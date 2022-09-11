F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu!

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Formula 3'te 2022 sezonunun son yarışı bugün Monza'da gerçekleştirildi ve Zane Maloney harika bir start alarak daha henüz ilk turda liderliği eline geçirmeyi başardı.

Fakat ilk tur hiç sakin değildi, nitekim gridin arka kısmında kazalar oldu. David Vidales ve Rafael Villagomez daha henüz ilk turda yaşadıkları temas sonrası yarış dışı kaldılar.

Bunun üzerine güvenlik aracı çıktı.

Ön tarafta Maloney, Alexander Smolyar ve Victor Martins sıralaması oluşurken, Isack Hadjar ilk turun ardından 16. sıradaydı.

Yarışın yeniden başlamasının ardından Maloney ve Smolyar ilk virajda karşı karşıya geldi. İkili arasındaki mücadeleden Smolyar galip çıksa da, bu mücadeleden faydalanan Martins ikisini birden geçmeyi başardı.

Böylelikle şampiyona lideri, daha henüz ilk turlarda liderliği almış oldu.

Maloney kısa bir süre sonra Smolyar'ı geçti ve Martins'i sıkıştırmaya başladı. Kurduğu baskı sonuç veren Maloney rakibini geçerek ilk sırayı geri aldı.

Üçüncülük savaşında ise Smolyar, Roman Stanek ve Arthur Leclerc temas yaşadı. Bu temas sonrası Leclerc ve Stanek geriye düştü. Oliver Bearman ise üçüncülüğe çıktı.

Bearman, kısa bir süre sonra Martins'i geçerek ikinciliği eline geçirmeyi başardı. Ön tarafta bu üçlü birbirleriyle yakın şekilde savaşmaya devam ederken, 17. turda sert bir kaza yaşandı.

Kush Maini ve Brad Benavides arasındaki temas sonrası bariyerlerde büyük hasar oluştu. Bu yüzden önce güvenlik aracı çıktı, sonra kırmızı bayrak sallandı.

Uzun bekleme periyodunun ardından yarış tekrar başlamadı ve Maloney galibiyete ulaşırken, Bearman ikinci oldu.

Martins normalde üçüncü olmuştu ancak aldığı 5 saniyelik cezayla dördüncü sıraya geriledi. Ancak bu sonuç kendisine yetiyordu, böylece Alpine akademi sürücüsü 2022 FIA Formula 3 Şampiyonu oldu!

Leclerc'in beşinci olduğu yarışta Stanek altıncı, William Alatalo yedinci, Jonny Edgar sekizinci ve Hadjar dokuzuncu oldu.

İlk onu Reece Ushijima tamamladı.

Böylelikle 2022 FIA Formula 3 Şampiyonası sona ererken, takımlar şampiyonasında Prema Powerteam şampiyon oldu.

Yarış sonucu: