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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Wolff: "Mercedes, şampiyonluğun ellerinden kayıp gittiğini kabul etmiyor"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Toto Wolff, Mercedes'in Meksika'da Red Bull'a yenilmesine rağmen, şampiyonluk mücadelesinde kazanmak için "her şeye sahip olduklarına" inanıyor ve şampiyonluğun ellerinden kayıp gittiğini inkar ediyor.

Wolff: "Mercedes, şampiyonluğun ellerinden kayıp gittiğini kabul etmiyor"

Mercedes, Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk iki sırayı almış ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesindeki umutlarını artıracak bir sonuç almak istemişti.

Ancak Red Bull yarışta kendini toparladı ve Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in önünde ikinci sıraya tutunan Hamilton'ın, 16 saniye önünde baskın bir galibiyet aldı.

Yarış sonucu, Verstappen'in Hamilton karşısında sürücüler şampiyonasındaki liderliğini 19 puana çıkarırken, Red Bull çifte podyumu sayesinde takımlar şampiyonasında Mercedes ile arasındaki farkı bir puana düşürdü.

Hamilton, son üç yarışın hiçbirini Verstappen'in önünde tamamlayamadı ve bitime dört yarış kala ikili arasında yaklaşık 1 galibiyetlik fark var.

Mercedes F1 patronu Wolff, takımdaki hiçbir ismin şampiyonanın ellerinden kayıp gittiğini kabul etmediğini belirterek, Türkiye'deki baskın tempolarını, güçlerinin kanıtı olarak gösterdi.

Wolff, "Ben oldukça gerçekçi bir insanım ama motor sporlarını seviyorum çünkü her şey olabilir."

"Hiçbirimiz bu pisti, kaybediyor olduğumuz mantığıyla terk etmeyeceğiz."

"Önümüzde hâlâ dört yarış var, kazanılabilecek dört galibiyet ve yarış dışı kalınabilecek dört yarış var. Savaşmaya devam edeceğiz."

"Harika bir takımımız olduğunu biliyoruz. Aracımız özellikle Türkiye'de iyiydi. Bence kazanmak için her şeyimizin olduğuna inanıyorum."

"Matematiksel olarak olasılığa bakacak olursak, açıkçası ben geride olmaktansa 19 puan önde olmayı tercih ederim. Ancak olan bu. " dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, Verstappen'in şampiyonada birden fazla galibiyet puanı elde etmesini engellemek için, Brezilya'da kazanmak zorunda olup olmadığı sorulduğunda, "Doğal olarak her yarışı kazanmam gerektiğini hissediyorum."

"Bu ekstra puanlara ihtiyacımız var, bu puanları kaybetmemiz ve yeniden kazanmaya çalışmamız gerek. Son yarışta, ondan önceki yarışta, ondan da öncesinde ve bu hafta sonu burada hedef buydu."

"Ancak biliyorsunuz ki çok hızlılar. Bu yüzden kesinlikle sahip olduğumuz her şeyi veriyoruz ama ne yazık ki şu anda onlarla rekabet etmek için yeterli değil." dedi.

Hamilton'ın şampiyonluk umutlarının son haftalarda sarsıldığını görmenin yanı sıra Mercedes, takımlar şampiyonasındaki 36 puanlık farkın sadece tek bir puana düştüğünü gördü.

Verstappen için şampiyonluk giderek daha olası görünmesine rağmen, Red Bull takım patronu Christian Horner, onun tarafında şampiyonluğun elinde olduğuna dair bir his olmadığını açıkça belirtti.

Horner, Meksika'daki yarıştan sonra, "Hayır, bakın, hâlâ alınabilecek 107 puan var. Bu yüzden önümüzde gidilmesi gereken uzun bir yol var."

"Strateji ve pit stopların yanı sıra, her hafta sonunu en üst düzeye çıkarmak için dayanıklılık çok önemli bir rol oynayacak."

"Takımın bugün kusursuz olduğunu söylemeliyim, sürücüler harika bir iş çıkardı. Strateji güçlüydü ve sürücüler harika bir iş çıkardı, yani takım performansı genel olarak çok güçlüydü." dedi.

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