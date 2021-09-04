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FIA F3 / Zandvoort Yarış raporu

F3 Zandvoort: Martins kazandı, Hauger ve Doohan puansız ayrıldı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Zandvoort'ta gerçekleştirilen ikinci Formula 3 yarışında zafer MP Motorsport sürücüsü Victor Martins'in oldu.

F3 Zandvoort: Martins kazandı, Hauger ve Doohan puansız ayrıldı!

Formula 3'te Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarış yine 24 tur üzerinden gerçekleşti ve geçişin zor olduğu pistte, ilk turu büyük önem taşıyordu.

Yarışa ikinci başlayan Trident pilotu Clement Novalak ilk turu lider dönen isim olmayı başarırken, ilk turların ardından Ido Cohen ikinci, Frederik Vesti ve Victor Martins dördüncü sırada yer aldı.

Yarışın üçüncü turunca Campos Racing sürücüsü Lorenzo Colombo aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak güvenlik aracına neden oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı ve Novalak, Cohen'in baskısına rağmen yerini korudu.

Martins ise Vesti'yi geçerek üçüncü sırayı eline geçirmeyi başardı. Sonrasında Cohen'in üzerinde baskı yapan Martins, son 10 tura girerken ilk virajda rakibini geçerek ikinciliği almayı başardı.

Ardından yavaş yavaş Novalak'la arayı kapatmaya başladı. O noktada üçüncülük için savaşan Vesti ise Cohen'i ilk virajda geçerek podyumun son basamağını eline geçirdi.

Novalak'ı yakalamasının ardından Martins'in liderliği alması pek uzun sürmedi. Alpine akademi pilotu, ilk virajda Trident sürücüsünü geçti ve liderliğe oturdu.

Son beş tura girerken Amaury Cordeel aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bunun üzerine bir kez daha güvenlik aracı çıktı.

Yarış bitime iki tur kala tekrar başladı ve Martins liderliğini korumayı başardı. Fakat arkasında büyük bir drama vardı. Şampiyona lideri Dennis Hauger'in lastiği, Cohen'in temasıyla beraber patladı ve böylelikle bitime iki tur kala yarış kendisi için bitmiş oldu.

Cohen'in de aracı büyük hasar gördü ve o da puan barajının dışında kaldı.

Yarışın son turunda da şampiyona ikincisi Jack Doohan aracının kontrolünü kaybetti ve o da kendisini gerilere düşerken buldu.

Ön tarafta ise Martins damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı ve şampiyona üçüncülüğüne çıktı.

Novalak ikinci başladığı yarışta ikinci olurken, Vesti üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Caio Collet'in beşinci olduğu yarışta son turlarda harika bir yükseliş gerçekleştiren David Schumacher beşinci, Olli Caldwell altıncı ve Arthur Leclerc yedinci oldu.

İlk onu Jack Crawford, Matteo Nannini ve Logan Sargeant tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Fark Puan
1 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport   15
2 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 0.396 12
3 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 2.025 10
4 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 2.408 8
5 Germany David Schumacher Italy Trident 3.897 6
6 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 5.102 5
7 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 5.537 4
8 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 6.765 3
9 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 7.223 2
10 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 7.790 1
11 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 8.353  
12 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 10.117  
13 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 10.184  
14 Rafael Villagómez Germany HWA AG 10.936  
15 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 10.992  
16 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 11.672  
17 László Tóth Spain Campos Racing 12.071  
18 United States Juan Correa France ART Grand Prix 12.491  
19 Australia Jack Doohan Italy Trident 13.146  
20 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 13.312  
21 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 13.622  
22 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 13.977  
23 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 14.041  
24 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 14.885  
25 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 22.135  
  Ido Cohen United Kingdom Carlin 1 Lap  
  Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 1 Lap  
  Amaury Cordeel Spain Campos Racing    
  Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing    
  Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing    
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