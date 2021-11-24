Boschung, F2'de Campos ile anlaşmasını yeniledi

İsviçreli sürücü Boschung, MP Motorsport'un F3 sürücüsü Clement Novalak'ı 2022 kadrosuna aldıklarını açıklamasının ardından, 2022 planlarını onaylayan ikinci sürücü oldu.

Yılın başında sahibi ve kurucusu Adrian Campos Sr'nin ölümüyle sarsılan Campos ile kariyerine devam edecek olan Boschung, özellikle Monako'da üç yarışta da ilk altıda bitirdiği muhteşem bir hafta sonuyla, kategoriye güçlü bir dönüş yaptı.

Boschung, kategoriye ilk kez katıldıktan beş sezon sonra F2'deki ilk tam yılını tamamlamaya hazırlanıyor.

Boschung, "2022 FIA Formula 2 sezonuna Campos Racing ile devam edeceğim için çok minnettarım ve mutluyum."

"Sürekliliğe ve sadakate inanıyorum, bunlar bir takım olarak sahip olduğumuz güçlü değerler."

"Adrian Campos-Suner Torres'e, bana bu fırsatı verdikleri için tüm Campos Racing'e ve özellikle sponsorlarım Casa Andrea ve L By Raphaelle'e teşekkür etmek istiyorum, onlarsız bu mümkün olmazdı." dedi.

Boschung, Campos'un F2 kadrosuna 2017'de katıldı ancak Lando Norris'in sezonun geç vakitlerinde, 2021 IndyCar şampiyonu Alex Palou'nun yanındaki yeri almasıyla, sezonun son ayağını kaçırdı.

Monthey doğumlu sürücü 2018 için MP ile bir anlaşma yapmış olsa da, sezonu tamamlamak için bir kez daha fon sağlayamadı ve yerini, Hollandalı ekibin GP3 takımı için yarışan Finlandiyalı sürücü Niko Kari aldı.

Ralph Boschung, Campos Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Boschung ertesi yıl, Trident ile anlaşma imzaladıktan sonra başka bir yarı zamanlı sezonda yer aldı ve kendisini, Ryan Tveter, Dorian Boccolacci ve Christian Lundgaard ile yıl boyunca 21 numaralı aracı sürerken buldu.

Campos ile bağlarını yeniden güçlendiren Boschung, Monako başarılarını bir sonraki Bakü ayağında altıncı ve beşinci olarak takip ederek, bu yıl serideki en güçlü sonuçlarını elde etti ve şu anda 40 puanla sıralamada 12. sırada yer alıyor.

Yılın başında babası ve takım sahibini kaybetmesinin ardından sportif direktör Adrian Campos Jr, takıma "güvendiği" için Boschung'a teşekkür etti.

"Ralph'i bir sezon daha aramızda görmekten son derece mutluyuz."

"Bu yılın başında alınan ağır darbeden sonra takım çok çalıştı, her zamankinden daha fazla birlik oldu ve şimdi bu, meyvesini verdi."

"Önümüzdeki sezon daha çok şey isteyeceğiz ve sonuçlar açısından yükselişimizi sürdürmek istiyoruz."

"Campos Racing'e bir sezon daha güvendiği için Ralph'a ve onu destekleyen herkese kişisel olarak teşekkür etmek istiyorum."