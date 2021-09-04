F3 Zandvoort: Martins kazandı, Hauger ve Doohan puansız ayrıldı!

Formula 3'te Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarış yine 24 tur üzerinden gerçekleşti ve geçişin zor olduğu pistte, ilk turu büyük önem taşıyordu.

Yarışa ikinci başlayan Trident pilotu Clement Novalak ilk turu lider dönen isim olmayı başarırken, ilk turların ardından Ido Cohen ikinci, Frederik Vesti ve Victor Martins dördüncü sırada yer aldı.

Yarışın üçüncü turunca Campos Racing sürücüsü Lorenzo Colombo aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak güvenlik aracına neden oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı ve Novalak, Cohen'in baskısına rağmen yerini korudu.

Martins ise Vesti'yi geçerek üçüncü sırayı eline geçirmeyi başardı. Sonrasında Cohen'in üzerinde baskı yapan Martins, son 10 tura girerken ilk virajda rakibini geçerek ikinciliği almayı başardı.

Ardından yavaş yavaş Novalak'la arayı kapatmaya başladı. O noktada üçüncülük için savaşan Vesti ise Cohen'i ilk virajda geçerek podyumun son basamağını eline geçirdi.

Novalak'ı yakalamasının ardından Martins'in liderliği alması pek uzun sürmedi. Alpine akademi pilotu, ilk virajda Trident sürücüsünü geçti ve liderliğe oturdu.

Son beş tura girerken Amaury Cordeel aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bunun üzerine bir kez daha güvenlik aracı çıktı.

Yarış bitime iki tur kala tekrar başladı ve Martins liderliğini korumayı başardı. Fakat arkasında büyük bir drama vardı. Şampiyona lideri Dennis Hauger'in lastiği, Cohen'in temasıyla beraber patladı ve böylelikle bitime iki tur kala yarış kendisi için bitmiş oldu.

Cohen'in de aracı büyük hasar gördü ve o da puan barajının dışında kaldı.

Yarışın son turunda da şampiyona ikincisi Jack Doohan aracının kontrolünü kaybetti ve o da kendisini gerilere düşerken buldu.

Ön tarafta ise Martins damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı ve şampiyona üçüncülüğüne çıktı.

Novalak ikinci başladığı yarışta ikinci olurken, Vesti üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Caio Collet'in beşinci olduğu yarışta son turlarda harika bir yükseliş gerçekleştiren David Schumacher beşinci, Olli Caldwell altıncı ve Arthur Leclerc yedinci oldu.

İlk onu Jack Crawford, Matteo Nannini ve Logan Sargeant tamamladı.

Yarış sonucu: