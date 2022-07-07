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Boschung boyun ağrıları nedeniyle Red Bull Ring'deki yarıştan çekildi, yerini Merhi alacak

Uzun süredir boyun ağrılarıyla mücadele eden ve bu sezon toplam 6 yarış kaçıran Ralph Boschung, Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek Formula 2 yarışında yer alamayacak. Boschung'un yerini ise Roberto Merhi alacak.

Marco Di Marco
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Altay Gök
Boschung boyun ağrıları nedeniyle Red Bull Ring'deki yarıştan çekildi, yerini Merhi alacak
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Boschung için ne yazık ki başka bir seçenek yok; Imola'daki mücadeleden bu yana boyun ağrılarıyla boğuşan Campos Racing pilotu, ağrılarının dayanılmaz hâle gelmesinin sebebiyle Red Bull Ring'deki yarıştan çekilme kararı aldı.

Avusturya, kabus gibi bir sezon geçiren İsviçreli pilotun çekildiği ilk yarış değil. Boschung ilk olarak Barselona'da antrenman seansları esnasında ağrı hissetmeye başlamış ve yarıştan çekilmesinin ardından Campos tek pilotla (Olli Caldwell) piste çıkmak zorunda kalmıştı.

Monako'da piste dönmeyi deneyen ancak sıralama turlarının ardından bir kez daha çekilmek zorunda kalan Boschung, Bakü'de direksiyon başına geri dönmüş, ancak Silverstone'da yine aynı senaryo gerçekleşmiş ve sıralama turlarında ağrıları nükseden Campos pilotu bu sezon üçüncü kez bir yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Campos, Boschung'un çekilmesinin ardından bu kez İsviçreli pilotun yerini deneyimli bir isimle doldurmaya karar verdi: Roberto Merhi.

31 yaşındaki İspanyol, 2015'te Manor ile Formula 1'de, 2017 ve 2018'de ise toplam 6 yarışta Campos ile Formula 2'de yarışmıştı.

Ancak tek koltuklu serilerde istediğini bulamayan Merhi, bir süredir WEC, ELMS ve Asya Le Mans gibi dayanıklılık serilerinde ve GT World Challenge Australia ve Super GT'de gibi pist yarışlarında mücadele etmekte.

Ralph Boschung, Campos Racing

Ralph Boschung, Campos Racing

Photo by: Formula Motorsport Ltd

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