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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"

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Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, 2022'de Formula 1 motorlarının performanslarını birbirlerine yakınlaştıracak bir sistemin, motor üreticileri için hakaret niteliğinde olacağını söyledi.

F1 dünyası son dönemde 2022'de Red Bull'un Honda güç ünitesini kullanmaya devam edebilmesi için gelişimin dondurulması konusunu tartışıyor.

Ferrari daha önceden motorların dondurulmasına karşı olduğunu açıklasa da, Cuma günkü açıklamasında bir sonraki kuralların bir sene öne çekilmesi halinde gelişim durdurulmasını destekleyeceğini açıklamıştı. Bu durumda sadece Renault karşı oluyor.

Ferrari F1 takım patronu Mattia Binotto ve Red Bull takım patronu Christian Horner, motorların dondurulması halinde performanslar arasında ciddi bir fark olmaması için güç üniteleri arasında bir performans denkleştirme mekanizmasının olması gerektiğini işaret etmişlerdi.

Wolff, performans dengeleme tarzı sistemlerin F1'de yerinin olmadığını ve Binotto ile Horner'ın önerileri arasında bir fark olmadığını söyledi.

Wolff, "O teklifler arasında bir fark görmüyorum. Bu, F1'in sonunun başlangıcı olur."

"Güç ünitesi sadece maksimum performansla ölçülmez. Sürülebilirlik, ağırlık, soğutma gibi şeyler de önemlidir. Bu yüzden basit bir formül getirmek mümkün değil."

"Mercedes böyle bir şeyi desteklemiyor." dedi.

Wolff, geride kalan üreticilerin yakalamalarına izin verilmesi için jeton sisteminin yeniden düzenlenebileceği düşüncesi için ise, böyle bir tavsiyenin hakaret olacağını yineledi.

Wolff, "Geçmişteki kurallar getirildiğinde zaten jeton sistemi vardı ve bazı iş arkadaşlarımızın yakalayabilmek için jetonların kaldırılmasını istemesi üzerine, onların kaldırılması konusunda anlaştık."

"Şimdi yine bazı iş arkadaşlarımız performans yaklaştırıcı bir sistem tavsiye ediyorlar ve dürüst olmak gerekirse bu bana göre hakaret gibi bir şey."

"Son birkaç seneye ve motorların performans gelişimine bakarsanız, 2018'de Ferrari açıkçası en güçlü motora sahipti. 2019'da ise açık ara en iyi motora sahipti."

"Biz motorumuzu geliştirdik, sınırları zorlamaya devam ettik ve 2020'de onları yakalamayı umduğumuz motoru piste çıkardık."

"Bu nedenle, bir güç ünitesi ve şasi geliştirme yeteneklerine güvenen herhangi bir otomobil üreticisinin güç ünitelerini dengeleyecek bir tür mekanizma istemesini anlayamıyorum."

"Kimsenin toplum içerisinde böyle bir aşağılanmayı kabul edebileceğini düşünmüyorum." dedi.

Wolff, F1'in bu yönde ilerlemesi halinde performanslar konusunda büyük soru işaretlerinin olacağını ve üreticilerin sistemle oynama ihtimalinin ortaya çıkacağını söyledi.

Wolff, "DTM'de performansa göre ağırlıkların getirildiği sistemde bunu gördüm. O dönemde sıralamaların ardından duyduğumuz tek şey 'Aracımda 5 kg ağırlık olmasaydı, pole pozisyonunu alabilirdim' oluyordu."

"DTM sezonlarının bütün hikayesi bunun üzerineydi."

"Formula 1 bundan çok uzak durmak zorunda. Aksi takdirde sadece sistemi manipüle etmek için kullanılan güç ünitelerinin tasarlandığı GT yarışları gibi oluruz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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