Mir: "Honda Valencia'da ilk kez işe yarayan bir şey getirdi"

Marc Marquez'in takımın olması gereken yerden hala uzakta olduğunu itiraf ettiği eylül ayındaki Misano testinden sonra 2020 dünya şampiyonu Mir, Honda'nın biraz daha yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Ancak salı günü yapılan sezon sonu testinden sonra konuşan Mir, kaydedilen ilerlemeden gözle görülür bir şekilde memnun kaldı ve motosikletin "daha iyi çalışıyor gibi göründüğünü" söyledi.

Ayrıca Suzuki'nin MotoGP'den çekilmesiyle 2023'te Honda'ya geçen Mir, geldiğimden beri ilk kez bir fark hissedebildim açıklamasını yaptı.

Mir, "Oldukça mutluyum. İlk defa bir testte gerçekten işe yarayan bir şey getirdiler."

"Tüm gün kendimi oldukça iyi hissettim, zorlu bir sınavdı. Cuma günü yaptığım kazadan sonra testi yapamayacağımı düşündüm."

"Hafta sonu boyunca sürüş yapmadıktan sonra o hissi yakalamak zordu ve her geçen gün biraz daha gelişme gösterdik."

"Bu motosiklet daha iyi çalışıyor gibi görünüyor, tur zamanları atmaya çabucak başladım. Yaptığımız tüm sürüşlerde çok iyi bir ritim yakaladık, her piste çıktığımızda işler daha iyiye gitti."

"Pek çok şey denedik, yumuşak lastikleri takıp sıralama turu atacak zamanımız olmadı. Ama çok mutluyum. Bu motosikletin potansiyeli farklı." dedi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team

Bu test, Marquez'in 2024 sezonu için Gresini Ducati'ye gitmesinin ardından Honda'nın 2012'den bu yana Marquez'siz geçirdiği ilk testi oldu.

Mir'e VR46'dan Honda'ya geçen Luca Marini katılırken, Valentino Rossi'nin boş olan VR46'sındaki koltuğa Katar Grand Prix galibi Fabio Di Giannantonio oturdu.

RC213V'nin rekabet gücü son iki sezonda daha da geriledi ve takımın yaşadığı zorluklar Marquez'in ayrılmasında önemli bir faktör oldu.

Honda fabrika takımının en son podyumu bu yılın başlarında Motegi'de, son galibiyeti 2021'de Emilia Romagna'da geldi.

Mir, yeni motosikletin ağırlığının azaltılmasının yol tutuşuna yardımcı olduğunu söyledi. Ancak motorun harika olmadığını ve şubat ayındaki Sepang sezon öncesi testi öncesinde iyileştirilmesi gereken önemli bir departman olduğunu söyledi.

Mir, "Daha uzun ve aynı zamanda daha hafif, gerçek bu. Rekabetçi bir motosiklete sahip olmak için ilk adım, hala eksik ama iyi bir adım."

"Pist çok iyi değildi, öğleden sonra rüzgarın olmadığı bir an vardı ama tam o sırada garajdaydık. Eksik olan tek şey buydu, pistin bir süreliğine iyi koşullarda olduğunda tur atabilmek."

"Son 15 dakika kalmıştı ama kumar oynamamıza gerek yoktu. Bugün çok mutluyum."

"Motor harika değil, getirdiklerinin en iyisi değildi. Sepang testi için geliştirmeleri gereken şeylerden biri ama genel olarak mutluyum." dedi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team

Sözlerine devam eden Mir, "Yol tutuş daha iyi, o alanda bu yıl çok acı çektik ve bu açık bir gelişme. Ayrıca motosikletin yol tutuşu da çok daha kolay çünkü ağırlığı daha az."

"Sürmesi daha kolay bir motosiklet haline geldi. Motorun karakteri biraz aynı ve bunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz."

"Hızlı turlar atarken ve sadece bir veya iki onda bir geliştirmeniz gerektiğini gördüğünüzde zaten başka bir noktadan başlıyorsunuz ve bu beni çok mutlu ediyor." dedi.

Hayal kırıklığı yaratan Misano testinden sonra Honda'nın tepki verme yeteneğinden memnun kalan Mir, işlerin daha da iyileşmesinin sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyor.

Mir, "Bu insanların nasıl motosiklet yapılacağını bildikleri açık. Bence gerçekten işe yarayan bir şey getirmeleri ve oradan da gelişmeleri sadece zaman meselesi."

"Bugün sürdüğüm motosiklet gelecek yıl iyi şeyler yapmak için iyi bir başlangıç noktası. Bir adım daha atmamız gerekiyor ama bugün gördüklerime bakılırsa eminim atacaklar." dedi.