F3 Zandvoort: Leclerc, Sargeant'ın önünde bu yılki ikinci zaferini aldı

Zandvoort'ta gerçekleştirilen ilk F3 yarışı bugün sabah 24 tur üzerinden gerçekleştirildi ve Arthur Leclerc harika bir startla beraber ilk virajda liderliği eline geçirmeyi başardı.

Geçişin son derece zor olduğu pistte, pist üstü pozisyonu büyük önem taşıyordu ve Leclerc, ilk virajlarda Logan Sargeant'ın baskısına rağmen yerini korumaya devam etti.

İlk turun ardından sıralama Leclerc, Sargeant ve Ayumu Iwasa şeklinde oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Amaury Cordeel, ilk virajlarda geriye düştü ve ardından spin atarak son sıraya geriledi.

Şampiyona lideri Dennis Hauger ise 12. başladığı yarışta ilk turda dokuzuncu sıraya çıktı.

Sargeant, ilk bölümde Leclerc'e baskı yapmaya devam etti ve ikili arasındaki fark sürekli olarak yarım saniye civarındaydı. Leclerc her seferinde baskıya ve denemelere rağmen yerini korumayı sürdürdü.

Yarışın son 8 turuna girerken Hunter Yeany ve Jonathan Hoggard arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından iki sürücü de bariyerlere çarptı ve kaza yaptı. Bunun üzerine güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı, yarışın bitimine dört tur kala pistten çıktı ve Leclerc, Sargeant'ın baskısına rağmen yerini korumaya devam etti.

Kalan bölümde hata yapmayan Leclerc, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ikinci F3 galibiyetini aldı.

Sargeant, ikinci başladığı yarışı ikinci sırada tamamladı ve bu yılki üçüncü podyumunu aldı. Podyumu Red Bull destekli Ayumu Iwasa tamamladı.

Red Bull destekli bir başka sürücüsü olan Jak Crawford dördüncü olurken, MP Motorsport'tan Caio Collet beşinci ve Trident'ten Jack Doohan altıncı oldu.

Şampiyona lideri Hauger, 12. sıradan başladığı yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve geçişin zor olduğu pistte beş sıra kazandı. Böylelikle yedinci sırada finiş gördü ve puan almayı başardı.

İlk onu Victor Martins, Frederik Vesti ve Olli Caldwell tamamladı.

Trident sürücüleri Clement Novalak ve David Schumacher ancak 11. ve 14. olabildi.

Yarış sonucu: