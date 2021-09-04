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FIA F3 / Zandvoort Yarış raporu

F3 Zandvoort: Leclerc, Sargeant'ın önünde bu yılki ikinci zaferini aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Arthur Leclerc, Zandvoort'ta gerçekleştirilen ilk Formula 3 yarışında galibiyete ulaşmayı başardı.

F3 Zandvoort: Leclerc, Sargeant'ın önünde bu yılki ikinci zaferini aldı

Zandvoort'ta gerçekleştirilen ilk F3 yarışı bugün sabah 24 tur üzerinden gerçekleştirildi ve Arthur Leclerc harika bir startla beraber ilk virajda liderliği eline geçirmeyi başardı.

Geçişin son derece zor olduğu pistte, pist üstü pozisyonu büyük önem taşıyordu ve Leclerc, ilk virajlarda Logan Sargeant'ın baskısına rağmen yerini korumaya devam etti.

İlk turun ardından sıralama Leclerc, Sargeant ve Ayumu Iwasa şeklinde oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Amaury Cordeel, ilk virajlarda geriye düştü ve ardından spin atarak son sıraya geriledi.

Şampiyona lideri Dennis Hauger ise 12. başladığı yarışta ilk turda dokuzuncu sıraya çıktı.

Sargeant, ilk bölümde Leclerc'e baskı yapmaya devam etti ve ikili arasındaki fark sürekli olarak yarım saniye civarındaydı. Leclerc her seferinde baskıya ve denemelere rağmen yerini korumayı sürdürdü.

Yarışın son 8 turuna girerken Hunter Yeany ve Jonathan Hoggard arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından iki sürücü de bariyerlere çarptı ve kaza yaptı. Bunun üzerine güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı, yarışın bitimine dört tur kala pistten çıktı ve Leclerc, Sargeant'ın baskısına rağmen yerini korumaya devam etti.

Kalan bölümde hata yapmayan Leclerc, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ikinci F3 galibiyetini aldı.

Sargeant, ikinci başladığı yarışı ikinci sırada tamamladı ve bu yılki üçüncü podyumunu aldı. Podyumu Red Bull destekli Ayumu Iwasa tamamladı.

Red Bull destekli bir başka sürücüsü olan Jak Crawford dördüncü olurken, MP Motorsport'tan Caio Collet beşinci ve Trident'ten Jack Doohan altıncı oldu.

Şampiyona lideri Hauger, 12. sıradan başladığı yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve geçişin zor olduğu pistte beş sıra kazandı. Böylelikle yedinci sırada finiş gördü ve puan almayı başardı.

İlk onu Victor Martins, Frederik Vesti ve Olli Caldwell tamamladı.

Trident sürücüleri Clement Novalak ve David Schumacher ancak 11. ve 14. olabildi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman
1 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam -
2 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 0.900
3 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 1.500
4 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 2.400
5 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 2.700
6 Australia Jack Doohan Italy Trident 3.000
7 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 3.800
8 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 4.300
9 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 7.000
10 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 7.300
11 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 8.100
12 Ido Cohen United Kingdom Carlin 8.600
13 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 9.100
14 Germany David Schumacher Italy Trident 9.700
15 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 10.400
16 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 10.500
17 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 11.300
18 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 12.900
19 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 13.000
20 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 13.300
21 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 14.000
22 Rafael Villagómez Germany HWA AG 14.500
23 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 15.400
24 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 15.600
25 László Tóth Spain Campos Racing 17.000
26 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 18.800
27 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 18.900
28 United States Juan Correa France ART Grand Prix 58.000
  Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 9 laps
  United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 9 laps
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