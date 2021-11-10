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Calan Williams, Abu Dhabi F2 testine Trident ile katılacak, Cem de piste çıkmaya hazırlanıyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA Formula 3 sürücüsü Calan Williams, Aralık ayındaki sezon sonu testinde Trident ile ilk kez Formula 2 aracını test edecek. Cem Bölükbaşı da bu teste katılmaya hazırlanıyor.

Calan Williams, Abu Dhabi F2 testine Trident ile katılacak, Cem de piste çıkmaya hazırlanıyor

20 yaşındaki Avustralyalı sürücü, 16-18 Aralık tarihleri arasında Abu Dhabi'nin Yas Marina pistinde gerçekleştirilecek olan üç günlük testte, İtalyan ekiple birlikte çalışacak.

Bu, FIA F3'te iki sezon geçiren Williams'ın, bir Formula 2 aracının direksiyonundaki ilk deneyimi olacak.

Jenzer Motorsport adına yarışan Williams, bu yılki F3 şampiyonasını 19. sırada tamamlayabilmişti.

Williams, "İlk Formula 2 deneyimimi, Trident Motorsport gibi böylesine profesyonel bir ekiple yaşamak için sabırsızlanıyorum."

"Formula 3'te takımlar şampiyonasını kazanarak harika bir yıl geçirdiler. Son birkaç aydır fiziksel olarak bu testler için için hazırlanıyorum."

"Daha önce kullandığım her şeyden daha ağır olan, virajları daha hızlı dönen ve daha iyi hızlanan bir araca geçiş yapmak beni daha da ileriye taşıyacak, bu yüzden buna karşı hazır olmam gerekiyor."

"Üç günlük programın yoğun olacağına eminim, bu yüzden dayanıklılığımı da test edeceğim."

"Formula 3 sezonu bitmiş olabilir ama antrenman ve hazırlık sürecim kesinlikle bitmedi. Doğrudan teste odaklanmadan önce birkaç gün ara verdim." dedi.

Calan Williams, Jenzer Motorsport

Calan Williams, Jenzer Motorsport

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Takım yöneticisi Giacomo Ricci ise şunları ekledi: "Calan'ın büyük bir potansiyeli var ve Abu Dhabi testi için birlikte çalışacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Olağanüstü sonuçlar elde etmek için gereken tüm özelliklere sahip olduğu için, gösterecek daha çok şeyi olduğunu biliyoruz."

Trident, Abu Dhabi testine katılması planlanan diğer sürücüleri ise henüz açıklamadı.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu yıl Euroformula Open'ı beşinci sırada tamamlayan ve yılın başında F3 Asya'da mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Abu Dhabi'de sezon sonu Formula 2 testine katılan bir başka isim olacak.

Temsilcimizin şimdilik hangi takımla piste çıkacağı belirsizliğini koruyor.

Cem, Euroformula Open'dan Van Amersfoort Racing adına mücadele etmişti ve bu takımın gelecek yıl HWA'nın yerine F2'ye geçme hazırlığı yaptığı biliniyor.

Cem'in, gösterdiği performansla Van Amersfoort'u etkilediği ve bu yüzden 2022 için takımın seçenekleri arasında yer aldığı söyleniyor.

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