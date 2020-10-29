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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Stroll, babasının serveti nedeniyle haksız damgalanıyor"

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Wolff: "Stroll, babasının serveti nedeniyle haksız damgalanıyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lance Stroll'un babasının zenginliği nedeniyle haksız damgalandığını, genç sürücünün Formula 1'de yarışmayı hak ettiğini söyledi.

Racing Point pilotu bu sene, kariyerindeki en iyi sezonu geçiriyor. İtalya GP'de podyuma çıkan Stroll, şu ana kadar son iki sezon kazandığı puanların iki katı kadar puan kazandı.

Stroll'un kariyeri boyunca babası Lawrence'ın verdiği destek hep tartışma konusu oldu. Son olarak Lawrence Stroll, Racing Point takımını satın aldı ve oğlunu orada yarıştırmaya başladı.

Bu sene Sebastian Vettel'in takımla görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından Racing Point, Stroll'un takımdaki yerinin şüphe altına girmediğini ve ayrılacak birisi varsa onun Sergio Perez olacağını işaret etmişti.

Stroll, zengin bir babaya sahip tek Formula 1 pilotu değil. Nicholas Latifi de babasının desteğiyle motor sporlarında yükselen isimlerden. Gelecek sene için adı Haas ile anılan Nikita Mazepin de babası tarafından destekleniyor.

Wolff, F1'in bu şekilde büyüsünü kaybetmeye başladığı iddialarını kabul etmedi ve Stroll'un yerini tamamen hak ettiğini söyledi.

Wolff, "Bana bu sene liyakatle orada olmayan bir pilot söyleyin. Lance'e bakalım. Beni yanlış anlamayın çünkü ben burada yeteneğe göre pilotların olması gerektiğine katılıyorum."

"İtalya F4 şampiyonluğunu kazandı. Uluslararası F3 şampiyonluğunu kazandı. İki defa podyuma çıktı ve Monza'da yağmur altında sıralamalarda ilk çizgiyi kazandı."

"Babası milyarder olduğu için burada liyakatli bir şekilde yer almadığını söyleyemezsiniz."

"Bu şekilde haksız damgalanmayla karşı karşıya ve bu doğru bir şey değil. Babasının çalıştığı alanda çok başarılı olması hakkında bir şey yapamaz."

"Hatta bu onu daha etkileyici kılıyor. O çevrede yer alan bir çocuk, dünyanın en rekabetçi sporunu ya da en rekabetçi sporlarından birisini seçiyor. Dürüst olmak gerekirse, bu konuyu tartışmamalıyız." dedi.

 

Wolff ayrıca Latifi ve Mazepin'i de savundu ve bu isimlerin de alt serilerde yarışlar kazandıklarını söyledi.

Wolff ayrıca, günümüzde geçmiş dönemlere göre daha az paralı pilot (sponsor destekli pilot) olduğunu söyledi.

Wolff, "Nicholas F2'de yarışlar kazandı. Onun neler yapabileceğini görmedik bile. Henüz ilk sezonunda."

"10 sene önce F1'e giren bazı isimler gibi değil. O dönemde F1'e rekabetçi alt serilerde tek bir yarış dahi kazanmadan gelen adamlar vardı."

"Gelecek sene için, Nikita gelmeden onu kötülemeyelim. Nikita, F2 sezonunda düzenli olarak ön sıralarda mücadele ediyor. Bazı yarışlar kazandı ve yarış galibiyeti mücadeleleri verdi."

"En iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. 5-6 sene önce, sırf parasını ödüyor diye gelen pilotlar vardı."

"Ancak yanlış hatırlıyorum olabilirim. Kimsenin adını söylemek istemiyorum ancak kimden bahsettiğimi biliyorsunuz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll
Editör Luke Smith

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