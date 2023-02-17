McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü"
Tom McCullough, Aston Martin'in ileriye doğru adımlar atmaya başlayacağını düşündüğü için, Sebastian Vettel'in bu dönemde takımda olmamasına üzülüyor.
Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından 2021'de Aston Martin'e katılsa da, bu birliktelik pek de istenildiği gibi gitmedi.
Vettel, orta grupta geçen iki yılın ardından (2022 sonunda) hem takımdan hem de Formula 1'den ayrılma kararı aldı.
Şimdi Vettel'in yerine Fernando Alonso yarışacak ve takımın ileriye doğru gideceği konusunda büyük umutlar var.
Teknik analist Giorgio Piola, Aston Martin'in mevcut konseptiyle ilk üç takıma yaklaşabileceğini dahi düşünüyor.
İngiliz ekibin araç gelişim şefi Tom McCullough, bundan ötürü Vettel'in Aston Martin'de geçirdiği süre zarfında ortaya koyduğu çabanın karşılığını alamayacak olmasından dolayı üzülüyor.
McCullough, "Sebastian'a yüksek sonuçlar elde edebileceği bir araç verdiğimizde, bunu başaracağına güvenimiz tamdı."
"Ancak ona her zaman bunu yapabileceği bir araç sunamadık. Sebastian'ın son iki yılda ortaya koyduğu çabanın meyvelerini toplamak adına, bizimle olamayacak olması gerçekten üzücü."
"Şimdi takım olarak Fernando Alonso'yu tanımaya çalışıyoruz ancak kariyerinde elde ettiği sonuçlar göz önüne alındığında onun başarma azmi daha şimdiden beni çok etkiledi. Bu hepimize güç veren bir zihniyet.
"Tüm mühendisler başarıya odaklanmış durumda. Tutkumuzu paylaşan bir sürücüye sahip olmamız bize çok yardımcı oluyor." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Aston Martin
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