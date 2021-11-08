Meksika Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

2021 Formula 1 sezonunun 18. yarışı Mexico City'de gerçekleşti ve cumartesi günü gülen taraf Mercedes olsa da, pazar günü zafer Red Bull'un oldu.

Bu ilginç hafta sonunun ardından bazı ilgi çekici istatistikler de ortaya çıktı.

İşte o istatistiklerden bazıları:

Sıralama turları

Valtteri Bottas, Meksika GP sıralama turlarında bu sezonki üçüncü ve kariyerinin 19. pole pozisyonunu kazandı. Fin pilot bu sonuçla, tüm zamanların en çok pole alan 15. ismi oldu. Artık önünde 20 pole pozisyonu alan Damon Hill var.

Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın hemen gerisinde ikinci oldu ve Mercedes, 81. kez ilk çizgiyi kapattı. Bu alanda 80 1-2'si bulunan Ferrari ile rekoru paylaşıyorlardı. Artık rekorun tek sahibi Mercedes.

Mercedes, 2016'dan beri ilk kez Meksika'da ilk çizgiyi kapattı. Ayrıca Mercedes, F1'de 12. kez Bottas - Hamilton diziliminde (Bottas önde, Hamilton ikinci sırada) ilk çizgiyi kapattı.

Max Verstappen üçüncü oldu ve bu sezon altıncı kez ilk çizgiyi alamamış oldu.

Sergio Perez'in dördüncülüğü, Pierre Gasly'nin beşinciliği ve Carlos Sainz'in altıncılığı, Meksika pistindeki en iyi sonuçları oldu.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

YARIŞ

Max Verstappen, Mexico City Grand Prix'sini kazandı ve bu yılki dokuzuncu, kariyerinin ise 19. zaferini elde etti. Bu sezondan önce Verstappen'in en başarılı yılı, üç galibiyet aldığı 2019 yılıydı. Eğer bir galibiyet daha alırsa, toplam zaferlerde Mika Hakkinen'i, iki zafer daha alırsa Kimi Raikkonen'i yakalayacak.

Lewis Hamilton kariyerinin 178. podyumunu alırken, 47. kez ikinci oldu.

Sergio Perez üçüncü oldu ve F1'deki 15. podyumunu aldı. Böylelikle Jose-Froilan Gonzalez ve Thierry Boutsen'i yakaladı. Perez, kariyerinde ilk kez üst üste üç yarışta podyuma çıktı.

Perez, kendi ülkesinde lider giden ve podyuma çıkan ilk Meksikalı oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, spray Champagne on the podium Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Arka arkaya ikinci kez Verstappen - Hamilton - Perez podyumu oluştu.

Pierre Gasly'nin dördüncülüğü, Minardi / Toro Rosso / AlphaTauri'nin Meksika'daki en iyi sonucuydu.

Pazar günü ilk dörtte finiş gören araçlardan üçünün motoru Honda'ydı.

Carlos Sainz istikrarlı formunu Meksika'da da sürdürdü. Altıncı oldu ve arka arkaya puan serisini 11'e, yarış dışı kalmama serisini ise 25 yarışa çıkardı.

Sebastian Vettel, yedinci sırada finiş görerek Haziran ayındaki Bakü yarışından bu yana kuru zeminde en iyi sonucunu yakaladı.

Kimi Raikkonen, sekizinci sırada finiş gördü ve bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı. Finlandiyalı sürücü, bu sezon dördüncü kez puan kazandı. Takım arkadaşı Antonio Giovinazzi, arka arkaya üçüncü kez 11. oldu.

Fernando Alonso'nun dokuzunculuğu, Meksika'daki en iyi sonucuydu.

Valtteri Bottas 15. bitirdi, ancak kariyerinde 19. kez en hızlı turu attı. Böylelikle bu alanda Stirling Moss, Ayrton Senna ve Mark Webber'i yakaladı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images