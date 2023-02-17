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Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu

Alpine, perşembe günkü lansmanda futbol efsanesi Zinedine Zidane'ı marka elçisi olarak açıkladı.

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Çeviren:
Ezel Tan
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Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu
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2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Esteban Ocon ve Pierre Gasly tarafından kullanılacak olan Alpine A523'ün perşembe günkü lansmanı, son haftalardaki yoğun programın sonunu işaret ediyordu.

Bazı takımlar çoktan shakedown testlerini tamamladı ve artık gelecek hafta (23-25 Şubat) Bahreyn'de yapılacak kış testlerini bekliyorlar.

Alpine de yeni aracını tanıtmak adına özel bir lansman etkinliği gerçekleştirdi ve burada bazı özel duyurular da yapıldı. Fransız marka, 600 kişinin davet edildiği lansman töreninde, markanın yeni elçisi olarak eski futbolcu Zinedine Zidane'ı duyurdu.

Hem futbolcu hem de bir teknik direktör olarak futbol dünyasına adını altın harflerle yazdıran Zidane, artık Fransız şirkette çeşitli roller üstlenecek.

Zidane, "Bugün burada olmaktan ve sizlerle harika bir akşam geçirmekten dolayı çok mutluyum.  Harika şeyler gördüm ve takımın bir parçası olduğum için mutluyum." dedi.

Zidane, geçen yılki Monako Grand Prix'sine katılmış ve burada Alpine ile bazı görüşmeler yapmıştı.

Zidane rolü gereği, fırsat eşitliği gibi çeşitli projelerde de yer alacak.

"Alpine gençlere şans vermek istiyor. Bu benim hoşuma giden, fırsat eşitliğine dayalı bir proje. Tek bir beklentim var; Bu gençlerle deneyim yaşamak ve deneyimlerimi onlarla paylaşmak."

"Ben de çocuktum, bana bir şans verildi ve bu benim için çok şey ifade ediyor."

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