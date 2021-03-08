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FIA F2 / Test raporu

Çaylak Beckmann, F2 testlerinin ilk gününü lider olarak tamamladı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Çaylak pilot David Beckmann, Bahreyn'de yapılan FIA Formula 2 testlerinin açılış gününde ilk sırada yer aldı.

Çaylak Beckmann, F2 testlerinin ilk gününü lider olarak tamamladı

FIA Formula 3'ten gelen ve Charouz Racing adına mücadele eden Beckmann, Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilen üç saatlik akşam seansının son 20 dakikasında 1.42.844'ü yakalayarak liderliği aldı.

Beckmann'ın bu turu, 1.43'e inen tek tur oldu. Bugün atılan turlar ise geçtiğimiz sene F2 şampiyonasının son yarışına ev sahipliği yapıldığında atılan turlardan çok daha yavaştı.

David Beckmann'ın bu turu aynı zamanda, sabah seansının lideri olan ve genel sıralamayı ikinci sırada tamamlayan Carlin pilotu Dan Ticktum'ın turundan 0.177 saniye daha hızlıydı.

Sürücüler ve takımlar akşam seansının çoğunluğunda yarış temposuna odaklanırken, seansın bitimine 30 dakika kala atılan birkaç hızlı tur oldu.

Hatta Juri Vips, Felipe Drugovich ve Christian Lundgaard, seansın son saatinde attıkları stintlerinin tamamında en üst sırada yer aldılar.

Ancak Beckmann'ın ortaya koyduğu tur, herkesi geriye doğru itti. Alman pilot, öğle seansında ikinci sırada yer alan ART Grand Prix pilotu Lundgaard'dan 0.690 saniye daha hızlı bir tur attı.

Geçtiğimiz senenin FIA Formula 3 ikincisi Theo Pourchaire ise öğlen seansını üçüncü sırada, Lundgaard'ın 0.1 saniye gerisinde tamamladı.

 

UNI Virtuosi sürücüsü Felipe Drugovich ise öğlen seansında Beckmann'ın bir saniye arkasında dördüncü oldu, Hitech Grand Prix’den Vips ise beşinci sırada yer aldı.

Prema Racing pilotu Oscar Piastri de geçici olarak ilk sırada yer almış isimlerden biri olsa da, damalı bayrak sallandıktan sonra kendisine altıncı sırada yer buldu.

Trident pilotu Marino Sato, attığı geç tur ile beraber yedinci sıraya yükselirken ilk 10'u tamamlayan isimler Liam Lawson (Hitech Grand Prix), Bent Viscaal (Trident) ve Guanyu Zhou (UNI Virtuosi) oldular.

Sabah seansında 28 turu tamamlayan Zhou, öğlen seansında daha fazla tur tamamlamayı başardı.

Prema Racing pilotu Robert Shwartzman da benzer bir durum yaşadı, ancak Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Rus pilot, öğlen seansının ilk saatinde pistte yer almadı.

Rus pilot sıralamalarda üçüncü sıraya kadar çıkmış olsa da seansı 13. sırada tamamladı.

Bu sırada sabah testlerinde birinci olan Ticktum, öğlen seansında yarış temposu üzerine çalışmalar yaptı ve seansı 20. sırada tamamladı. 

FIA Formula 2 testleri yarın da devam ediyor olacak, ikinci günün sabah seansı ise TSİ 9.00'da başlayacak.

Bahreyn testleri - İlk gün sonuçları:

Pos.   Driver   8 Mar   8 Mar 
1 David Beckmann
Charouz Racing System		 1'44.529
31		 1'42.844
19
2 Dan Ticktum
Carlin		 1'43.021
14		 1'48.885
24
3 Christian Lundgaard
ART Grand Prix		 1'44.880
21		 1'43.534
32
4 Théo Pourchaire
ART Grand Prix		 1'45.038
19		 1'43.570
36
5 Liam Lawson
Hitech Grand Prix		 1'43.621
17		 1'44.280
24
6 Jehan Daruvala
Carlin		 1'43.761
15		 1'49.637
26
7 Felipe Drugovich
UNI-Virtuosi		 1'44.706
25		 1'43.871
28
8 Jüri Vips
Hitech Grand Prix		 1'44.143
16		 1'44.079
18
9 Oscar Piastri
Prema Racing		 1'44.346
8		 1'44.088
21
10 Lirim Zendeli
MP Motorsport		 1'44.095
35		 1'45.010
36
11 Marino Sato
Trident		 1'44.620
15		 1'44.279
38
12 Bent Viscaal
Trident		 1'44.408
19		 1'44.314
40
13 Guanyu Zhou
UNI-Virtuosi		 1'45.060
18		 1'44.322
28
14 Marcus Armstrong
DAMS		 1'44.480
13		 1'44.331
34
15 Guilherme Samaia
Charouz Racing System		 1'44.332
31		 1'45.189
16
16 Roy Nissany
DAMS		 1'45.471
18		 1'44.581
23
17 Robert Shwartzman
Prema Racing		 1'58.546
7		 1'44.678
18
18 Richard Verschoor
MP Motorsport		 1'44.859
38		 1'45.134
39
19 Matteo Nannini
HWA Racelab		 1'45.486
26		 1'45.316
27
20 Ralph Boschung
Campos Racing		 1'45.496
24		 1'45.561
17
21 Gianluca Petecof
Campos Racing		 1'46.362
27		 1'46.238
33
22 Alessio Deledda
HWA Racelab		 1'48.816
28		 1'48.990
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Seri FIA F2
Pilotlar David Beckmann
Takımlar Charouz Racing System
Editör Tom Howard

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