyse hiçbir sürücü hata yapmadı. Sadece birkaç pist dışı ziyareti vardı.

Peş peşe atılan hızlı turların ardından David Beckmann 1:20.434'lük derecesiyle, Oscar Piastri'nin 0.079 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Böylelikle Alman pilot, yeni sezonun ilk seansını ilk sırada tamamlamış oldu.

Renault'nun genç yeteneği ve Prema sürücüsü Piastri ikinci olurken, Roman Stanek üçüncü ve Ralf Schumacher'in oğlu David dördüncü oldu.

Richard Verschoor beşinci olurken, Frederik Vesti altıncı, Jake Hughes yedinci ve Igor Fraga sekizinci oldu.

İlk onu Sebastian Wahbeh ile  Liam Lawson tamamladı.

Antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Germany David Beckmann Italy Trident 20 1'20.434  
2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 19 1'20.513 0.079
3 Roman Staněk Charouz Racing System 27 1'20.963 0.529
4 Germany David Schumacher Charouz Racing System 24 1'21.053 0.619
5 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 20 1'21.129 0.695
6 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 20 1'21.207 0.773
7 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 18 1'21.211 0.777
8 Brazil Igor Fraga Charouz Racing System 18 1'21.218 0.784
9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 20 1'21.235 0.801
10 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 21 1'21.281 0.847
11 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 21 1'21.442 1.008
12 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 17 1'21.451 1.017
13 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 20 1'21.582 1.148
14 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 19 1'21.638 1.204
15 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 19 1'21.698 1.264
16 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 24 1'21.743 1.309
17 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 19 1'21.748 1.314
18 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 18 1'21.812 1.378
19 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 23 1'21.909 1.475
20 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 22 1'22.054 1.620
21 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 21 1'22.058 1.624
22 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 20 1'22.235 1.801
23 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 17 1'22.242 1.808
24 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 22 1'22.504 2.070
25 United Kingdom Enaam Ahmed United Kingdom Carlin 21 1'22.577 2.143
26 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 19 1'22.826 2.392
27 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 20 1'23.034 2.600
28 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 22 1'23.338 2.904
29 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 19 1'23.360 2.926
30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 21 1'23.494 3.060
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Spielberg
Pilotlar David Beckmann
Takımlar Trident
Editör Jamie Klein

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