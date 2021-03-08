Çaylak Beckmann, F2 testlerinin ilk gününü lider olarak tamamladı

Çaylak pilot David Beckmann, Bahreyn'de yapılan FIA Formula 2 testlerinin açılış gününde ilk sırada yer aldı.
FIA Formula 3'ten gelen ve Charouz Racing adına mücadele eden Beckmann, Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilen üç saatlik akşam seansının son 20 dakikasında 1.42.844'ü yakalayarak liderliği aldı.
Beckmann'ın bu turu, 1.43'e inen tek tur oldu. Bugün atılan turlar ise geçtiğimiz sene F2 şampiyonasının son yarışına ev sahipliği yapıldığında atılan turlardan çok daha yavaştı.
David Beckmann'ın bu turu aynı zamanda, sabah seansının lideri olan ve genel sıralamayı ikinci sırada tamamlayan Carlin pilotu Dan Ticktum'ın turundan 0.177 saniye daha hızlıydı.
Sürücüler ve takımlar akşam seansının çoğunluğunda yarış temposuna odaklanırken, seansın bitimine 30 dakika kala atılan birkaç hızlı tur oldu.
Hatta Juri Vips, Felipe Drugovich ve Christian Lundgaard, seansın son saatinde attıkları stintlerinin tamamında en üst sırada yer aldılar.
Ancak Beckmann'ın ortaya koyduğu tur, herkesi geriye doğru itti. Alman pilot, öğle seansında ikinci sırada yer alan ART Grand Prix pilotu Lundgaard'dan 0.690 saniye daha hızlı bir tur attı.
Geçtiğimiz senenin FIA Formula 3 ikincisi Theo Pourchaire ise öğlen seansını üçüncü sırada, Lundgaard'ın 0.1 saniye gerisinde tamamladı.
UNI Virtuosi sürücüsü Felipe Drugovich ise öğlen seansında Beckmann'ın bir saniye arkasında dördüncü oldu, Hitech Grand Prix’den Vips ise beşinci sırada yer aldı.
Prema Racing pilotu Oscar Piastri de geçici olarak ilk sırada yer almış isimlerden biri olsa da, damalı bayrak sallandıktan sonra kendisine altıncı sırada yer buldu.
Trident pilotu Marino Sato, attığı geç tur ile beraber yedinci sıraya yükselirken ilk 10'u tamamlayan isimler Liam Lawson (Hitech Grand Prix), Bent Viscaal (Trident) ve Guanyu Zhou (UNI Virtuosi) oldular.
Sabah seansında 28 turu tamamlayan Zhou, öğlen seansında daha fazla tur tamamlamayı başardı.
Prema Racing pilotu Robert Shwartzman da benzer bir durum yaşadı, ancak Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Rus pilot, öğlen seansının ilk saatinde pistte yer almadı.
Rus pilot sıralamalarda üçüncü sıraya kadar çıkmış olsa da seansı 13. sırada tamamladı.
Bu sırada sabah testlerinde birinci olan Ticktum, öğlen seansında yarış temposu üzerine çalışmalar yaptı ve seansı 20. sırada tamamladı.
FIA Formula 2 testleri yarın da devam ediyor olacak, ikinci günün sabah seansı ise TSİ 9.00'da başlayacak.