Çaylak Beckmann, F2 testlerinin ilk gününü lider olarak tamamladı

FIA Formula 3'ten gelen ve Charouz Racing adına mücadele eden Beckmann, Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilen üç saatlik akşam seansının son 20 dakikasında 1.42.844'ü yakalayarak liderliği aldı.

Beckmann'ın bu turu, 1.43'e inen tek tur oldu. Bugün atılan turlar ise geçtiğimiz sene F2 şampiyonasının son yarışına ev sahipliği yapıldığında atılan turlardan çok daha yavaştı.

David Beckmann'ın bu turu aynı zamanda, sabah seansının lideri olan ve genel sıralamayı ikinci sırada tamamlayan Carlin pilotu Dan Ticktum'ın turundan 0.177 saniye daha hızlıydı.

Sürücüler ve takımlar akşam seansının çoğunluğunda yarış temposuna odaklanırken, seansın bitimine 30 dakika kala atılan birkaç hızlı tur oldu.

Hatta Juri Vips, Felipe Drugovich ve Christian Lundgaard, seansın son saatinde attıkları stintlerinin tamamında en üst sırada yer aldılar.

Ancak Beckmann'ın ortaya koyduğu tur, herkesi geriye doğru itti. Alman pilot, öğle seansında ikinci sırada yer alan ART Grand Prix pilotu Lundgaard'dan 0.690 saniye daha hızlı bir tur attı.

Geçtiğimiz senenin FIA Formula 3 ikincisi Theo Pourchaire ise öğlen seansını üçüncü sırada, Lundgaard'ın 0.1 saniye gerisinde tamamladı.

UNI Virtuosi sürücüsü Felipe Drugovich ise öğlen seansında Beckmann'ın bir saniye arkasında dördüncü oldu, Hitech Grand Prix’den Vips ise beşinci sırada yer aldı.

Prema Racing pilotu Oscar Piastri de geçici olarak ilk sırada yer almış isimlerden biri olsa da, damalı bayrak sallandıktan sonra kendisine altıncı sırada yer buldu.

Trident pilotu Marino Sato, attığı geç tur ile beraber yedinci sıraya yükselirken ilk 10'u tamamlayan isimler Liam Lawson (Hitech Grand Prix), Bent Viscaal (Trident) ve Guanyu Zhou (UNI Virtuosi) oldular.

Sabah seansında 28 turu tamamlayan Zhou, öğlen seansında daha fazla tur tamamlamayı başardı.

Prema Racing pilotu Robert Shwartzman da benzer bir durum yaşadı, ancak Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Rus pilot, öğlen seansının ilk saatinde pistte yer almadı.

Rus pilot sıralamalarda üçüncü sıraya kadar çıkmış olsa da seansı 13. sırada tamamladı.

Bu sırada sabah testlerinde birinci olan Ticktum, öğlen seansında yarış temposu üzerine çalışmalar yaptı ve seansı 20. sırada tamamladı.

FIA Formula 2 testleri yarın da devam ediyor olacak, ikinci günün sabah seansı ise TSİ 9.00'da başlayacak.

Bahreyn testleri - İlk gün sonuçları:

Pos. Driver 8 Mar 8 Mar 1 David Beckmann

Charouz Racing System 1'44.529

31 1'42.844

19 2 Dan Ticktum

Carlin 1'43.021

14 1'48.885

24 3 Christian Lundgaard

ART Grand Prix 1'44.880

21 1'43.534

32 4 Théo Pourchaire

ART Grand Prix 1'45.038

19 1'43.570

36 5 Liam Lawson

Hitech Grand Prix 1'43.621

17 1'44.280

24 6 Jehan Daruvala

Carlin 1'43.761

15 1'49.637

26 7 Felipe Drugovich

UNI-Virtuosi 1'44.706

25 1'43.871

28 8 Jüri Vips

Hitech Grand Prix 1'44.143

16 1'44.079

18 9 Oscar Piastri

Prema Racing 1'44.346

8 1'44.088

21 10 Lirim Zendeli

MP Motorsport 1'44.095

35 1'45.010

36 11 Marino Sato

Trident 1'44.620

15 1'44.279

38 12 Bent Viscaal

Trident 1'44.408

19 1'44.314

40 13 Guanyu Zhou

UNI-Virtuosi 1'45.060

18 1'44.322

28 14 Marcus Armstrong

DAMS 1'44.480

13 1'44.331

34 15 Guilherme Samaia

Charouz Racing System 1'44.332

31 1'45.189

16 16 Roy Nissany

DAMS 1'45.471

18 1'44.581

23 17 Robert Shwartzman

Prema Racing 1'58.546

7 1'44.678

18 18 Richard Verschoor

MP Motorsport 1'44.859

38 1'45.134

39 19 Matteo Nannini

HWA Racelab 1'45.486

26 1'45.316

27 20 Ralph Boschung

Campos Racing 1'45.496

24 1'45.561

17 21 Gianluca Petecof

Campos Racing 1'46.362

27 1'46.238

33 22 Alessio Deledda

HWA Racelab 1'48.816

28 1'48.990



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