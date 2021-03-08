Verschoor, Bahreyn F2 testlerinde MP Motorsport’un boş koltuğuna oturacak

Geçtiğimiz günlerde, Sakhir Pisti’nde üç günlük test sürüşüne katılacak sürücülerin isimleri, F2’nin resmî sitesinden yayınlandı. Hollandalı Richard Verschoor da bu listede yer alıyordu.

MP Motorsport, hâlâ tam sürücü kadrosunu açıklamadı. Şu ana kadar açıkladıkları tek isim, seriye Formula 3’ten geçecek olan Lirim Zendeli oldu.

Hollandalı ekip, geçen haftaki takım lansmanında bile, ikinci sürücünün ismini videoya dahil etmedi.

Ancak, Verschoor’un testlerde yer alacak olmasıyla, bu sezon MP Motorsport’un Formula 2 ekibine katılacak olması spekülasyonları güçlendi.

20 yaşındaki sürücünün ismi, daha önce MP Motorsport’la katılıp kazandığı 2016 İspanya F4 ve SMP F4 şampiyonalarından beri takımla ilişkilendiriliyor.

Hollandalı sürücü aynı zamanda, ekiple katıldığı 2019 Macau Grand Prix’sini de kazandı.

Verschoor geçen sezon MP Motorsport’la FIA Formula 3 şampiyonasında yarıştı. Toplam 13 kez ilk 10'a giren genç sürücü, Red Bull Ring’de podyuma çıktığı ikinci F3 sezonunu dokuzuncu bitirdi.

F2 testleri 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 10 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecek. Her gün, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans yapılacak.

Bu sezonun test listesinde on Formula 2 çaylağı yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonun FIA Formula 3 şampiyonu Oscar Piastri, yeni sezonda Prema Racing’e katılarak, Robert Shwartzman’ın takım arkadaşı olacak.

Yeni Zelandalı Liam Lawson’ın ve Juri Vips’in katılacağı Hitech Grand Prix’nin sürücü kadrosu ise tamamen çaylaklardan oluşacak.

Formula 3 Şampiyonası’nın geçen sezonki ikincisi Theo Pourchaire, bu sezon Christian Lundgaard’ın yanında ART Grand Prix’de yarışacak.

Bu sezon F3’ten, Formula 2 serisine çıkacak olan başka isimler arasında, David Beckmann (Charouz Racing), Matteo Nannini (HWA Racelab), Alessio Deledda (HWA Racelab) ve Trident Racing’le, şu an için yalnızca açılış turunda yarışacak olan Bent Viscaal da bulunuyor.

Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonu Gianluca Petecof ise, Adrian Campos’un anısına aracın gövdesini değiştirecek Campos Racing’de yarışacak.

FIA Formula 2 Şampiyonası Sezon Öncesi Testleri Sürücü Kadrosu

Prema Racing: Robert Shwartzman, Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich, Guanyu Zhou

Carlin: Jehan Daruvala, Dan Ticktum

Hitech Grand Prix: Juri Vips, Liam Lawson

ART Grand Prix: Theo Pourchaire, Christian Lundgaard

MP Motorsport: Lirim Zendeli, Richard Verschoor

Charouz Racing System: David Beckmann, Guilherme Samaia

DAMS: Marcus Armstrong, Roy Nissany

Campos Racing: Ralph Boschung, Gianluca Petecof

HWA Racelab: Matteo Nannini, Alessio Deledda

Trident: Bent Viscaal, Marino Sato