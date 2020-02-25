F3 puanlama sistemini değişti

GP3'ün yerini devralan FIA F3 serisi, ilk yılında ilk sekizin tersine çevrildiği ikinci yarışta, sadece ilk sekizde finiş gören sürücüye puan veriyordu.

Buna göre artık ilk 10'de yer alan sürücülerin yeri tersine çevrilecek ve daha önce 15-12-10-8-6-4-2-1 olan puan sistemi 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 olarak değiştirilecek. Böylelikle ilk ona giren herkes puan alacak.

Seri CEO'su Bruno Michel, “30 sürücüden oluşan bir gride sahip olmak, ilk 10'da bitirmenin zaten büyük bir başarı olduğu anlamına geliyor ve sadece ilk yarışta değil, her iki yarışta da ödüllendirilmeleri gerektiğini hissettik."

“Bu nedenle, bu sezondan itibaren, ikinci yarışta ilk 8 yerine ilk 10'u tersine çevirmeye ve her iki yarışta da ilk 10 sürücünün puan almasına karar verdik. Bu, daha fazla sürücüye sezon boyunca başarılarını daha iyi yansıtma ve sezonu puanla bitime fırsatı verecek."

Mart ayındaki Bahreyn yarışı öncesinde 30 sürücülük gridden 27'si dolmuş durumda.

Sato, Trident ile F2'de yarışacak

Marino Sato, Trident Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Bu arada, FIA Formula 2 destek serisi takımlarından Trident Racing, 2020 için Marino Sato ile sözleşme imzaladı.

Bu kararla Trident'te sadece bir boş koltuk kaldı ve bunun Williams F1 test pilotu Roy Nissany'e gitmesi bekleniyor.

Eski İtalya ve F4 ve Avrupa F3 sürücüsü Sato, geçen yıl EF Open'da dokuz yarış kazanarak şampiyon olmayı başardı.

Ayrıca F2'de Campos ile altı yarışlık bir programa sahipti ve en iyi sonucu 11.'lik oldu.

Trident sahibi Maurizio Savadori “Marino, çok yetenekli, çok profesyonel bir pilot. Euroformula Open'daki ezici son başarısı, Marino'nun kazanma sanatını bildiği anlamına geliyor. Bu sadece birkaç pilotun sahip olduğu bir yetenek."

“Eminim Team Trident takımıyla büyümeye ve gelişmeye devam edecek." dedi.

F2 2020 gridi: