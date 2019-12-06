Abu Dhabi F2 testi: İkinci günde Deletraz lider
Louis Deletraz, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon sonu lastik testinin ikinci gününde en hızlı isim olmayı başardı.
Sabahın erken saatleriyle birlikte test başladı ve hem sabah hem de öğleden sonra 20 pilot pist çıktı.
Sabah bölümünde ART Grand Prix sürücüsü Marcus Armstrong'un üstünlüğü vardı ve 1:50.436'luk derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.
Seansta yakın bir mücadele vardı ve Charouz Racing System ile piste çıkan Louis Deletraz sabah bölümünü ikinci sırada noktalamayı başardı.
Öğleden sonra dereceler daha da gelişti.
Deletraz, 1:50.124 yaparak hem seansın hem de günün en hızlı ismi olmayı başardı. Çaylak Robert Shwartzman ise 1:50.176 ile öğleden sonra bölümünü ve günü ikinci sırada tamamladı.
Armstrong, sabahki 1:50.436'lık derecesiyle üçüncü olurken, Callum Ilott dördüncü, Nikita Mazepin beşinci, Guan Yu Zhou altıncı ve MP Motorsport ile piste çıkan Ralph Boschung yedinci oldu.
Pedro Piquet, ikinci gün en iyi derecesini 1:50.812'ye çekti ve sekizinci oldu.
Daniel Ticktum ve Felipe Drugovich ilk onu tamamladılar.
Gün içerisinde Mazepin ve Ticktum kırmızı bayraklara sebep oldu. Mick Schumacher ise sabah 11. olurken, öğleden sonra hiç tur atamadı.
Sabah bölümü sonuçları:
|Poz.
|
Sürücü
|
Takım
|
Derece
|
Tur
|
1
|
Marcus Armstrong
|
ART Grand Prix
|
1:50.436
|
40
|
2
|
Louis Delétraz
|
Charouz Racing System
|
1:50.461
|
39
|
3
|
Callum Ilott
|
UNI-Virtuosi
|
1:50.461
|
25
|
4
|
Nikita Mazepin
|
Carlin
|
1:50.501
|
22
|
5
|
Guanyu Zhou
|
UNI-Virtuosi
|
1:50.564
|
42
|
6
|
Ralph Boschung
|
MP Motorsport
|
1:50.630
|
32
|
7
|
Robert Shwartzman
|
PREMA Racing
|
1:50.804
|
31
|
8
|
Dan Ticktum
|
DAMS
|
1:50.818
|
27
|
9
|
Felipe Drugovich
|
MP Motorsport
|
1:50.831
|
37
|
10
|
Christian Lundgaard
|
ART Grand Prix
|
1:50.888
|
36
|
11
|
Mick Schumacher
|
PREMA Racing
|
1:50.897
|
12
|
12
|
Niko Kari
|
Campos Racing
|
1:51.032
|
30
|
13
|
Yuki Tsunoda
|
Carlin
|
1:51.172
|
36
|
14
|
Artem Markelov
|
BWT HWA RACELAB
|
1:51.193
|
23
|
15
|
Giuliano Alesi
|
BWT HWA RACELAB
|
1:51.302
|
27
|
16
|
Sean Gelael
|
DAMS
|
1:51.313
|
24
|
17
|
Pedro Piquet
|
Charouz Racing System
|
1:51.479
|
45
|
18
|
Roy Nissany
|
Trident
|
1:51.979
|
36
|
19
|
Marino Sato
|
Trident
|
1:51.986
|
38
|
20
|
Guilherme Samaia
|
Campos Racing
|
1:52.276
|
35
Öğleden sonra sonuçları:
|Poz.
|
Sürücü
|
Takım
|
Derece
|
Tur
|
1
|
Louis Deletraz
|
Charouz Racing System
|
1:50.124
|
44
|
2
|
Robert Shwartzman
|
PREMA Racing
|
1:50.176
|
29
|
3
|
Nikita Mazepin
|
Carlin
|
1:50.635
|
27
|
4
|
Pedro Piquet
|
Charouz Racing System
|
1:50.812
|
47
|
5
|
Ralph Boschung
|
MP Motorsport
|
1:50.869
|
24
|
6
|
Felipe Drugovich
|
MP Motorsport
|
1:51.134
|
33
|
7
|
Yuki Tsunoda
|
Carlin
|
1:51.175
|
29
|
8
|
Artem Markelov
|
BWT HWA RACELAB
|
1:51.536
|
33
|
9
|
Giuliano Alesi
|
BWT HWA RACELAB
|
1:51.679
|
44
|
10
|
Marino Sato
|
Trident
|
1:51.877
|
30
|
11
|
Guilherme Samaia
|
Campos Racing
|
1:52.035
|
16
|
12
|
Guanyu Zhou
|
UNI-Virtuosi
|
1:52.172
|
43
|
13
|
Sean Gelael
|
DAMS
|
1:55.916
|
49
|
14
|
Christian Lundgaard
|
ART Grand Prix
|
1:55.961
|
37
|
15
|
Dan Ticktum
|
DAMS
|
1:56.111
|
43
|
16
|
Roy Nissany
|
Trident
|
1:56.124
|
43
|
17
|
Callum Ilott
|
UNI-Virtuosi
|
1:56.261
|
37
|
18
|
Niko Kari
|
Campos Racing
|
1:56.283
|
32
|
19
|
Marcus Armstrong
|
ART Grand Prix
|
1:56.643
|
42
|
20
|
Mick Schumacher
|
PREMA Racing
|
-
|
-
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F2
|Etkinlik
|Abu Dhabi Aralık testi
|Alt-etkinlik
|Cuma
|Pilotlar
|Louis Deletraz , Robert Shwartzman , Marcus Armstrong
|Takımlar
|Charouz Racing System
|Editör
|Valentin Khorounzhiy