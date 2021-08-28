Spa F3: Yağmur nedeniyle geç başlayan ilk yarışta zafer Colombo'nun!
Lorenzo Colombo, ıslak zeminde gerçekleştirilen Spa yarışında 13 saniye farkla galibiyete ulaştı.
Yarışın başlangıcı, şiddetli yağmur ve ıslak zemin nedeniyle bir saat ertelendi. Başlangıçta sürücülerin formasyon turu atıp gride gelmesine izin verdiler ancak hava koşulları kötüleşince start iptal edildi.
Yarışın ilk üç turu güvenlik aracı arkasında geçildi ve ardından güvenlik aracı pistten çıkarken, sürücüler oldukça düşük görüşle beraber dördüncü turda yarışa başladılar.
Campos Racing'in çaylak ismi Lorenzo Colombo, güvenlik aracı çıktıktan sonra yerini korumayı başardı ve yavaş yavaş farkı açtı.
Yarış boyunca hata yapmayan Colombo, damalı bayrağı 13 saniye farkla ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.
Jak Crawford, Hitech Grand Prix ile ikinci olurken, takım arkadaşı Roman Stanek üçüncü oldu ve son üç yarışta ikinci podyumunu aldı.
Frederik Vesti, giriştiği heyecan verici savaşları kazandı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.
MP Motorsport'tan Victor Martins beşinci olurken, Jonathan Hoggard altıncı ve Clement Novalak yedinci oldu.
İlk onu Logan Sargeant, Caio Collet ve Alexander Smolyar tamamladı.
Prema sürücüleri için pek de iyi bir yarış olmadı. Arthur Leclerc, 11. sıradaki David Schumacher ve 12. sıradaki Jack Doohan'ın gerisinde 13. olurken, Dennis Hauger 14. ve Ayumu Iwasa 15. oldu.
Oli Caldwell ise 16. sırada finiş gördü.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|15
|-
|2
|Jak Crawford
|Hitech Racing
|15
|13.400
|13.400
|13.400
|3
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|15
|15.400
|15.400
|2.000
|4
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|15
|19.000
|19.000
|3.600
|5
|Victor Martins
|MP Motorsport
|15
|21.100
|21.100
|2.100
|6
|Johnathan Hoggard
|Jenzer Motorsport
|15
|23.600
|23.600
|2.500
|7
|Clement Novalak
|Trident
|15
|24.400
|24.400
|0.800
|8
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|15
|24.500
|24.500
|0.100
|9
|Caio Collet
|MP Motorsport
|15
|25.200
|25.200
|0.700
|10
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|15
|25.400
|25.400
|0.200
|11
|David Schumacher
|Trident
|15
|25.900
|25.900
|0.500
|12
|Jack Doohan
|Trident
|15
|26.900
|26.900
|1.000
|13
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|15
|28.300
|28.300
|1.400
|14
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|15
|30.000
|30.000
|1.700
|15
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|15
|31.400
|31.400
|1.400
|16
|Olli Caldwell
|Prema Powerteam
|15
|44.300
|44.300
|12.900
|17
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|15
|46.400
|46.400
|2.100
|18
|Hunter Yeany
|Charouz Racing System
|15
|50.700
|50.700
|4.300
|19
|Matteo Nannini
|HWA AG
|15
|53.400
|53.400
|2.700
|20
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|15
|57.000
|57.000
|3.600
|21
|Jonny Edgar
|Carlin
|15
|57.600
|57.600
|0.600
|22
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|15
|58.400
|58.400
|0.800
|23
|Tijmen van
|MP Motorsport
|15
|59.100
|59.100
|0.700
|24
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|15
|1'00.600
|1'00.600
|1.500
|25
|László Tóth
|Campos Racing
|15
|1'04.800
|1'04.800
|4.200
|26
|Zdenek Chovanec
|Charouz Racing System
|15
|1'08.400
|1'08.400
|3.600
|27
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|15
|2'12.600
|2'12.600
|1'04.200
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|14
|1 lap
|Ido Cohen
|Carlin
|4
|11 laps
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