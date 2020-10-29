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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Renault ile çalışma açısından en iyi dönemi geçiriyorum"

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Ocon: "Renault ile çalışma açısından en iyi dönemi geçiriyorum"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Esteban Ocon, pist üstündeki performansları çok iyi olmasa da Portekiz GP hafta sonunda Renault ile en iyi çalışma sürecini geride bıraktığını söyledi.

Portimao pistinin yüksek yere basma gücü gereksinimi ve kaygan asfalt yüzeyi, Renault'nun ana rakipleri Racing Point ve McLaren'ın gerisinde kalmasına neden oldu.

Ocon yarışı 8. sırada tamamlarken takım arkadaşı Daniel Ricciardo 9. oldu. Sonuçlar Ocon'un istediği gibi olmasa da, Fransız sürücü takımla çalışma ve aldığı tepki açısından büyük adım attıklarını söyledi.

Ocon, "Portekiz'in en iyi hafta sonum olduğundan emin değilim ancak şu ana kadarki en iyi işbirliğiydi diyebilirim."

"Size bir örnek vereyim. Yarış içerisinde bilgi alsam iyi olur diye düşündüğüm ve 10 sn sonra umduğum bilgiyi sormadan aldığım zamanlar oldu."

"Yani çok ilerleme kaydettiğimiz bir noktaya geldik. Çok daha iyi çalışıyoruz."

"Yarışa hazırlık süreci de daha güçlüydü. Bu yüzden genel olarak performans umduğumuz gibi olmasa da hafta sonu çalışması açısından kesinlikle daha güçlüydük." dedi.

Ocon, bir sene aranın ardından F1'e geri dönünce kendisinin ve Renault'nun birbirleriyle anlaşmalarının ve hızlanmalarının biraz zaman aldığını kabul ediyor.

Ancak son dönemdeki sıralama performansı ve Portekiz'de takım arkadaşının önünde yer almasıyla Ocon, cesaretlenmiş gibi görünüyor.

 

Ocon, "Daniel'e yaklaşıyorum. Bu, daha iyi çalıştığımızı gösteriyor. Olmamız gerektiğini düşündüğüm yere yaklaşıyoruz. Bu iyi bir şey ve sezonun kalan bölümü için iyiye işaret."

"Takım içerisinde kendime bir yer bulmam ve birbirimizi anlayabileceğimiz şekilde çalışmamız biraz zaman aldı. Son dönemde her şey daha iyi ilerliyor. Bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." 

"Bu uzun bir süreç. Bir sene ara vermemin ve yeni bir takımla dönmemin ardından, öğrenmem ve alışmam gereken çok şey oldu. Aynı zamanda geçmişte kullandıklarıma göre çok farklı olan aracı da öğrenmem gerekti."

"İstediğimiz yere yaklaşıyoruz, bu yüzden bu çok iyi bir şey. Açıkçası geride birkaç yarış daha var. Kişisel hedefim daha fazla yaklaşmak olacak. Ve tabii ki bu fırsatları, gelecek seneye mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için kullanmak istiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon
Editör Jonathan Noble

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