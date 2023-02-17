Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici"

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Alpine, yeni A523'ün örtüsünü perşembe günü kaldırdı ve yeni aracını tanıttı. Fransız üretici, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yenilikçi bir araca sahip gibi görünüyor.

Takım kendisine 100 yarışlık bir hedef koymuş durumda ve bu hedefte artık ikinci hatta üçüncü safhaya geçiliyor.

Takıma liderlik yapan isim olan Esteban Ocon, lansmandan sonra yaptığı açıklamada, A523 ile ilgili izlenimlerini paylaştı.

Fransız pilot, "Yılın başlangıcı her zaman heyecan vericidir çünkü takımdaki herkesin beklentisi ve ilgisi çok fazladır."

"Yeni bir araç yeni fırsatlar getirir ve bir sürücü olarak tek yapmak istediğiniz şey direksiyona geçip zorlamak ve takımınızla birlikte iyi sonuçlar almak için mücadele etmektir."

"A523 ile planımız bu olacak. Açıkçası, bu aşamada açıklayabileceğim çok fazla şey yok - Bahreyn'e kadar beklemek zorunda kalacağım - ancak şu ana kadar gördüklerimden heyecan duyduğumu söylemeliyim."

Piere Gasly, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

"Her yıl olduğu gibi, rakiplerimizin nerede olacağını bilmiyoruz, bu yüzden başımızı önümüze eğmeli ve kendi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız."

"Viry ve Enstone'daki herkesi gururlandırmayı umuyoruz çünkü bu inanılmaz aracı hazırlamak için kış boyunca çok çalıştılar." dedi.

Ocon, Pierre Gasly ile iyi bir ikili olmayı da bekliyor.

"Pierre'in takıma katılması hem bizim hem de Alpine markası için harika bir haber. Pierre ve ben birbirimizi Normandiya'da geçirdiğimiz çocukluk günlerimizden beri tanıyoruz. Bu nedenle ikimizin de Formula 1'de yarışa hayaline ulaşması ve şimdi de aynı takımda yer alıyor olması çok özel."

"Alt kategorilerde farklı yollardan gittik ama Pierre'in Alpine ailesine katılmasından dolayı heyecanlıyım ve iyi şekilde adapte olacağından şüphem yok. Onunla takım arkadaşı olmak harika."

"İkimiz de bir an önce işe koyulmak ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz."