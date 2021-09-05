F3 Zandvoort: Hafta sonunun son yarışını Hauger kazandı

Formula 3'te Zandvoort hafta sonunun üçüncü ve son yarışı bugün gerçekleştirildi. Yarışa şampiyona lideri ve cumartesi gününün şanssız ismi Dennis Hauger ilk sıradan başladı.

Startla beraber yerini korumayı başaran Hauger, ikinci sıradaki David Schumacher ile arayı yavaş yavaş açmaya başladı.

İkinci yarışın galibi Victor Martins ise, ikincilik için Schumacher'i sıkıştırmaya başladı. İki sürücü arasındaki fark sürekli olarak yarım saniye içerisindeydi ve Martins zaman zaman atak denemeleri yapsa da, Alman pilot yerini korumayı sürdürdü.

Ayrıca geçişin zor olduğu pistte Schumacher'den sekizinci sıradaki Logan Sargeant'a kadarki grup da çok yakındı.

Schumacher, bitime üç tur kala Martins'in temasıyla beraber kendisini bariyerlerde buldu ve ikinci götürdüğü yarışa veda etti.

Clement Novalak bundan faydalanarak ikinci sıraya çıkarken, sonrasında sanal güvenlik aracı devreye girdi ve Martins'e kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle 10 saniye zaman cezası verildi.

Sonuç olarak Hauger zafere ulaşırken, Novalak ikinci ve Alexander Smolyar üçüncü oldu.

Şampiyonada Hauger'in arkasında ikinci sırada yer alan Jack Doohan, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve böylelikle puan almayı başarsa da, Hauger'in arayı açmasına engel olamadı.

Bitime üç yarış kala lider Hauger'le ikinci Doohan arasında artık 38 puan bulunuyor.

Caio Collet'in beşinci olduğu yarışta Logan Sargeant altıncı, Jak Crawford yedinci ve Frederik Vesti sekizinci oldu.

İlk onu Arthur Leclerc ve ceza alan Martins tamamladı. Ayumu Iwasa ise yarışı puansız bitirdi.

F3 Zandvoort yarış sonucu: