Wolff: “Mercedes’in başarıları, 2021’de bir anlam ifade etmeyecek”

Bu sezon Mercedes, art arda altı takımlar ve sürücüler şampiyonluğu kazanan ilk takım olmuştu. Böylece Alman ekip, Ferrari’nin 2000-2004 arasında art arda beş şampiyonluk kazanma rekorunu geçmiş oldu.

Bu ayrıca, 2017’deki önemli aerodinamik kural değişikliklerinin ardından 2019’daki ön kanat kuralları değişikliklerinden sonra Mercedes’in yine bir başka değişiklik sonrası hakimiyetini koruması anlamına geldi.

Ancak 2021’de neredeyse tüm kurallarda değişiklikler olacak olması, Mercedes’in şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sınavla yüzleşmesi anlamına gelecek.

Mercedes’in sezon sonu değerlendirmesinde konuşan Wolff, “2021 tamamen yeni bir mücadele olacak, çünkü kurallar baştan aşağı değişecek.”

“Günümüzdeki aero, 2021’de olmayacak. Ve bunun, bir takım olarak iyi bir iş yapma ve geçmişte yaptığımız gibi yine bir kural değişikliğinden lider olarak çıkma fırsatı olduğunu düşünüyorum.”

“Ancak kesinlikle hiçbir şeyin garantisi yok. Geçen seneki sonuçlar, gelecek sezonlar için hiçbir avantaj sağlamayacak. Bu bizim için çok heyecan verici ve kişisel olarak 2021’i sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mercedes’in eşsiz başarısında önemli bir rol oynadı. Ancak Wolff’un liderliği de çok önemli bir faktördü.

2021, takımı ateşlemek için yeni bir mücadele sunsa da Wolff’un kuralların sabit kaldığı ve dikkatlerin başka bir alana kayabileceği 2020 sezonu için yeni bir motivasyon kaynağı bulması gerekecek.

Art arda altıncı çifte şampiyonluk, motive eden bir faktör

Wolff, “2014’ten beri her sene bizi motive eden hedefler belirlemeye çalıştık. 2019’da hedef, art arda altıncı çifte şampiyonluğu kazanmaktı, ki bu daha önce Formula 1’de hiç gerçekleşmemişti. Ve bu, bildiğimiz kadarıyla daha önce dünya şampiyonası seviyesindeki başka hiçbir sporda da gerçekleşmedi.”

“Yani bizi devam etmeye zorlayan hedef buydu. Ayrıca zorlu günler de, beklediğimiz gibi geçmeyen hafta sonlarında zorlamamıza yardımcı oldu. Bu, bize tüm yıl boyunca enerji veren bir şeydi.” dedi.

Wolff, Mercedes’in bu “zorlu günlere” tepki gösterme şeklinden etkilendiğini söyledi.

“Kötü bir hafta sonundan sonra takımın ruh halindeki farklılığı çok iyi hissedebiliyorsunuz. Ancak şaşırtıcı olan şey ise, zorlu hafta sonlarından sonra fabrikada çok güçlü bir koşuşturma hissetmem.”

“O günlerde daha fazla zorlamamız, akıllıca çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz ve yarıştan sonraki pazartesi günü altına bakılmadık taş bırakmıyoruz ve sonunda tekrar yükseliyoruz.”