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F2 Suudi Arabistan: Antrenman seansında Shwartzman lider

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansında en hızlı isim Robert Shwartzman oldu.

F2 Suudi Arabistan: Antrenman seansında Shwartzman lider

Formula 2'de uzun ara sona eriyor ve heyecanı bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan yarışlarıyla birlikte geri dönüyor.

Bugün, antrenman seansı gerçekleşti ve seansın başlangıcı, "operasyonel çalışmalar" nedeniyle belli bir süre ertelendi.

Nihayet çalışmalar bitince 45 dakikalık seans başladı fakat başladıktan kısa bir süre sonra çaylak Logan Sargeant kaza yaptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Bu noktada seansın lideri 1:44.087 ile Ralph Boschung'du. 

Seansın son bölümüne doğru bu kez HWA Racelab'in diğer pilotu Alessio Deledda sarı bayraklara neden oldu. Motor sorunuyla aracını kenara çeken Deledda için seans erken sona ermiş oldu.

Seans ilerledikçe dereceler 1:44'ün altına indi. Boschung, 1:42.807 yaparak, 1:43'ün altına inen ilk isim oldu ve zaman tablosundaki liderliğini pekiştirdi.

Seansın son anlarında Prema sürücüsü Robert Shwartzman sahneye çıktı ve 1:42.623 ile liderliği eline geçirdi.

Kalan saniyelerde zaman tablosunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Shwartzman en hızlı isim oldu.

Boschung 0.184 saniye geride ikinci olurken, son turunda derecesini geliştiren Dan Ticktum 0.331 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Felipe Drugovich 0.604 saniye geride dördüncü, Marcus Armstrong beşinci ve Juri Vips altıncı oldu. Drugovich, Armstrong ve Vips arasında sadece 0.036 saniye vardı.

Gelecek yıl Alfa Romeo Formula 1'de yarışacağı açıklanan Guanyu Zhou, seansı 0.703 saniye geride  yedinci sırada tamamladı.

Jack Doohan, Formula 2 aracıyla katıldığı ilk seansta sadece 0.717 saniye geride sekizinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

İlk onu Christian Lundgaard ve şampiyona lideri Oscar Piastri tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 15 1'42.623  
2 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 16 1'42.807 0.184
3 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 17 1'42.954 0.331
4 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 17 1'43.227 0.604
5 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 16 1'43.249 0.626
6 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 16 1'43.263 0.640
7 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 16 1'43.326 0.703
8 Australia Jack Doohan Netherlands MP Motorsport 17 1'43.340 0.717
9 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 16 1'43.362 0.739
10 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 15 1'43.456 0.833
11 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 16 1'43.493 0.870
12 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 18 1'43.636 1.013
13 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 16 1'43.804 1.181
14 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 17 1'43.823 1.200
15 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 17 1'43.985 1.362
16 United Kingdom Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 17 1'44.105 1.482
17 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 17 1'44.472 1.849
18 Israel Roy Nissany France DAMS 16 1'44.485 1.862
19 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 17 1'45.203 2.580
20 Japan Marino Sato Italy Trident 16 1'45.338 2.715
21 United States Logan Sargeant HWA Racelab 6 1'48.387 5.764
22 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 9 1'48.867 6.244
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