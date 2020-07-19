Hungaroring F3: Islak zeminde Beckmann zafere ulaştı

MP Motorsprot'tan Bent Viscaal, yarışın yıldızıydı. Cumartesi günkü ilk yarışı podyumda tamamlayan Hollandalı sürücü, pazar günü ıslak zeminde yapılan yarışta harika bir yükseliş gerçekleştirdi.

Ancak Igor Fraga ile yaşadığı temastan ötürü beş saniye ceza aldı. Daha sonra Dennis Hauger'i geçerken pist dışına taştığı için beş saniye zaman cezası daha aldı.

Ön bölümde altı saniye fark açmıştı ancak Federico Malvestiti'nin kazası sonrası piste güvenlik aracı girdi. Bu da Viscaal'ın geriye düştüğü anlamına geliyordu.

Beckmann, sonuç olarak Prema'dan Oscar Piastri ve Red Bull'un genç sürücüsü Dennis Hauger'in önünde zafere ulaştı. Logan Sargeant dördüncü olurken, Richard Verschoor beşinci oldu.

İlk yarışın galibi Theo Porchaire altıncı, Alexander Smolyar yedinci ve Sebastian Fernandez sekizinci oldu.

İlk onu Enzo Fittipaldi ve Alex Peroni tamamladı.

Antrenman sonucu: