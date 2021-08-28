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FIA F3 / Spa-Francorchamps Yarış raporu

Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lorenzo Colombo, ıslak zeminde gerçekleştirilen Spa yarışında 13 saniye farkla galibiyete ulaştı.

Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!

Yarışın başlangıcı, şiddetli yağmur ve ıslak zemin nedeniyle bir saat ertelendi. Başlangıçta sürücülerin formasyon turu atıp gride gelmesine izin verdiler ancak hava koşulları kötüleşince start iptal edildi.

Yarışın ilk üç turu güvenlik aracı arkasında geçildi ve ardından güvenlik aracı pistten çıkarken, sürücüler oldukça düşük görüşle beraber dördüncü turda yarışa başladılar.

Campos Racing'in çaylak ismi Lorenzo Colombo, güvenlik aracı çıktıktan sonra yerini korumayı başardı ve yavaş yavaş farkı açtı.

Yarış boyunca hata yapmayan Colombo, damalı bayrağı 13 saniye farkla ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Jak Crawford, Hitech Grand Prix ile ikinci olurken, takım arkadaşı Roman Stanek üçüncü oldu ve son üç yarışta ikinci podyumunu aldı.

Frederik Vesti, giriştiği heyecan verici savaşları kazandı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

MP Motorsport'tan Victor Martins beşinci olurken, Jonathan Hoggard altıncı ve Clement Novalak yedinci oldu.

İlk onu Logan Sargeant, Caio Collet ve Alexander Smolyar tamamladı.

Prema sürücüleri için pek de iyi bir yarış olmadı. Arthur Leclerc, 11. sıradaki David Schumacher ve 12. sıradaki Jack Doohan'ın gerisinde 13. olurken, Dennis Hauger 14. ve Ayumu Iwasa 15. oldu.

Oli Caldwell ise 16. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 15 -    
2 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 15 13.400 13.400 13.400
3 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 15 15.400 15.400 2.000
4 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 15 19.000 19.000 3.600
5 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 15 21.100 21.100 2.100
6 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 15 23.600 23.600 2.500
7 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 15 24.400 24.400 0.800
8 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 15 24.500 24.500 0.100
9 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 15 25.200 25.200 0.700
10 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 15 25.400 25.400 0.200
11 Germany David Schumacher Italy Trident 15 25.900 25.900 0.500
12 Australia Jack Doohan Italy Trident 15 26.900 26.900 1.000
13 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 15 28.300 28.300 1.400
14 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 15 30.000 30.000 1.700
15 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 15 31.400 31.400 1.400
16 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 15 44.300 44.300 12.900
17 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 15 46.400 46.400 2.100
18 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 15 50.700 50.700 4.300
19 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 15 53.400 53.400 2.700
20 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 15 57.000 57.000 3.600
21 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 15 57.600 57.600 0.600
22 United States Juan Correa France ART Grand Prix 15 58.400 58.400 0.800
23 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 15 59.100 59.100 0.700
24 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 15 1'00.600 1'00.600 1.500
25 László Tóth Spain Campos Racing 15 1'04.800 1'04.800 4.200
26 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 15 1'08.400 1'08.400 3.600
27 Rafael Villagómez Germany HWA AG 15 2'12.600 2'12.600 1'04.200
  Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 14 1 lap    
  Ido Cohen United Kingdom Carlin 4 11 laps    
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