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Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”

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Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Ağu 2020 14:55

Toto Wolff, Racing Point’in Mercedes aracını kopyalamasında Alman üreticinin rol oynadığı iddialarının “tamamen saçmalık” olduğunu söyledi.

Mercedes’in 2019 fren kanalı tasarımlarını kopyaladığının kanıtlanmasıyla 15 şampiyona puanı silinen Racing Point’e 400 bin euro para cezası da verilmişti.

Takım, tersine mühendislik ile, Mercedes W10’u araç fotoğraflarını kullanarak tasarlamaya ve bunu kurallar dahilinde yapmaya çalıştığını iddia etmişti.

McLaren Racing CEO’su Zak Brown, hakemlerin fren kanalı olayıyla ilgili kararının, Racing Point’in bu iddiasının “saçmalık” olduğunu kanıtladığını ve RP20’nin diğer parçalarının da sorgulanması gerektiğini söyledi.

Hakemlerin kararı, Mercedes’in yanlış herhangi bir şey yapmadığını işaret etti. Ancak hem Ferrari takım patronu Mattia Binotto hem de Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes’in bu olaydaki rolünü sorguladı.

Horner, Mercedes’e bazı soruların sorulacağını söyledi. Horner, “Eğer söz konusu takım, tasarımları kopyalamaktan suçlu bulunduysa, bu tasarımı tedarik eden takım da bu kuralları net şekilde ihlal etmiş olmuyor mu?” dedi.

Ancak Mercedes motor sporları patronu Wolff, Racing Point’in aracı tasarlarken fotoğrafları kullanmaktan öteye gittiğini ve bu konuda Mercedes’in herhangi bir rolü olacağını sorgulamalara karşı takımını savunacağını söyledi.

 

Wolff, “Aracı, fotoğraflardan fazlasını kullanarak kopyalasalardı bunu bilirdik. Bu yüzden bu tartışmayı sürdürmek tamamen saçmalık.”

“Eğer birisi buna devam ederse markamızı sıkı şekilde savunuyor olacağım.” dedi.

Bu sorgulamaların, lider takım olmaları yüzünden mi olduğu sorulduğunda Wolff, “Bunun lider olmakla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Formula 1 her zaman pistte ve pist dışında rekabete sahne oldu.”

“Pazar veya cumartesi günlerinde pistte sert mücadele ettiğimiz gibi, pist dışında da önemli politik oyunlar oynuyoruz ve durum hep böyleydi.”

“Racing Point davası, direkt rakiplerimiz olanların bizi zorlaması için bir fırsat ve bu hep böyle oldu.”

“Bu olayda net bir pozisyonumuz var ve bu anlamda bizi pek rahatsız etmiyor ve etmemeli. Çünkü FIA, bunu netleştirdi.”

“Bu konuda gerçekleşen sürtüşmeler kabul edilebilir.” ifadelerini kullandı.

FIA, 2021’den itibaren, tersine mühendislik ile diğer araçları kopyalamanın yasaklanacağını açıklamıştı.

Bu karar, Williams ve McLaren’ın Racing Point aracını protesto kararlarını geri çekmelerine yol açmıştı. Ancak Ferrari ve Renault protestolara devam ediyor.

Ayrıca Racing Point, aldığı cezaları temyize götürmüştü.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al , Racing Point
Editör Luke Smith

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