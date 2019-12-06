Abu Dhabi F2 testi: İkinci günde Deletraz lider

Sabahın erken saatleriyle birlikte test başladı ve hem sabah hem de öğleden sonra 20 pilot pist çıktı.

Sabah bölümünde ART Grand Prix sürücüsü Marcus Armstrong'un üstünlüğü vardı ve 1:50.436'luk derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Seansta yakın bir mücadele vardı ve Charouz Racing System ile piste çıkan Louis Deletraz sabah bölümünü ikinci sırada noktalamayı başardı.

Öğleden sonra dereceler daha da gelişti.

Deletraz, 1:50.124 yaparak hem seansın hem de günün en hızlı ismi olmayı başardı. Çaylak Robert Shwartzman ise 1:50.176 ile öğleden sonra bölümünü ve günü ikinci sırada tamamladı.

Armstrong, sabahki 1:50.436'lık derecesiyle üçüncü olurken, Callum Ilott dördüncü, Nikita Mazepin beşinci, Guan Yu Zhou altıncı ve MP Motorsport ile piste çıkan Ralph Boschung yedinci oldu.

Pedro Piquet, ikinci gün en iyi derecesini 1:50.812'ye çekti ve sekizinci oldu.

Daniel Ticktum ve Felipe Drugovich ilk onu tamamladılar.

Gün içerisinde Mazepin ve Ticktum kırmızı bayraklara sebep oldu. Mick Schumacher ise sabah 11. olurken, öğleden sonra hiç tur atamadı.

Sabah bölümü sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur 1 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:50.436 40 2 Louis Delétraz Charouz Racing System 1:50.461 39 3 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:50.461 25 4 Nikita Mazepin Carlin 1:50.501 22 5 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:50.564 42 6 Ralph Boschung MP Motorsport 1:50.630 32 7 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:50.804 31 8 Dan Ticktum DAMS 1:50.818 27 9 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:50.831 37 10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:50.888 36 11 Mick Schumacher PREMA Racing 1:50.897 12 12 Niko Kari Campos Racing 1:51.032 30 13 Yuki Tsunoda Carlin 1:51.172 36 14 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:51.193 23 15 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:51.302 27 16 Sean Gelael DAMS 1:51.313 24 17 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:51.479 45 18 Roy Nissany Trident 1:51.979 36 19 Marino Sato Trident 1:51.986 38 20 Guilherme Samaia Campos Racing 1:52.276 35



Öğleden sonra sonuçları: