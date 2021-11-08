Verstappen, 1. virajdaki geçişinde "sınırda" olduğunu hissetmiş

Verstappen, Pazar günü Autodromo Hermanos Rodriguez'de bu yılki dokuzuncu galibiyetini alarak sürücüler şampiyonadaki liderlik puanını artırdı. Şampiyona rakibi Hamilton ise yarışı 16 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

Verstappen, Cumartesi günü sıralama turlarında üçüncülük için mücadele etmişti. Ancak yarışta, Mercedes sürücüleriyle birlikte 1. viraja girerken dışarıdan gelerek hava koridorundan faydalanmayı başardı.

Verstappen, 2. viraj için aracını zamanında durdurmadan önce geç frenleme yaptı ve her iki Mercedes'i de dışarıdan geçerek liderliği aldı.

Bu hamle, Verstappen'in, Mercedes araçlarının arkasında kirli havada mücadele etmek zorunda kalmamasını sağladı ve zafere giden yolda kritik bir an oldu.

Verstappen, yaptığı hamleyle ilgili yarıştan sonra Motorsport.com'a , virajın dışındaki konumunun, içeride Hamilton veya Bottas'tan daha geç fren yapabileceğini bildiği anlamına geldiğini söyledi.

Verstappen, "Bir startın nasıl gideceği konusunda pek pratik yapılmıyor çünkü duruma göre sola, ortaya veya sağa gidiyorsunuz."

"Ancak dışarıya geldiğim an ve hatta yarış çizgisindeyken, tam olarak nerede fren yapacağımı biliyordum."

"Bu her zaman zor. İçerideki araç tamamen kirli hava içinde çünkü orada kimse sürmüyor. Bu yüzden ve viraja girerken ki açı yüzünden, asla dışarıdaki araç kadar geç fren yapamazlar."

"Nerede fren yaptığımı biliyordum, ki bu gerçekten sınırdaydı çünkü çıkıştaki beyaz çizgiye yaklaştığımı görebiliyordunuz."

"Eğer daha sonra biri içeride fren yaparsa, kesinlikle pistten çıkacağını biliyordum."

"Yani evet, risk aldım ve işe yaradı.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen'in bu hamlesini zaferinin "en önemli parçası" olarak değerlendirdi.

Horner, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada, "Kendisine biraz boşluk buldu, ona bu imkanı vermelerine şaşırdım."

"Valtteri'nin çok haklı olduğunu söyleyebilirim. Ben de Max'in frenlemeyi kaçırdığını düşündüm çünkü 1. virajda çok geç frenledi."

"Ancak hamlesi işe yaradı ve o andan itibaren yarışı gerçekten kontrol etti. Onun için oldukça açık bir yarıştı." dedi.