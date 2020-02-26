Floersch, Campos ile FIA F3'te yarışacak

2015 yılında Ginetta Junior'da yarış kazanmayı başaran ve iki yıl yarıştığı ADAC Formula 4'te üç kez podyuma çıkan 19 yaşındaki Alman pilot, geçtiğimiz sezon Van Amersfoort ile Formula Regional European Championship'te yarıştı ve yedinci oldu.

Normalde bu yıl HWA ile FIA F3'te mücadele etmeyi bekliyordu ancak HWA tercihini Jake Hughes, Enzo Fittipaldi ve Jack Doohan'dan yana kullandı.

Bunun yerine Floersch, Alex Peroni ve Alessio Deledda ile birlikte Campos adına yarışacak.

"Campos Racing ile birlikte FIA ​​F3 Şampiyonasında yarışacağım için çok mutluyum. Pirelli lastikleri, DRS ve Mecachrome motorlu gerçek Formula 3 aracındaki ilk tam sezonum olacak."

"Herhangi bir ön test olmadan çok şey öğrenmem gerekiyor ama en iyi sürücülerle rekabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için her yarış hafta sonu daha iyi hale olmak, takımla birlikte çalışmak ve eğlenmek önemli olacak." dedi.

Floersch daha önce Katherine Legge ve Tatiana Calderon ile birlikte Richard Mille Racing Avrupalı ​​Le Mans Serisi'nde yarışacağını açıklamıştı.

2020'de altı yarışlık ELMS takvimi ve dokuz yarışlık FIA F3 takvimi arasında üç çatışma var.

Takım sahibi Adrian Campos, "Sophia'nın kadromuzda olması büyük bir ayrıcalık."

"O, en yetenekli sürücülerden birisi ve gerçek bir azim örneğidir. Sophia, uluslararası arenadaki en zorlu şampiyonalardan birinde gelişimini sürdürmeye devam edecek." dedi.

2020 FIA F3 gridi: