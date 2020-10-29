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Formula 1 / Son dakika

Güvenlik aracı arkasındaki en zorlayıcı pilot kim?

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Güvenlik aracı arkasındaki en zorlayıcı pilot kim?
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Formula 1 Güvenlik Aracı pilotu Bernd Maylander, Formula 1 pilotlarını güvenlik aracı arkasındaki davranışlarına göre değerlendirdi.

Güvenlik aracı, bir kaza ya da beklenmedik olay karşısında Formula 1 pilotlarının mücadelesine ara vermek ve pistin temizlenmesini sağlamak için kullanılıyor.

Formula 1 güvenlik aracını 2000'den bu yana Bernd Maylander kullanıyor. Maylander, ilk günden bu yana Formula 1 araçlarına 700 turdan fazla liderlik yaptı.

Eski bir DTM yarışçısı olan Maylander için bu görev pek kolay sayılmaz. Mercedes AMG GT R'ın direksiyonuna geçen Maylander, Formula 1 pilotlarını arkasında tutma konusunda zorlanabiliyor.

Güvenlik aracı periyodunda çoğu zaman pilotlar Maylander'in yavaş gitmesinden ve lastiklerin soğumasından şikayet ediyorlar.

 

Beyond the Grid podcastine konuşan Maylander, güvenlik aracı arkasında sakin ve sert olan pilotları değerlendirdi.

Maylander, "Michael Schumacher oldukça sakin ancak aynı zamanda oldukça sertti."

"Valtteri Bottas'ın arkada olması gerçekten güzel. Her zaman güvenlik aracı ile aynı mesafeye sahip oluyor. Max, beni çok fazla zorlamıyor."

"Nico Rosberg arkamda hep çok sessiz ve her zaman aynı mesafede olurdu. Sebastian, evet, o da sert. Lewis'e oldukça yakın ancak Lewis kesinlikle en zorlayıcı olanı." dedi.

Güvenlik aracı, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Güvenlik aracı, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Maylander, Hamilton'ın güvenlik aracı arkasındaki sürüş stili nedeniyle onu aynalarından hep kaybettiğini söyledi.

Maylander, "Bazen Lewis arkadayken oldukça zor olduğunu söylemem lazım çünkü o her zaman zorluyor. Gazlıyor, frenliyor, zigzaglar yapıyor. Bazen araca çok yaklaşıyor."

"Beni zorlamaya çalıştığından emin değilim çünkü bunu biliyor. Sürüş stili böyle. Lastiklerini doğru ısı aralığında tutmaya çalışıyor. Her zaman hazır olmak istiyor."

"Bu yüzden onun takip etmesi oldukça tuhaf çünkü bazen onu aynalarda kaybedebiliyorum. Sağımda mı yoksa solumda mı oluyor bilmiyorum. Kör noktada olabiliyor." dedi.

Maylander, Portekiz'e dair ilginç bir veri verdi ve pistteki en hızlı turunun F1 araçlarından 40 sn civarında yavaş olduğunu söyledi.

Maylander, "Yanlış değilsem, F1 araçları 1:17'li turlarla döndüler. Sıralamalarda 1:14, 1:15 gibi dereceler yaptılar, öyle değil mi? Benim burada yeni lastiklerle en iyi turum 1:58'di. Arada bu kadar fark oluyor."

"Biz bunu her zaman km/s şeklinde hesaplıyoruz. Daha kolay oluyor. Kilometrede 8-9 sn yavaş kalıyorum. Formula 1 farklı bir dünya. Uçakları kıyaslamak gibi bir şey oluyor. Güzel bir özel jeti, Starfighter ile kıyaslamaya benziyor. Her ikisi de uçuyor ancak farklı hızlarda uçuyorlar." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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