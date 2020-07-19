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FIA F3 / Hungaroring / Yarış raporu

Hungaroring F3: Islak zeminde Beckmann zafere ulaştı

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Hungaroring F3: Islak zeminde Beckmann zafere ulaştı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 09:38

Trident'den David Beckmann, Bent Viscaal'ın aldığı çifte cezanın ardından zafere ulaştı.

MP Motorsprot'tan Bent Viscaal, yarışın yıldızıydı. Cumartesi günkü ilk yarışı podyumda  tamamlayan Hollandalı sürücü, pazar günü ıslak zeminde yapılan yarışta harika bir yükseliş gerçekleştirdi.

Ancak Igor Fraga ile yaşadığı temastan ötürü beş saniye ceza aldı. Daha sonra Dennis Hauger'i geçerken pist dışına taştığı için beş saniye zaman cezası daha aldı.

Ön bölümde altı saniye fark açmıştı ancak Federico Malvestiti'nin kazası sonrası piste güvenlik aracı girdi. Bu da Viscaal'ın geriye düştüğü anlamına geliyordu.

Beckmann, sonuç olarak Prema'dan Oscar Piastri ve Red Bull'un genç sürücüsü Dennis Hauger'in önünde zafere ulaştı. Logan Sargeant dördüncü olurken, Richard Verschoor beşinci oldu.

İlk yarışın galibi Theo Porchaire altıncı, Alexander Smolyar yedinci ve Sebastian Fernandez sekizinci oldu.

İlk onu Enzo Fittipaldi ve Alex Peroni tamamladı.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Puan
1 Germany David Beckmann Italy Trident 22 43'54.224 15
2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 22 43'55.250 12
3 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 22 43'55.746 10
4 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 22 43'56.199 8
5 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 22 43'56.721 6
6 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 22 43'56.948 5
7 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 22 43'57.444 4
8 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 22 43'57.818 3
9 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 22 43'58.163 2
10 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 22 43'58.889 1
11 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 22 43'59.782  
12 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 22 44'00.135  
13 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 22 44'00.575  
14 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 22 44'01.808  
15 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 22 44'02.382  
16 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 22 44'03.477  
17 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 22 44'03.601  
18 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 22 44'04.247  
19 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 22 44'05.609  
20 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 22 44'06.455  
21 United Kingdom Enaam Ahmed United Kingdom Carlin 22 44'18.878  
22 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 22 44'44.194  
23 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 22 44'45.274  
24 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 22 45'45.976  
25 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 21 44'42.778  
26 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 19 37'14.682  
  Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 12 10 laps  
  New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 7 15 laps  
  Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 2 20 laps  
  Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 1 21 laps  
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Hungaroring
Pilotlar David Beckmann , Bent Viscaal
Editör Filip Cleeren

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