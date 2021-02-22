Charouz, 2021 F2 sezonu için Samaia ve Beckmann ile anlaştı

Çek ekibi, bugün yeni sürücü kadrosunu açıklarken, FIA F3'te geçirdiği yılların ardından Beckmann ilk koltukta, geçen yılı Campos Racing'le F2'de geçiren Samaia ise ikinci koltukta yer alacak.

İkili, geçen yıl takım adına mücadele eden Pedro Piquet ve Louis Deletraz ikilisinin yerini alacaklar.

Beckmann, geçen yıl FIA F3'teki ikinci yılını iki galibiyet ve beş podyumla beşinci sırada tamamlamasının ardından F2'ye geçiyor.

Gösterdiği performansla zaman zaman dikkatleri üzerine geçen 20 yaşındaki Alman pilot, Bahreyn'deki sezon sonu testinde Charouz F2 aracının tadına zaten bakmıştı.

Beckmann, "Formula 3'te kendimi geliştirmemin ardından bu yıl FIA Formula 2'de geçtiğim için çok mutluyum."

"Önümde yeni bir otomobil ve yeni bir zorluk olması gerçekten heyecan verici. Bu bana F4'ten F3'e attığımı atımı hatırlatıyor ve bunu yapmak hiç de kolay olmayacak."

"Formula 1'e sadece bir adım kaldı ve bu da hedefimi biraz daha yakından görme şansına sahip olduğum anlamına geliyor."

"Bu geçişte Charouz Racing System ile çalışacak olmak beni gerçekten rahat hissettiriyor. Formula 2'ye katıldıklarından bu yana, mücadele ettikleri sürücülerle hem rekabetçi hem de tutarlı performanslar göstermeyi başardılar."

"Takım harika bir desteğe ve altyapıya sahip. Takımdaki personelle zaten tanıştım, ki bunların bazılarını daha önceden tanıyorum. Bu da beni aslında rahatlatan şey oldu. Birlikte güzel bir sezon geçirebiliriz." dedi.

Samaia ise geçen yıl F2'deki ilk yılını geçirdi ve en iyi sonucu Monza'da elde ettiği 14. sıraydı.

Samaia, “2021 sezonu için Charouz Racing System'e katıldığım için çok mutluyum. 2020 sezonunun sonunda bana pistte neler yapabileceğimizi anlayabilmem ve göstermem için harika bir fırsat verdiler. Böylesine inanılmaz bir insan grubuna dahil olduğum için gerçekten minnettarım. Bu yıl çok iyi bir takım olacağımıza eminim." dedi.

2021 F2 gridinde sadece üç boş koltuk kaldı. MP Motorsport henüz ikinci pilotunu açıklamazken, Trident'in her iki koltuğuyla ilgili de belirsizlik var.

F2 sezonu 26-28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak.

2021 F2 gridi:

Prema Racing: Robert Shwartzman, Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich, Guanyu Zhou

Carlin: Jehan Daruvala, Dan Ticktum

Hitech Grand Prix: Juri Vips, Liam Lawson

ART Grand Prix: Theo Pourchaire, Christian Lundgaard

MP Motorsport: Lirim Zendeli, Açıklanacak

Charouz Racing System: David Beckmann, Guilherme Samaia

DAMS: Marcus Armstrong, Roy Nissany

Campos Racing: Ralph Boschung, Gianluca Petecof

HWA Racelab: Matteo Nannini, Alessio Deledda

Trident: Açıklanacak