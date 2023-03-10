Boschung: "2023, son Formula 2 sezonum olacak"

Haberi dinle

İlk F2 yarışına altı yıl önce çıkmasına rağmen İsviçreli sürücü yıllar boyunca Campos Racing, Trident ve MP Motorsport için kısmi sezonlarda yer aldıktan sonra sadece bir tam sezonda yarıştı.

Campos sürücüsü Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, sakatlanıp birkaç tur yarışmamak zorunda kalmasaydı 2022'nin son sezonu olacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn'deki sprint yarışında ilk F2 zaferini elde eden Boschung, Pazar günkü yarışı ikinci sırada tamamladı.

Boschung, 'F2'de iyi zamanlardan çok zor zamanlar geçirdiğini' ancak serideki son sezonuna zaferle başladığı için 'inanılmaz derecede gururlu' olduğunu söyledi.

Bunun kesin olarak serideki son sezonu olup olmayacağı sorulduğunda Boschung, şunları söyledi: "Evet, kesinlikle. Dürüst olmak gerekirse, geçen yıl benim son sezonum olacaktı. Boynumdan sakatlandıktan sonra, iyileştiğimde sponsorlarımla ve takımla konuştum ve hepsi de aynı şeyi söyledi; kendimi tam olarak kanıtlama fırsatım olmadığına inanıyorlardı."

"Ben de bunu hissediyordum, çünkü sakatlanmama kadar çok iyi bir sezon geçirmiştik, bu yıl da devam etmemin nedeni buydu. Ancak bu kesinlikle son sezonum olacak."

Ralph Boschung, Campos Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Boschung 2024 planlarından henüz emin olmasa da, bunun büyük ölçüde bu yılki başarısına bağlı olduğunu, yarışamazsa da yöneticiliğe geçmeyi düşüneceğini söyledi.

Ayrıca hem IndyCar'a hem de IMSA Sportscar Şampiyonası ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın yeni LMDh prototip sınıfına ilgi duyduğunu itiraf etti.

Boschung, "Henüz bir planım yok, bazı fikirlerim var. Sanırım pek çok şey F2 sezonumun nasıl geçeceğine bağlı olacak."

"Şimdiden açılan bazı kapılar var, nerede ya da hangi alanda olduğunu tam olarak söyleyemem ama bu her şey F2 sezonumdaki sonuçlara bağlı."

"Kişisel bir bakış açısıyla, motor sporlarında bir noktada çitin diğer tarafına geçmek her zaman çok ilgimi çekmiştir. Gelecek yıl herhangi bir nedenle yarışmaya devam edemezsem, yönetim rollerine adım atacağım."

"Bir gün bir takım sahibi olmak her zaman aklımda olan bir şeydi. Yani tüm bunlar, uzun vadeli bir plan diyebiliriz."

"Ama tabii ki yarışmaya devam etmek istiyorum. Hâlâ yarış pilotu olarak önümde birkaç yıl olduğuna inanıyorum ama sezonun nasıl geçeceğini göreceğiz."

"Umduğum gibi giderse, gelecek yıl gerçekten harika serilerde yarışabilirim." dedi.

Boschung, yarışmaya ara vermeye en çok yaklaştığı dönemin geçtiğimiz yıl ciddi boyun ağrısına neden olabilen artrit benzeri bir omurga rahatsızlığı olan faset sendromu yaşadığı dönem olduğunu söyledi.

Boyun ağrısı çekmeye başlamadan önce Imola'da yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı. Ardından üç yarışı kaçırıp Spa'da geri döndü ve sprint yarışını üçüncü bitirdi.

Boschung, yaşadığı sorunların kariyeri için bir tehdit oluşturmasına rağmen, vücudunun tedaviye iyi tepki verdiği ve yaz tatilinden sonra F2'ye dönebildiği için 'çok şanslı' olduğunu söyledi.

Boschung, "Geçen yılki boyun sakatlığımda gerçekten bırakmayı düşündüm. Bunun nedeni artık yapamayacağıma inanmam ya da motivasyonumu kaybetmem değildi; tamamen sağlığım açısından böyle düşündüm."

"Doktorlar, yakın arkadaşlarım, hatta takım bile; tamam demişti. Bu aşamada, 'pes etme' demek doğru olmaz; çünkü sınırları zorlarsam ve bana yapmamamı söylediklerinde bile yarışmaya devam edersem, bunun gelecekte kişisel hayatım veya sağlığım üzerinde büyük bir etkisi olabilir."

"Açıkçası, bu durum ayaklarınızı yere tekrar basmanızı sağlıyor. Gerçekten de sağlık sorunlarımı çözmenin bir yolunu bulmam ve devam etmemin gerçekten mümkün olup olmadığını görmem gerektiğini fark ettiğim bir dönemdeydim."

"Vücudum tedavilere çok iyi tepki verdiği için çok şanslıydım ve nihayet yıl sonuna doğru doktorlardan yarışmaya devam edebilmem için onay aldım." dedi.