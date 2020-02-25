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FIA F3 / Son dakika

F3 puanlama sistemini değişti

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F3 puanlama sistemini değişti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Şub 2020 18:52

Formula 1'in destek serisi Formula 3, 2020 sezonu için üç yarışta da ilk onun tamamına puan verme kararı aldı.

GP3'ün yerini devralan FIA F3 serisi, ilk yılında ilk sekizin tersine çevrildiği ikinci yarışta, sadece ilk sekizde finiş gören sürücüye puan veriyordu.

Buna göre artık ilk 10'de yer alan sürücülerin yeri tersine çevrilecek ve daha önce 15-12-10-8-6-4-2-1 olan puan sistemi 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 olarak değiştirilecek. Böylelikle ilk ona giren herkes puan alacak.

Seri CEO'su Bruno Michel, “30 sürücüden oluşan bir gride sahip olmak, ilk 10'da bitirmenin zaten büyük bir başarı olduğu anlamına geliyor ve sadece ilk yarışta değil, her iki yarışta da ödüllendirilmeleri gerektiğini hissettik."

“Bu nedenle, bu sezondan itibaren, ikinci yarışta ilk 8 yerine ilk 10'u tersine çevirmeye ve her iki yarışta da ilk 10 sürücünün puan almasına karar verdik. Bu, daha fazla sürücüye sezon boyunca başarılarını daha iyi yansıtma ve sezonu puanla bitime fırsatı verecek."

Mart ayındaki Bahreyn yarışı öncesinde 30 sürücülük gridden 27'si dolmuş durumda.

Sato, Trident ile F2'de yarışacak

Marino Sato, Trident

Marino Sato, Trident

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Bu arada, FIA Formula 2 destek serisi takımlarından Trident Racing, 2020 için Marino Sato ile sözleşme imzaladı.

Bu kararla Trident'te sadece bir boş koltuk kaldı ve bunun Williams F1 test pilotu Roy Nissany'e gitmesi bekleniyor.

Eski İtalya ve F4 ve Avrupa F3 sürücüsü Sato, geçen yıl EF Open'da dokuz yarış kazanarak şampiyon olmayı başardı.

Ayrıca F2'de Campos ile altı yarışlık bir programa sahipti ve en iyi sonucu 11.'lik oldu.

Trident sahibi Maurizio Savadori “Marino, çok yetenekli, çok profesyonel bir pilot. Euroformula Open'daki ezici son başarısı, Marino'nun kazanma sanatını bildiği anlamına geliyor. Bu sadece birkaç pilotun sahip olduğu bir yetenek."

“Eminim Team Trident takımıyla büyümeye ve gelişmeye devam edecek." dedi.

F2 2020 gridi:

Takım Sürücü
Carlin

Japan Yuki Tsunoda

India Jehan Daruvala
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guan Yu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich
Japan Nobuharu Matsushita
Campos Racing

United Kingdom Jack Aitken

Brazil Guilherme Samaia
Trident

Japan Marino Sato

Açıklanmadı
HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi
Hitech GP

Italy Luca Ghiotto
Russian Federation Nikita Mazepin
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Seri FIA F3
Editör Valentin Khorounzhiy

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