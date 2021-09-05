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FIA F3 / Zandvoort Yarış raporu

F3 Zandvoort: Hafta sonunun son yarışını Hauger kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA Formula 3 Dünya Şampiyonası'nun Zandvoort'ta gerçekleştirilen üçüncü yarışını Prema sürücüsü Dennis Hauger kazandı.

F3 Zandvoort: Hafta sonunun son yarışını Hauger kazandı

Formula 3'te Zandvoort hafta sonunun üçüncü ve son yarışı bugün gerçekleştirildi. Yarışa şampiyona lideri ve cumartesi gününün şanssız ismi Dennis Hauger ilk sıradan başladı.

Startla beraber yerini korumayı başaran Hauger, ikinci sıradaki David Schumacher ile arayı yavaş yavaş açmaya başladı.

İkinci yarışın galibi Victor Martins ise, ikincilik için Schumacher'i sıkıştırmaya başladı. İki sürücü arasındaki fark sürekli olarak yarım saniye içerisindeydi ve Martins zaman zaman atak denemeleri yapsa da, Alman pilot yerini korumayı sürdürdü.

Ayrıca geçişin zor olduğu pistte Schumacher'den sekizinci sıradaki Logan Sargeant'a kadarki grup da çok yakındı.

Schumacher, bitime üç tur kala Martins'in temasıyla beraber kendisini bariyerlerde buldu ve ikinci götürdüğü yarışa veda etti.

Clement Novalak bundan faydalanarak ikinci sıraya çıkarken, sonrasında sanal güvenlik aracı devreye girdi ve Martins'e kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle 10 saniye zaman cezası verildi.

Sonuç olarak Hauger zafere ulaşırken, Novalak ikinci ve Alexander Smolyar üçüncü oldu.

Şampiyonada Hauger'in arkasında ikinci sırada yer alan Jack Doohan, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve böylelikle puan almayı başarsa da, Hauger'in arayı açmasına engel olamadı.

Bitime üç yarış kala lider Hauger'le ikinci Doohan arasında artık 38 puan bulunuyor.

Caio Collet'in beşinci olduğu yarışta Logan Sargeant altıncı, Jak Crawford yedinci ve Frederik Vesti sekizinci oldu.

İlk onu  Arthur Leclerc ve ceza alan Martins tamamladı. Ayumu Iwasa ise yarışı puansız bitirdi.

F3 Zandvoort yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam -  
2 5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 5.300 5.300
3 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 6.900 6.900
4 4 Australia Jack Doohan Italy Trident 7.100 7.100
5 18 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 8.700 8.700
6 29 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 12.000 12.000
7 10 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 13.000 13.000
8 7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 14.000 14.000
9 2 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 14.600 14.600
10 17 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 15.800 15.800
11 11 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 21.700 21.700
12 22 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 22.800 22.800
13 12 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 27.200 27.200
14 3 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 27.300 27.300
15 25 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 28.300 28.300
16 23 Ido Cohen United Kingdom Carlin 29.800 29.800
17 21 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 30.400 30.400
18 26 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 36.900 36.900
19 28 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 39.700 39.700
20 27 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 39.800 39.800
21 9 United States Juan Correa France ART Grand Prix 48.300 48.300
22 24 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 48.500 48.500
23 30 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 49.000 49.000
24 31 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 50.600 50.600
25 20 László Tóth Spain Campos Racing 52.700 52.700
26 16 Rafael Villagómez Germany HWA AG 53.000 53.000
27 15 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 58.000 58.000
28 14 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 1'25.800 1'25.800
  19 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 1 lap  
  6 Germany David Schumacher Italy Trident 3 laps  
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