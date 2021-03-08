Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı

Renault fabrika takımının yerini alarak F1'e giren Alpine, 2021 A521 aracını geçen hafta tanıttı ve ayrıca Formula 2 sürücüsü Zhou'nun takımın resmî test sürücüsü olmaya devam edeceği açıklandı.

Zhou, bu pozisyona geçen yıl getirildi ve takımın hem 2018 aracıyla hem de 2020 aracıyla bir dizi test gerçekleştirdi.

Zhou, "Bir test sürücüsü olarak mühendislerle çok fazla çalışıyorsunuz, bu sayede çok fazla şey öğrenebilir ve takım içerisindeki çalışmalara dahil olabilirsiniz."

“Bu, aynı zamanda F1 aracı R.S.18'i kullanacağım anlamına da geliyor. Geçen yıl çok fazla test yapma, her şeye alışma ve bir F1 aracının nasıl çalıştığını ve mühendislerin en iyiyi elde etmek için neler yaptığı konusunda ayrıntılara inme fırsatım oldu." dedi.

Ayrıca Zhou'nun UNI Virtuosi Racing ile F2'deki üçüncü sezonunda, tamamen Alpine renkleriyle yarışacağı da açıklandı.

Livery Uni-Virtuosi F2 team

Alpine'nin yarış direktörü Davide Brivio, Zhou’nun test sürücüsü olarak görevine devam edeceğini ve ayrıca bir başka genç sürücü Christian Lundgaard'ın da yine takım adına çalışacağını söyledi.

Bu yıl F2'de ART Grand Prix ile devam edecek olan Danimarkalı F2 pilotu, ekip için son derece değerli olan simülatör çalışmaları gerçekleştirecek.

Brivio, "Christian, sürücü akademimizdeki en iyi sürücülerimizden biri, akademide yaptığımız çalışmalarla ve yetiştirdiğimiz tüm bu genç sürücülerle gurur duyuyoruz ve Christian'ın da takım içerisinde bir rolü olacak."

“Sezon boyunca simülatör üzerinde, simülasyon çalışmaları yürütecek."

"Ana hedefi F2'de mümkün olan en iyi sonuçları almak olacak, fakat onu takip ediyoruz, onu çok yakından izliyoruz ve evet, iyi beklentilerimiz olan sürücülerden biri, bu yüzden onu simülatörde kullanacağız."

“Geçen ay Paul Ricard'da test yaptı ve onu mümkün olduğunca programımıza dahil etmeye çalışacağız. O ailemizin bir parçası, bu yüzden potansiyelini kullanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. "

Zhou, Lundgaard ve Piastri Bahreyn'deki üç günlük sezon öncesi testi testiyle beraber F2 kokpitine döndüler.