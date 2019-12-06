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FIA F2 / Abu Dhabi Aralık testi / Test raporu

Abu Dhabi F2 testi: İkinci günde Deletraz lider

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Abu Dhabi F2 testi: İkinci günde Deletraz lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ara 2019 14:47

Louis Deletraz, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon sonu lastik testinin ikinci gününde en hızlı isim olmayı başardı.

Sabahın erken saatleriyle birlikte test başladı ve hem sabah hem de öğleden sonra 20 pilot pist çıktı.

Sabah bölümünde ART Grand Prix sürücüsü Marcus Armstrong'un üstünlüğü vardı ve 1:50.436'luk derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Seansta yakın bir mücadele vardı ve Charouz Racing System ile piste çıkan Louis Deletraz sabah bölümünü ikinci sırada noktalamayı başardı.

Öğleden sonra dereceler daha da gelişti.

Deletraz, 1:50.124 yaparak hem seansın hem de günün en hızlı ismi olmayı başardı. Çaylak Robert Shwartzman ise 1:50.176 ile öğleden sonra bölümünü ve günü ikinci sırada tamamladı.

Armstrong, sabahki 1:50.436'lık derecesiyle üçüncü olurken, Callum Ilott dördüncü, Nikita Mazepin beşinci, Guan Yu Zhou altıncı ve MP Motorsport ile piste çıkan Ralph Boschung yedinci oldu.

Pedro Piquet, ikinci gün en iyi derecesini 1:50.812'ye çekti ve sekizinci oldu.

Daniel Ticktum ve Felipe Drugovich ilk onu tamamladılar.

Gün içerisinde Mazepin ve Ticktum kırmızı bayraklara sebep oldu. Mick Schumacher ise sabah 11. olurken, öğleden sonra hiç tur atamadı.

Sabah bölümü sonuçları:

Poz.

Sürücü

Takım

Derece

Tur

1

Marcus Armstrong

ART Grand Prix

1:50.436

40

2

Louis Delétraz

Charouz Racing System

1:50.461

39

3

Callum Ilott

UNI-Virtuosi

1:50.461

25

4

Nikita Mazepin

Carlin

1:50.501

22

5

Guanyu Zhou

UNI-Virtuosi

1:50.564

42

6

Ralph Boschung

MP Motorsport

1:50.630

32

7

Robert Shwartzman

PREMA Racing

1:50.804

31

8

Dan Ticktum

DAMS

1:50.818

27

9

Felipe Drugovich

MP Motorsport

1:50.831

37

10

Christian Lundgaard

ART Grand Prix

1:50.888

36

11

Mick Schumacher

PREMA Racing

1:50.897

12

12

Niko Kari

Campos Racing

1:51.032

30

13

Yuki Tsunoda

Carlin

1:51.172

36

14

Artem Markelov

BWT HWA RACELAB

1:51.193

23

15

Giuliano Alesi

BWT HWA RACELAB

1:51.302

27

16

Sean Gelael

DAMS

1:51.313

24

17

Pedro Piquet

Charouz Racing System

1:51.479

45

18

Roy Nissany

Trident

1:51.979

36

19

Marino Sato

Trident

1:51.986

38

20

Guilherme Samaia

Campos Racing

1:52.276

35


Öğleden sonra sonuçları:

Poz.

Sürücü

Takım

Derece

Tur

1

Louis Deletraz

Charouz Racing System

1:50.124

44

2

Robert Shwartzman

PREMA Racing

1:50.176

29

3

Nikita Mazepin

Carlin

1:50.635

27

4

Pedro Piquet

Charouz Racing System

1:50.812

47

5

Ralph Boschung

MP Motorsport

1:50.869

24

6

Felipe Drugovich

MP Motorsport

1:51.134

33

7

Yuki Tsunoda

Carlin

1:51.175

29

8

Artem Markelov

BWT HWA RACELAB

1:51.536

33

9

Giuliano Alesi

BWT HWA RACELAB

1:51.679

44

10

Marino Sato

Trident

1:51.877

30

11

Guilherme Samaia

Campos Racing

1:52.035

16

12

Guanyu Zhou

UNI-Virtuosi

1:52.172

43

13

Sean Gelael

DAMS

1:55.916

49

14

Christian Lundgaard

ART Grand Prix

1:55.961

37

15

Dan Ticktum

DAMS

1:56.111

43

16

Roy Nissany

Trident

1:56.124

43

17

Callum Ilott

UNI-Virtuosi

1:56.261

37

18

Niko Kari

Campos Racing

1:56.283

32

19

Marcus Armstrong

ART Grand Prix

1:56.643

42

20

Mick Schumacher

PREMA Racing

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Abu Dhabi Aralık testi
Alt-etkinlik Cuma
Pilotlar Louis Deletraz , Robert Shwartzman , Marcus Armstrong
Takımlar Charouz Racing System
Editör Valentin Khorounzhiy

FIA F2 Sıradaki seans

Abu Dhabi

Abu Dhabi

28 Kas - 1 Ara

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