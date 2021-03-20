Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek

İtalyan sürücü Ghiotto, Mercedes müşterisi Haupt Racing Team’in ikinci koltuğu için bir favori olarak görülüyor. Takımın ilk koltuğunda ise AMG sürücüsü Maximilian Gotz bulunuyor.

Yanında finansal destek getirecek olan 26 yaşındaki sürücü, Formula’nın alt serilerinde de başarılı bir kariyerin keyfini çıkarmıştı. 2015 GP3 sezonunu, mevcut Alpine F1 sürücüsü Esteban Ocon’un arkasında tamamladığı yılın ardından, beş yıl boyunca GP2/F2'de mücadele etmişti.

Ghiotto, geçen yıl R-Sport Aston Martin’le hem GTWCE, hem de Hitech Grand Prix’yle F2 anlaşma imzalamıştı. İtalyan sürücü böylelikle spor otomobil yarışlarındaki ilk tam sezonunu geçirecekti.

Ancak Ghiotto, R-Motorsport'un seriden çekilmesinin ardından nihayetinde GTWCE'de yarışmadı.

İtalyan sürücü, 2021 yılında adını Hubert Haupt’tan alan takımla beraber 8 yarışlık DTM serisine katılmayı planlıyor.

muenchen.tv'ye konuşan Haupt, ‘’İkinci sürücümüz yüksek ihtimalle Formula 2’den veya Formula 3’ten gelecek genç bir sürücü olacak. Tabii ki ilk önce GT aracına alışacak." dedi.

1991-1992 yılları arasında Hans-Joachim Stuck’ın takım arkadaşı olarak DTM'de yarışan Haupt, 2001’de Opel’le seriye geri dönmüştü ve bu yıl da bazı yarışlarda misafir olarak yer almayı planladığını söyledi.

‘’Eğer 1991, 1992 ve 2001’de sürüş yaptıysanız, tabii ki 30 yıl sonra aracın başına geçmek ve DTM’ye katılmak iyi bir hikaye olacaktır.’’

‘’Kendimi bununla ödüllendireceğim.’’

‘’Doğru yarışı seçmeye çalışıyorum, 14 Haziran’da, Monza’daki ilk yarışta gridde bulunmam iyi olabilir.’’

Floersch de Abt ile yarışabilir

Floersch’in, geçen sezonki şampiyonayı kazanan ve araç sayısını üçe çıkartan Abt takımına katılacağı düşünülüyor.

Abt bu ay, 2013 yılında şampiyonluğa ulaşan Mike Rockenfeller ve Kelvin van der Linde’yle yarışacağını açıklamıştı. Motorsport.com'un öğrendiklerine göre Alman takım, Floersch’le birlikte, Audi R8 LMS sayısını üçe çıkarabilir.

Alman sürücü bu ay, Sky Sports F1’e verdiği demeçte Formula 3’te başka bir sezon daha yer almayacağını ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın yanında başka bir yerde daha yarışacağını belirtmişti.

Serinin sponsoru Schaeffler’in elçisi olan Sophia’nın, DTM’ye geçebileceği düşünülüyor. Floersch geçtiğimiz sezon finalinde de, Schaeffler ortaklığında geliştirilen ‘DTM Electric’ prototipini sürmek için Hockenheim’da bulunmuştu.

Abt aynı zamanda, Audi fabrikasının DTM’den çıkışının ardından, Rosberg ve Phoenix takımlarının aksine, personelini işten çıkarmadı ve Alman sürücü için bir araç daha ekleme kapasitesine sahip.

Floersch Abt koltuğuna oturursa, Susie Wolff ve Rahel Frey’in sonrasında, 2012’den beri DTM’de yarışan ilk kadın sürücü olacak.