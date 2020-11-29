Jos Verstappen, LMP3 testini "eğlence için" yapmış

Max Verstappen'in babası Jos, 2012'den bu yana hiçbir yarış serisinde yer almadığı gibi, Le Mans 24 Saat'e son kez 2009 yılında Aston Maritn'le katıldı.

F1'de 106 GP'ye çıkan deneyimli pilot, bu yıl çeşitli araçları test etti ve kısa bir süre önce Portimao'ya giderek Team Virage'in LMP3 aracını kullandı.

Test, takımı Julien Gerbi ile birlikte yöneten Max'in F3 yarış mühendisi Philippe Gautheron ile Jos'un arkadaşlığı sayesinde gerçekleşti.

Ligier LMP3 aracıyla toplamda 400 km'lik bir mesafe tamamlayan Jos'un hızı, Gerbi'yi etkiledi.

Gerbi, Motorsport.com'a "Jos aerodinamik anlamda daha gelişmiş bir araç sürmek ve biraz eğlenmek istedi."

"İlk denemesinden sonra, çabucak alıştı ve iyi vakit geçirdi. Her şey iyiydi. Ekiple çalışmaktan zevk aldı ve ekip de onunla çalışmaktan zevk aldı. Korkunç anlar, spinler veya olumsuz şeyler yoktu."

“Böylesine deneyimli bir sürücüyle her şey daha kolay oluyor. Geri bildirimleri daha net. Aracı ve durumu çabucak anlıyor. Üzerinde çalışmak istediği şeyler konusunda size iyi bir rehberlik sunuyor."

“Ligier, yeni LMP3 aracında rahatlık, aero ve stabilite açısından çok önemli bir iş çıkardı. Bu çok iyi bir araç ve Jos ilk turlarını attıktan sonra 'Vay be, bu araç hızlı ama güven veriyor. Sürmesi çok rahat' dedi." ifadelerini kullandı.

Max daha önce Le Mans 24 Saat'te babasıyla birlikte yarışmak istediğini söylemişti.

Bununla birlikte Gerbi, şimdilik gelecek için herhangi bir planları olmadığını ve testin gelecek için bir ön hazırlık olmadığını belirtti.

"Şu anda Jos iyi vakit geçirmek istiyor. Böyle araçları sürmeyeli uzun zaman oldu. Şimdi sadece keyif almak istiyor. Biraz ralli yaptı, biraz Porsche sürdü ve şimdi bu LMP3 testini yapmak istedi."

"Kış boyunca daha fazla test olacak, ancak şimdilik planı sadece eğlenmek."