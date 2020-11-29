Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Yarış:
07 Saat
:
40 Dakika
:
01 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen, LMP3 testini "eğlence için" yapmış

paylaşım
yorumlar
Jos Verstappen, LMP3 testini "eğlence için" yapmış
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jos Verstappen’in Portimao’da LMP3 aracıyla yaptığı test sürüşünün, 2021 planlarının bir parçası olmadığı ve sadece eğlence amacı taşıdığı açıklandı.

Max Verstappen'in babası Jos, 2012'den bu yana hiçbir yarış serisinde yer almadığı gibi, Le Mans 24 Saat'e son kez 2009 yılında Aston Maritn'le katıldı.

F1'de 106 GP'ye çıkan deneyimli pilot, bu yıl çeşitli araçları test etti ve kısa bir süre önce Portimao'ya giderek Team Virage'in LMP3 aracını kullandı.

Test, takımı Julien Gerbi ile birlikte yöneten Max'in F3 yarış mühendisi Philippe Gautheron ile Jos'un arkadaşlığı sayesinde gerçekleşti.

Ligier LMP3 aracıyla toplamda 400 km'lik bir mesafe tamamlayan Jos'un hızı, Gerbi'yi etkiledi.

Gerbi, Motorsport.com'a "Jos aerodinamik anlamda daha gelişmiş bir araç sürmek ve biraz eğlenmek istedi."

"İlk denemesinden sonra, çabucak alıştı ve iyi vakit geçirdi. Her şey iyiydi. Ekiple çalışmaktan zevk aldı ve ekip de onunla çalışmaktan zevk aldı. Korkunç anlar, spinler veya olumsuz şeyler yoktu."

“Böylesine deneyimli bir sürücüyle her şey daha kolay oluyor. Geri bildirimleri daha net. Aracı ve durumu çabucak anlıyor. Üzerinde çalışmak istediği şeyler konusunda size iyi bir rehberlik sunuyor."

“Ligier, yeni LMP3 aracında rahatlık, aero ve stabilite açısından çok önemli bir iş çıkardı. Bu çok iyi bir araç ve Jos ilk turlarını attıktan sonra 'Vay be, bu araç hızlı ama güven veriyor. Sürmesi çok rahat' dedi." ifadelerini kullandı.

Max daha önce Le Mans 24 Saat'te babasıyla birlikte yarışmak istediğini söylemişti.

Bununla birlikte Gerbi, şimdilik gelecek için herhangi bir planları olmadığını ve testin gelecek için bir ön hazırlık olmadığını belirtti.

"Şu anda Jos iyi vakit geçirmek istiyor. Böyle araçları sürmeyeli uzun zaman oldu. Şimdi sadece keyif almak istiyor. Biraz ralli yaptı, biraz Porsche sürdü ve şimdi bu LMP3 testini yapmak istedi."

"Kış boyunca daha fazla test olacak, ancak şimdilik planı sadece eğlenmek."

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"

Önceki haber

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"

Sonraki haber

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jos Verstappen
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"

Hamilton: "Şampiyonluk kutlamamı daha yapmadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Şampiyonluk kutlamamı daha yapmadım"

F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!
FIA F2 FIA F2 / Yarış raporu

F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!

Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"

Ferrari artık F1 motorlarının dondurulmasını destekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari artık F1 motorlarının dondurulmasını destekliyor

Bahreyn GP: Takım arkadaşları mücadelesi
Formula 1 Formula 1 / İstatistikler

Bahreyn GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Son Haberler

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı

Jos Verstappen, LMP3 testini "eğlence için" yapmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen, LMP3 testini "eğlence için" yapmış

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"

Bahreyn GP: Takım arkadaşları mücadelesi
F1 Formula 1 / İstatistikler

Bahreyn GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Hamilton, 2020'deki 10. pole pozisyonunu aldı!

15s
2
Formula 1

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"

22s
3
Formula 1

Hamilton: "Şampiyonluk kutlamamı daha yapmadım"

13s
4
FIA F2

F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!

20s
5
Formula 1

Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor

14s

Son Haberler

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı
F1

Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı

Jos Verstappen, LMP3 testini "eğlence için" yapmış
F1

Jos Verstappen, LMP3 testini "eğlence için" yapmış

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"
F1

Wolff: "Motor performanslarını yakınlaştıracak sistem üreticilere hakaret olur"

Bahreyn GP: Takım arkadaşları mücadelesi
F1

Bahreyn GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Raikkonen yarışta daha güçlü olmayı bekliyor
F1

Raikkonen yarışta daha güçlü olmayı bekliyor

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.