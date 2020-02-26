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FIA F3 / Son dakika

Floersch, Campos ile FIA F3'te yarışacak

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Floersch, Campos ile FIA F3'te yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Şub 2020 14:16

Sophia Floersch, 2020'de tam zamanlı olarak FIA Formula 3 serisinde yarışacak ve Campos Racing'in kadrosu da böylelikle tamamlanmış olacak.

2015 yılında Ginetta Junior'da yarış kazanmayı başaran ve iki yıl yarıştığı ADAC Formula 4'te üç kez podyuma çıkan 19 yaşındaki Alman pilot, geçtiğimiz sezon Van Amersfoort  ile Formula Regional European Championship'te yarıştı ve yedinci oldu.

Normalde bu yıl HWA ile FIA F3'te mücadele etmeyi bekliyordu ancak HWA tercihini Jake Hughes, Enzo Fittipaldi ve Jack Doohan'dan yana kullandı.

Bunun yerine Floersch, Alex Peroni  ve Alessio Deledda ile birlikte Campos adına yarışacak.

"Campos Racing ile birlikte FIA ​​F3 Şampiyonasında yarışacağım için çok mutluyum. Pirelli lastikleri, DRS ve Mecachrome motorlu gerçek Formula 3 aracındaki ilk tam sezonum olacak."

"Herhangi bir ön test olmadan çok şey öğrenmem gerekiyor ama en iyi sürücülerle rekabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için her yarış hafta sonu daha iyi hale olmak, takımla birlikte çalışmak ve eğlenmek önemli olacak." dedi.

Floersch daha önce Katherine Legge ve Tatiana Calderon ile birlikte Richard Mille Racing Avrupalı ​​Le Mans Serisi'nde yarışacağını açıklamıştı.

2020'de altı yarışlık ELMS takvimi ve dokuz yarışlık FIA F3 takvimi arasında üç çatışma var.

Takım sahibi Adrian Campos, "Sophia'nın kadromuzda olması büyük bir ayrıcalık."

"O, en yetenekli sürücülerden birisi ve gerçek bir azim örneğidir. Sophia, uluslararası arenadaki en zorlu şampiyonalardan birinde gelişimini sürdürmeye devam edecek." dedi.

2020 FIA F3 gridi:

Takım Sürücüler
Prema Racing

United States Logan Sargeant

Denmark Frederik Vesti

Australia Oscar Piastri
Hitech

United Kingdom Max Fewtrell

New Zealand Liam Lawson

Norway Dennis Hauger
ART Grand Prix

Russian Federation Alexander Smolyar

France Theo Pourchaire

Venezuela Sebastian Fernandez
Trident

Germany Lirim Zendeli

Canada Devlin DeFrancesco

United Kingdom Olli Caldwell
HWA

United Kingdom Jake Hughes

Brazil Enzo Fittipaldi

Australia Jack Doohan
MP Motorsport

Netherlands Bent Viscaal

Açıklanmadı

Açıklanmadı
Jenzer Motorsport

Australia Calan Williams

Italy Matteo Nannini

Italy Federico Malvestiti
Charouz

Germany David Schumacher

Brazil Igor Fraga

Finland Niko Kari
Carlin

United Kingdom Enaam Ahmed

France Clement Novalak 

United States Cameron Das 
Campos

Australia Alex Peroni

Italy Alessio Deledda

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Sophia Floersch
Takımlar Campos Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

FIA F3 Sıradaki seans

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20 Mar - 22 Mar

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