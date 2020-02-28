Macau galibi Verschoor, MP Motorsport ile F3'te yarışacak

Verschoor, 2016 yılında Formula 4'te MP Motorsport için yarışmıştı ve o yıl SMP F4 ve İspanya F4 şampiyonasında mutlu sona ulaştı.

Ertesi yıl Formula Renault Eurocup'a MP ile adım attı ve Josef Kaufmann ile aynı kategoride geçirdiği bir sezonun ardından 2019'da F3'te MP Motorsport adına yarışmaya başladı.

19 yaşındaki sürücü, F3 sezonunun ilk üç yarışında puan alamadı, ancak Paul Ricard'daki yarışta dördüncü oldu.

Verschoor daha sonra sezonun orta kısmında zor bir dönem geçirdi, ancak Monza'da iki dördüncülük aldığı gibi, kalan iki yarıştan da puanla ayrıldı.

Daha sonra Macau'da şok zaferi elde etti ve yarışın favorisi Juri Vips'le olan savaşında dikkatleri üzerine çekti.

Verschoor, "MP Motorsport ve TeamNL ile birlikte FIA ​​Formula 3'te devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum."

"Geçen yıl, sezonun ikinci yarısında yükseliş geçmiştik. 2020'de bu çizgiye korumak istiyorum. Önde rekabet edebileceğime eminim." dedi.

Verschoor, MP Motorsport’ta Lukas Dunner ve bir diğer Hollandalı Bent Viscaal'ın takım arkadaşı olacak. Böylelikle 2020 F3 gridi de belirlenmiş oldu.

MP Motorsport’un takım yöneticisi Sander Dorsman, “Richard ile birlikte çalışmaya devam etmemiz iyi bir haber. Geçen yıl FIA F3'te umut verici sonuçlar aldık ama şimdi podyum ve daha fazla zafer hedefliyoruz.” dedi.

2020 FIA F3 gridi: