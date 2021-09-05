F3 Zandvoort: Hafta sonunun son yarışını Hauger kazandı
FIA Formula 3 Dünya Şampiyonası'nun Zandvoort'ta gerçekleştirilen üçüncü yarışını Prema sürücüsü Dennis Hauger kazandı.
Formula 3'te Zandvoort hafta sonunun üçüncü ve son yarışı bugün gerçekleştirildi. Yarışa şampiyona lideri ve cumartesi gününün şanssız ismi Dennis Hauger ilk sıradan başladı.
Startla beraber yerini korumayı başaran Hauger, ikinci sıradaki David Schumacher ile arayı yavaş yavaş açmaya başladı.
İkinci yarışın galibi Victor Martins ise, ikincilik için Schumacher'i sıkıştırmaya başladı. İki sürücü arasındaki fark sürekli olarak yarım saniye içerisindeydi ve Martins zaman zaman atak denemeleri yapsa da, Alman pilot yerini korumayı sürdürdü.
Ayrıca geçişin zor olduğu pistte Schumacher'den sekizinci sıradaki Logan Sargeant'a kadarki grup da çok yakındı.
Schumacher, bitime üç tur kala Martins'in temasıyla beraber kendisini bariyerlerde buldu ve ikinci götürdüğü yarışa veda etti.
Clement Novalak bundan faydalanarak ikinci sıraya çıkarken, sonrasında sanal güvenlik aracı devreye girdi ve Martins'e kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle 10 saniye zaman cezası verildi.
Sonuç olarak Hauger zafere ulaşırken, Novalak ikinci ve Alexander Smolyar üçüncü oldu.
Şampiyonada Hauger'in arkasında ikinci sırada yer alan Jack Doohan, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve böylelikle puan almayı başarsa da, Hauger'in arayı açmasına engel olamadı.
Bitime üç yarış kala lider Hauger'le ikinci Doohan arasında artık 38 puan bulunuyor.
Caio Collet'in beşinci olduğu yarışta Logan Sargeant altıncı, Jak Crawford yedinci ve Frederik Vesti sekizinci oldu.
İlk onu Arthur Leclerc ve ceza alan Martins tamamladı. Ayumu Iwasa ise yarışı puansız bitirdi.
F3 Zandvoort yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|1
|1
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|-
|2
|5
|Clement Novalak
|Trident
|5.300
|5.300
|3
|8
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|6.900
|6.900
|4
|4
|Jack Doohan
|Trident
|7.100
|7.100
|5
|18
|Caio Collet
|MP Motorsport
|8.700
|8.700
|6
|29
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|12.000
|12.000
|7
|10
|Jak Crawford
|Hitech Racing
|13.000
|13.000
|8
|7
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|14.000
|14.000
|9
|2
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|14.600
|14.600
|10
|17
|Victor Martins
|MP Motorsport
|15.800
|15.800
|11
|11
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|21.700
|21.700
|12
|22
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|22.800
|22.800
|13
|12
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|27.200
|27.200
|14
|3
|Olli Caldwell
|Prema Powerteam
|27.300
|27.300
|15
|25
|Jonny Edgar
|Carlin
|28.300
|28.300
|16
|23
|Ido Cohen
|Carlin
|29.800
|29.800
|17
|21
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|30.400
|30.400
|18
|26
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|36.900
|36.900
|19
|28
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|39.700
|39.700
|20
|27
|Johnathan Hoggard
|Jenzer Motorsport
|39.800
|39.800
|21
|9
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|48.300
|48.300
|22
|24
|Kaylen Frederick
|Carlin
|48.500
|48.500
|23
|30
|Hunter Yeany
|Charouz Racing System
|49.000
|49.000
|24
|31
|Zdenek Chovanec
|Charouz Racing System
|50.600
|50.600
|25
|20
|László Tóth
|Campos Racing
|52.700
|52.700
|26
|16
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|53.000
|53.000
|27
|15
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|58.000
|58.000
|28
|14
|Matteo Nannini
|HWA AG
|1'25.800
|1'25.800
|19
|Tijmen van
|MP Motorsport
|1 lap
|6
|David Schumacher
|Trident
|3 laps
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