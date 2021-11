Meksika Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

2021 Formula 1 sezonunun 18. yarışı Mexico City'de gerçekleşti ve cumartesi günü gülen taraf Mercedes olsa da, pazar günü zafer Red Bull'un oldu.

Bu ilginç hafta sonunun ardından bazı ilgi çekici istatistikler de ortaya çıktı.

İşte o istatistiklerden bazıları:

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, spray Champagne on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images