Raikkonen: "Alfa Romeo ile ilk yılım, Ferrari'deki zorlu bir yıldan daha iyi"

Kimi Raikkonen, 2014 yılında Ferrari'ye geri dönmüştü ve ilk yılında Fernando Alonso ile, sonrasında ise Sebastian Vettel'le mücadele etmek zorunda kaldı.

Fin pilot, her geçen yıl performansını geliştirmeyi başardı ve 2018'de galibiyet de aldı. Ancak performansının eleştirildiği yarışlar da vardı.

Üzerindeki baskı oldukça yüksek olan Fin pilot, Ferrari koltuğunu Charles Leclerc'e kaybetti ve ardından emekli olmak yerine Alfa Romeo'ya geçti.

Raikkonen bu yıl iyi de bir performans sergiledi ve geride kalan yıldan memnun kalmış gibi görünüyor.

Fin pilot, "Bence yılın iki farklı yanı vardı. İlk yarı iyi gitti. Barselona ve Monako'da iki kötü yarış geçirdik. Yaz tatilinden sonra yine iyi bir tempo yakaladık, ancak bir takım olarak puanlar alamadık ve ondan sonra ilk 10 için mücadele etmek çok zor oldu."

"Son birkaç yarışta en azından biraz hızlandık. Brezilya'da her iki araçla da çok sayıda puan aldık. "

"En iyi sonucumuzu Brezilya'da aldık. Biraz geç oldu, ama durum buydu. Bence çok şey öğrendik ve bunu gelecek yıl takım olarak daha iyisini yapmaya çalıştığımız zaman kullanacağız."

"Ferrari ve Alfa Romeo'nun sezon başındaki beklentileri çok farklı. Bu yıl, örneğin Ferrari'de bir takım olarak ya da sürücü olarak geçirdiğim zorlu bir yıldan daha iyiydi."

"Elbette daha iyisini yapmak istiyorsunuz ve dediğim gibi, bir şekilde geride kalmamız çok üzücü. Her sürücünün üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta, yarış hafta sonu boyunca yaptığımız iş ne olursa olsun çok farklı değil. Bulunduğunuz takımlar, toplantılar, sürüş ve yarışlar hemen hemen aynı. Bunun dışında şimdi daha az stres var, bu iyi bir şey."

"Ayrıca harika olan şey takımın evime daha yakın olması, bu yüzden daha fazla zamanım var. Ailemle daha fazla vakit geçirebiliyorum." dedi.