Binotto: “İlk sürücü toplantıları utanç doluydu”

2019’un başında Binotto, dört kez dünya şampiyonu Vettel’in, sahip olduğu tecrübe sebebiyle takımın şampiyonluk için ilk desteklenecek sürücüsü olduğunu söylemişti. Leclerc ise Ferrari’deki ilk sezonuna hazırlanıyordu.

Bu da, %50-50 senaryolarda takımın iyiliği için takım emirleriyle Vettel’e öncelik tanınacağı anlamına geliyordu.

Motorsport.com’un da katıldığı bir medya yemeğinde konuşan Binotto, “Bana inanın, sezonun en başındaki bu tür toplantılar utanç doluydu ve yönetilmesi zordu. Ancak artık buna alışıyoruz.”

“Sezon sonuna gelindikçe, bunlar daha rahat hale geldi, ki bu da takım olarak buna alıştığımız anlamına geliyor. Yarışlarda hâlâ hata yapabiliyoruz, ancak hataların bu sürecin bir parçası olduğundan eminim.” ifadelerini kullandı.

Binotto, sürücüleri mantıklı şekilde yönetme konusundaki tutumu yüzünden tüm sezon boyunca sorularla karşı karşıya kaldı. Sezonun ilk bölümünde Avustralya ve Bahreyn’de Leclerc’ten Vettel’in arkasında kalması istenirken, Çin ve İspanya’da sürücülerin yer değiştirme kararı çok gecikmişti.

Sezon içerisinde daha büyük olaylar da yaşandı. Singapur’da Vettel, strateji sayesinde Leclerc’i geçince Alman sürücünün önde kalmasına izin verilirken; Rusya’daki startta Leclerc, Vettel’e hava koridoru sağladı ve Lewis Hamilton’ı da geçmesini sağlayarak liderliği takım arkadaşına bıraktı. Ancak Vettel, takım emirlerini dinlemedi ve yerini Leclerc’e geri vermedi.

Binotto, “Bu kesinlikle kolay değildi ve herkes daha iyisini yapabilir. Ancak onları ilk kez Avustralya’dan itibaren yönetme denememiz farklı bir şeydi.”

“Genelde ilk yarışta sürücülerin yarışmasına izin vermemiz gerektiği söylenir. Yine de, sezon sonuna geldiğinizde, takım için puan kazanmak için onları yönetmeye çalışmanın en iyi yol olduğuna ikna olduk.”

“Ve sonunda takım puanlarını da en iyi şekilde alıyorsak, sürücüler için de sonucun en iyi şekilde olduğuna inanıyoruz. Yani onları ilk yarıştan itibaren yönetmeye çalışıyorduk.” dedi.

Vettel ve Leclerc, takım kendilerine savaşma izni verdikten sonra Brezilya’da temas yaşamışlardı. O noktada takımlar şampiyonasında sonuçlar belliydi, ancak bu ikili sürücüler şampiyonasında üçüncülük için birbiriyle savaşıyordu.

Ferrari, bu kazanın 2020 için takımda temel kurallar oluşturulmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Binotto bu konuda, “Gelecek sene daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Artık sürücülerle yarış öncesinde senaryoları, neler olabileceğini, takımın stratejisinin ne olabileceğini tartışıyoruz.”

“Ve onları yönetmemiz önemli, çünkü her ikisi de iyi sürücü ve birey olarak da saygı duyulmaları gerekiyor. Çünkü her ikisinin de yarış başladığında tek bir hedefi var. Bu hedef takım arkadaşlarını yenmek değil, damalı bayrağı ilk sırada görmek.” dedi.