F2 Suudi Arabistan: Antrenman seansında Shwartzman lider

Formula 2'de uzun ara sona eriyor ve heyecanı bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan yarışlarıyla birlikte geri dönüyor.

Bugün, antrenman seansı gerçekleşti ve seansın başlangıcı, "operasyonel çalışmalar" nedeniyle belli bir süre ertelendi.

Nihayet çalışmalar bitince 45 dakikalık seans başladı fakat başladıktan kısa bir süre sonra çaylak Logan Sargeant kaza yaptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Bu noktada seansın lideri 1:44.087 ile Ralph Boschung'du.

Seansın son bölümüne doğru bu kez HWA Racelab'in diğer pilotu Alessio Deledda sarı bayraklara neden oldu. Motor sorunuyla aracını kenara çeken Deledda için seans erken sona ermiş oldu.

Seans ilerledikçe dereceler 1:44'ün altına indi. Boschung, 1:42.807 yaparak, 1:43'ün altına inen ilk isim oldu ve zaman tablosundaki liderliğini pekiştirdi.

Seansın son anlarında Prema sürücüsü Robert Shwartzman sahneye çıktı ve 1:42.623 ile liderliği eline geçirdi.

Kalan saniyelerde zaman tablosunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Shwartzman en hızlı isim oldu.

Boschung 0.184 saniye geride ikinci olurken, son turunda derecesini geliştiren Dan Ticktum 0.331 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Felipe Drugovich 0.604 saniye geride dördüncü, Marcus Armstrong beşinci ve Juri Vips altıncı oldu. Drugovich, Armstrong ve Vips arasında sadece 0.036 saniye vardı.

Gelecek yıl Alfa Romeo Formula 1'de yarışacağı açıklanan Guanyu Zhou, seansı 0.703 saniye geride yedinci sırada tamamladı.

Jack Doohan, Formula 2 aracıyla katıldığı ilk seansta sadece 0.717 saniye geride sekizinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

İlk onu Christian Lundgaard ve şampiyona lideri Oscar Piastri tamamladı.

Seans sonucu: