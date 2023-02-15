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Alpine genç sürücü akademisine yeni isimler katıldı

Bu yıl Alpine Sürücü Akademisi'nde toplam sekiz sürücü yer alacak.

Kemal Şengül
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Alpine genç sürücü akademisine yeni isimler katıldı
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Yeni sezon öncesinde Alpine Sürücü Akademisi'nde bazı değişiklikler yapıldı. Geçen yıl Formula 3'te yarışan Caio Collet ve F2'de mücadele eden Olli Caldwell artık sürücü akademisinin bir parçası değil.

Jack Doohan ve FIA F3'te şampiyonluk ipini Victor Martins ise sürücü programının bir parçası olmaya devam ediyor. Bu yıl onlara toplamda altı sürücü eşlik edecek.

Geçen yıl Formula Regional Avrupa'da yarışan Gabriele Mini ve İspanya F4'te harika bir iş çıakran Nikola Tsolov, yeni sezonda sürücü kadrosunun bir parçası olacak.

Yeni kurulan F1 Academy'de yarışacak kadın pilot Abbi Pulling yeni sezonda sürücü akademisinde yer alırken, bu yıl İtalya F4 ile tek koltuklu yarış kariyerine başlayan Matheus Ferreira akademinin bir parçası olacak.

Karting sürücüsü Kean Nakamura ve Aiden Neate de akademiyi oluşturan isimler olacak.

Davide Brivio, "Alpine Akademisi'ne katkıda bulunmaktan dolayı onur duyuyorum."

"Bence 2023'te önümüzde çok heyecan verici bir yıl olacak. Sekiz sporcumuz farklı serilerde yarışacak ve hepsinin büyük hırsları ve yüksek hedefleri var."

"Her yıl sporcularımızın hem pistte hem de pist dışında büyüdüklerini ve olgunlaştıklarını görüyoruz."

"2023 yılında temel hedefimiz, sürücülerimize deneyim kazanma fırsatı vermek. Sürücülerimizin adapte olmasına, öğrenmesine ve daha iyi olmasına yardımcı olmak için Alpine'in WEC ve F1 ekibiyle yakın şekilde çalışacağız."

"Bu, Akademi'deki herkes için harika bir an. Bakalım bu yıl neler getirecek." dedi.

Bu yıl programda yer alacak isimler ve yarışacağı seriler:

Formula 2: Jack Doohan (Virtuosi) ve Victor Martins (ART)

Formula 3: Gabriele Mini (Hitech) ev Nikola Tsolov (ART)

F4 İtalya: Matheus Ferreira (Van Amersfoort)

F1 Academy: Abbi Pulling

Karting:  Kean Nakamura

Henüz belli değil:  Aiden Neate

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