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FIA F3 / Son dakika

Macau galibi Verschoor, MP Motorsport ile F3'te yarışacak

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Macau galibi Verschoor, MP Motorsport ile F3'te yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Şub 2020 10:05

Macau Grand Prix galibi Richard Verschoor, bu yıl FIA Formula 3 serisinde MP Motorsport ile yarışacak.

Verschoor, 2016 yılında Formula 4'te MP Motorsport için yarışmıştı ve o yıl SMP F4 ve İspanya F4 şampiyonasında mutlu sona ulaştı.

Ertesi yıl Formula Renault Eurocup'a MP ile adım attı ve Josef Kaufmann ile aynı kategoride geçirdiği bir sezonun ardından 2019'da F3'te MP Motorsport adına yarışmaya başladı.

19 yaşındaki sürücü, F3 sezonunun ilk üç yarışında puan alamadı, ancak Paul Ricard'daki yarışta dördüncü oldu.

Verschoor daha sonra sezonun orta kısmında zor bir dönem geçirdi, ancak Monza'da iki dördüncülük aldığı gibi, kalan iki yarıştan da puanla ayrıldı.

Daha sonra Macau'da şok zaferi elde etti ve yarışın favorisi Juri Vips'le olan savaşında dikkatleri üzerine çekti.

Verschoor, "MP Motorsport ve TeamNL ile birlikte FIA ​​Formula 3'te devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum."

"Geçen yıl, sezonun ikinci yarısında yükseliş  geçmiştik. 2020'de bu çizgiye korumak istiyorum. Önde rekabet edebileceğime eminim." dedi.

Verschoor, MP Motorsport’ta Lukas Dunner ve bir diğer Hollandalı Bent Viscaal'ın takım arkadaşı olacak. Böylelikle 2020 F3 gridi de belirlenmiş oldu.

MP Motorsport’un takım yöneticisi Sander Dorsman, “Richard ile birlikte çalışmaya devam etmemiz iyi bir haber. Geçen yıl FIA F3'te umut verici sonuçlar aldık ama şimdi podyum ve daha fazla zafer hedefliyoruz.” dedi.

2020 FIA F3 gridi:

Takım Sürücüler
Prema Racing

United States Logan Sargeant

Denmark Frederik Vesti

Australia Oscar Piastri
Hitech

United Kingdom Max Fewtrell

New Zealand Liam Lawson

Norway Dennis Hauger
ART Grand Prix

Russian Federation Alexander Smolyar

France Theo Pourchaire

Venezuela Sebastian Fernandez
Trident

Germany Lirim Zendeli

Canada Devlin DeFrancesco

United Kingdom Olli Caldwell
HWA

United Kingdom Jake Hughes

Brazil Enzo Fittipaldi

Australia Jack Doohan
MP Motorsport

Netherlands Bent Viscaal

Netherlands Richard Verschoor

Austria Lukas Dunner
Jenzer Motorsport

Australia Calan Williams

Italy Matteo Nannini

Italy Federico Malvestiti
Charouz

Germany David Schumacher

Brazil Igor Fraga

Finland Niko Kari
Carlin

United Kingdom Enaam Ahmed

France Clement Novalak 

United States Cameron Das 
Campos

Australia Alex Peroni

Italy Alessio Deledda

Germany Sophia Floersch
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Richard Verschoor
Takımlar MP Motorsport
Editör Rachit Thukral

FIA F3 Sıradaki seans

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