Macau galibi Verschoor, MP Motorsport ile F3'te yarışacak
Macau Grand Prix galibi Richard Verschoor, bu yıl FIA Formula 3 serisinde MP Motorsport ile yarışacak.
Verschoor, 2016 yılında Formula 4'te MP Motorsport için yarışmıştı ve o yıl SMP F4 ve İspanya F4 şampiyonasında mutlu sona ulaştı.
Ertesi yıl Formula Renault Eurocup'a MP ile adım attı ve Josef Kaufmann ile aynı kategoride geçirdiği bir sezonun ardından 2019'da F3'te MP Motorsport adına yarışmaya başladı.
19 yaşındaki sürücü, F3 sezonunun ilk üç yarışında puan alamadı, ancak Paul Ricard'daki yarışta dördüncü oldu.
Verschoor daha sonra sezonun orta kısmında zor bir dönem geçirdi, ancak Monza'da iki dördüncülük aldığı gibi, kalan iki yarıştan da puanla ayrıldı.
Daha sonra Macau'da şok zaferi elde etti ve yarışın favorisi Juri Vips'le olan savaşında dikkatleri üzerine çekti.
Verschoor, "MP Motorsport ve TeamNL ile birlikte FIA Formula 3'te devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum."
"Geçen yıl, sezonun ikinci yarısında yükseliş geçmiştik. 2020'de bu çizgiye korumak istiyorum. Önde rekabet edebileceğime eminim." dedi.
Verschoor, MP Motorsport’ta Lukas Dunner ve bir diğer Hollandalı Bent Viscaal'ın takım arkadaşı olacak. Böylelikle 2020 F3 gridi de belirlenmiş oldu.
MP Motorsport’un takım yöneticisi Sander Dorsman, “Richard ile birlikte çalışmaya devam etmemiz iyi bir haber. Geçen yıl FIA F3'te umut verici sonuçlar aldık ama şimdi podyum ve daha fazla zafer hedefliyoruz.” dedi.
2020 FIA F3 gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Prema Racing
|
Oscar Piastri
|Hitech
|
Max Fewtrell
Liam Lawson
Dennis Hauger
|ART Grand Prix
|
Alexander Smolyar
Theo Pourchaire
|Trident
|
Lirim Zendeli
Devlin DeFrancesco
Olli Caldwell
|HWA
|
Jake Hughes
Enzo Fittipaldi
Jack Doohan
|MP Motorsport
|
Bent Viscaal
Richard Verschoor
Lukas Dunner
|Jenzer Motorsport
|
Calan Williams
|Charouz
|
David Schumacher
Igor Fraga
Niko Kari
|Carlin
|
Enaam Ahmed
Clement Novalak
Cameron Das
|Campos
|
Alex Peroni
Sophia Floersch
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F3
|Pilotlar
|Richard Verschoor
|Takımlar
|MP Motorsport
|Editör
|Rachit Thukral
Macau galibi Verschoor, MP Motorsport ile F3'te yarışacak
FIA F3 Sıradaki seans
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