Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Postponed
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak
DTM / Son dakika

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, Formula 2 yarış galibi Luca Ghiotto ve eski Formula 3 sürücüsü Sophia Floersch, serinin GT3 kurallarına geçtiği ilk yılda DTM’ye geçiş yapacaklar.

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek

İtalyan sürücü Ghiotto, Mercedes müşterisi Haupt Racing Team’in ikinci koltuğu için bir favori olarak görülüyor. Takımın ilk koltuğunda ise AMG sürücüsü Maximilian Gotz bulunuyor.

Yanında finansal destek getirecek olan 26 yaşındaki sürücü, Formula’nın alt serilerinde de başarılı bir kariyerin keyfini çıkarmıştı. 2015 GP3 sezonunu, mevcut Alpine F1 sürücüsü Esteban Ocon’un arkasında tamamladığı yılın ardından, beş yıl boyunca GP2/F2'de mücadele etmişti.

Ghiotto, geçen yıl R-Sport Aston Martin’le hem GTWCE, hem de Hitech Grand Prix’yle F2 anlaşma imzalamıştı. İtalyan sürücü böylelikle spor otomobil yarışlarındaki ilk tam sezonunu geçirecekti.

Ancak Ghiotto, R-Motorsport'un seriden çekilmesinin ardından nihayetinde GTWCE'de yarışmadı.

İtalyan sürücü, 2021 yılında adını Hubert Haupt’tan alan takımla beraber 8 yarışlık DTM serisine katılmayı planlıyor.

muenchen.tv'ye konuşan Haupt, ‘’İkinci sürücümüz yüksek ihtimalle Formula 2’den veya Formula 3’ten gelecek genç bir sürücü olacak. Tabii ki ilk önce GT aracına alışacak." dedi.

1991-1992 yılları arasında Hans-Joachim Stuck’ın takım arkadaşı olarak DTM'de yarışan Haupt, 2001’de Opel’le seriye geri dönmüştü ve bu yıl da bazı yarışlarda misafir olarak yer almayı planladığını söyledi.

‘’Eğer 1991, 1992 ve 2001’de sürüş yaptıysanız, tabii ki 30 yıl sonra aracın başına geçmek ve DTM’ye katılmak iyi bir hikaye olacaktır.’’

‘’Kendimi bununla ödüllendireceğim.’’

‘’Doğru yarışı seçmeye çalışıyorum, 14 Haziran’da, Monza’daki ilk yarışta gridde bulunmam iyi olabilir.’’

Floersch de Abt ile yarışabilir

Floersch’in, geçen sezonki şampiyonayı kazanan ve araç sayısını üçe çıkartan Abt takımına katılacağı düşünülüyor.

Abt bu ay, 2013 yılında şampiyonluğa ulaşan Mike Rockenfeller ve Kelvin van der Linde’yle yarışacağını açıklamıştı. Motorsport.com'un öğrendiklerine göre Alman takım, Floersch’le birlikte, Audi R8 LMS sayısını üçe çıkarabilir.

Alman sürücü bu ay, Sky Sports F1’e verdiği demeçte Formula 3’te başka bir sezon daha yer almayacağını ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın yanında başka bir yerde daha yarışacağını belirtmişti.

Serinin sponsoru Schaeffler’in elçisi olan Sophia’nın, DTM’ye geçebileceği düşünülüyor. Floersch geçtiğimiz sezon finalinde de, Schaeffler ortaklığında geliştirilen ‘DTM Electric’ prototipini sürmek için Hockenheim’da bulunmuştu.

Abt aynı zamanda, Audi fabrikasının DTM’den çıkışının ardından, Rosberg ve Phoenix takımlarının aksine, personelini işten çıkarmadı ve Alman sürücü için bir araç daha ekleme kapasitesine sahip.

Floersch Abt koltuğuna oturursa, Susie Wolff ve Rahel Frey’in sonrasında, 2012’den beri DTM’de yarışan ilk kadın sürücü olacak.

paylaşım
yorumlar
Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak

Önceki haber

Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Luca Ghiotto , Sophia Floersch
Editör Sven Haidinger

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Mercedes yere basma gücü ve denge için yüksek taban eğimi gerektiğini anladı"

24 dk
2
Formula 1

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"

2s
3
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
4
Formula 1

Verstappen: "Mercedes bizi bilerek favori göstermeye çalışıyor"

9s
5
Formula 1

Vettel: ‘’Pembe kaska geçişimde, gurur önemli değildi"

5s
Son Haberler
Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek
DTM

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek

1s
Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak
DTM

Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak

19 Mar 2021
BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak
DTM

BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak

18 Mar 2021
DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı
DTM

DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı

11 Mar 2021
Eski F1 pilotu Klien, DTM'de yarışacak
DTM

Eski F1 pilotu Klien, DTM'de yarışacak

9 Mar 2021
Son Videolar
DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights 03:07
DTM
26 Oca 2021

DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights

DTM 2020: Audi veda ediyor 07:24
DTM
14 Oca 2021

DTM 2020: Audi veda ediyor

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II 01:24
DTM
19 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II 01:29
DTM
18 Eki 2020

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder 02:19
DTM
12 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder

More from
Sven Haidinger
DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı
DTM / Son dakika

DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı

Eski F1 pilotu Klien, DTM'de yarışacak
DTM / Son dakika

Eski F1 pilotu Klien, DTM'de yarışacak

Paffett, Mercedes ile DTM'e geri dönebilir
DTM / Son dakika

Paffett, Mercedes ile DTM'e geri dönebilir

More from
Luca Ghiotto
FIA, hakemlerin neden yangını söndürmede geciktiğini açıkladı Sochi
FIA F2 / Son dakika

FIA, hakemlerin neden yangını söndürmede geciktiğini açıkladı

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı Sochi
FIA F2 / Son dakika

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı

Hungaroring F2: Ghiotto, Ilott'u strateji ile mağlup etti! Hungaroring
FIA F2 / Yarış raporu

Hungaroring F2: Ghiotto, Ilott'u strateji ile mağlup etti!

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Mercedes yere basma gücü ve denge için yüksek taban eğimi gerektiğini anladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes yere basma gücü ve denge için yüksek taban eğimi gerektiğini anladı"

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Verstappen: "Mercedes bizi bilerek favori göstermeye çalışıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes bizi bilerek favori göstermeye çalışıyor"

Vettel: ‘’Pembe kaska geçişimde, gurur önemli değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: ‘’Pembe kaska geçişimde, gurur önemli değildi"

Anket: 2021'in en güzel F1 aracını seçiyoruz
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Anket: 2021'in en güzel F1 aracını seçiyoruz

Tost: "Perez, Verstappen'e karşı şansı olmadığını biliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Perez, Verstappen'e karşı şansı olmadığını biliyor"

Steiner: ‘’Netflix'in F1 serisindeki temsilde bir sıkıntı yok’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: ‘’Netflix'in F1 serisindeki temsilde bir sıkıntı yok’’

Son Haberler

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek
DTM DTM / Son dakika

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek

Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak
DTM DTM / Son dakika

Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak

BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak
DTM DTM / Son dakika

BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak

DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı
DTM DTM / Son dakika

DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.