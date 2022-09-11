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FIA F3 / Monza Yarış raporu

F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu!

Alpine'in genç yeteneği Victor Martins, Spa'da kırmızı bayrak altında sonuçlanan yarışı dördüncü bitirdi ve şampiyon oldu.

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F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu!
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Formula 3'te 2022 sezonunun son yarışı bugün Monza'da gerçekleştirildi ve Zane Maloney harika bir start alarak daha henüz ilk turda liderliği eline geçirmeyi başardı.

Fakat ilk tur hiç sakin değildi, nitekim gridin arka kısmında kazalar oldu. David Vidales ve Rafael Villagomez daha henüz ilk turda yaşadıkları temas sonrası yarış dışı kaldılar.

Bunun üzerine güvenlik aracı çıktı.

Ön tarafta Maloney, Alexander Smolyar ve Victor Martins sıralaması oluşurken, Isack Hadjar ilk turun ardından 16. sıradaydı.

Yarışın yeniden başlamasının ardından Maloney ve Smolyar ilk virajda karşı karşıya geldi. İkili arasındaki mücadeleden Smolyar galip çıksa da, bu mücadeleden faydalanan Martins ikisini birden geçmeyi başardı.

Böylelikle şampiyona lideri, daha henüz ilk turlarda liderliği almış oldu.

Maloney kısa bir süre sonra Smolyar'ı geçti ve Martins'i sıkıştırmaya başladı. Kurduğu baskı sonuç veren Maloney rakibini geçerek ilk sırayı geri aldı.

Üçüncülük savaşında ise Smolyar, Roman Stanek ve Arthur Leclerc temas yaşadı. Bu temas sonrası Leclerc ve Stanek geriye düştü. Oliver Bearman ise üçüncülüğe çıktı.

Bearman, kısa bir süre sonra Martins'i geçerek ikinciliği eline geçirmeyi başardı. Ön tarafta bu üçlü birbirleriyle yakın şekilde savaşmaya devam ederken, 17. turda sert bir kaza yaşandı.

Kush Maini ve Brad Benavides arasındaki temas sonrası bariyerlerde büyük hasar oluştu. Bu yüzden önce güvenlik aracı çıktı, sonra kırmızı bayrak sallandı.

Uzun bekleme periyodunun ardından yarış tekrar başlamadı ve Maloney galibiyete ulaşırken, Bearman ikinci oldu.

Martins normalde üçüncü olmuştu ancak aldığı 5 saniyelik cezayla dördüncü sıraya geriledi. Ancak bu sonuç kendisine yetiyordu, böylece Alpine akademi sürücüsü 2022 FIA Formula 3 Şampiyonu oldu!

Leclerc'in beşinci olduğu yarışta Stanek altıncı, William Alatalo yedinci, Jonny Edgar sekizinci ve Hadjar dokuzuncu oldu.

İlk onu Reece Ushijima tamamladı.

Böylelikle 2022 FIA Formula 3 Şampiyonası sona ererken, takımlar şampiyonasında Prema Powerteam şampiyon oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Barbados Zane Maloney Italy Trident 15 -    
2 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 15 0.5 0.500 0.500
3 United States Jak Crawford Italy Prema Powerteam 15 5.0 5.000 4.500
4 France Victor Martins France ART Grand Prix 15 6.0 6.000 1.000
5 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 15 6.0 6.000 0.000
6 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 15 6.4 6.400 0.400
7 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 15 9.6 9.600 3.200
8 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 15 12.0 12.000 2.400
9 France Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 15 13.5 13.500 1.500
10 Japan Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 15 14.2 14.200 0.700
11 United Kingdom Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 15 14.6 14.600 0.400
12 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 15 15.6 15.600 1.000
13 United States Brad Benavides United Kingdom Carlin 14 16.8 1 Lap 1 Lap
14 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 14 18.0 1 Lap 1.200
15 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 13 20.9 2 Laps 1 Lap
16 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 13 21.1 2 Laps 0.200
17 Hunter Yeany Spain Campos Racing 13 21.2 2 Laps 0.100
18 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 13 21.8 2 Laps 0.600
19 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 13 23.7 2 Laps 1.900
20 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 13 24.3 2 Laps 0.600
21 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 13 29.2 2 Laps 4.900
22 Italy Enzo Trulli United Kingdom Carlin 13 30.1 2 Laps 0.900
23 Alessandro Famularo Czech Republic Charouz Racing System 13 43.1 2 Laps 13.000
24 United States Juan Correa France ART Grand Prix 13 1'01.8 2 Laps 18.700
25 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 13 1'02.5 2 Laps 0.700
26 Spain Josep Maria Martí Spain Campos Racing 13 1'33.0 2 Laps 30.500
27 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 13 27.1 2 Laps  
28 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 13 35.8 2 Laps 8.700
29 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 12      
30 Spain David Vidales Spain Campos Racing 12      
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