Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Norris, İspanya GP startında “yeterince risk almamış”

paylaşım
yorumlar
Norris, İspanya GP startında “yeterince risk almamış”
Ekleyen:
, Editör
18 Ağu 2020 15:35

McLaren sürücüsü Lando Norris, İspanya Grand Prix’si startında yeterince risk almadığını ve ilk turda iki sıra kaybetmesinin pahalıya patladığını söyledi.

Norris, Barcelona’daki sıralama turlarında sekizinci oldu ancak yarış startında Pierre Gasly ve Charles Leclerc’e geçildi.

Yarışın büyük kısmını AlphaTauri sürücüsünün arkasında geçiren genç sürücü, yarışı 10. sırada tamamladı.

Norris, “İlk viraja gelirken yeterince risk almadım. Ve sıraları orada kaybettim. Sonraki sefer bunu geliştirmeliyim. İlk virajda her zaman risk vardır. Ancak belki de daha fazla risk almalıydım.”

“Çok zor bir yarış olduğunu, geçişin çok zor olduğunu biliyorum. Yani her sıra, yarışta yardımcı olacak. Bu yüzden belki de daha fazla risk almalıydım. Ancak bu, her zaman zorlandığım bir şey değil. Geçen seneye göre bunu çok geliştirdim ve yeteri kadar risk alıyorum.”

“Ancak bu sefer yeteri kadar risk alamadım ve bu geri tepti. Yani bazen kazanıyorsunuz, bazen kaybediyorsunuz. Olan oldu. Ve bu hafta sonu, işe yaramadı.”

“Araç potansiyeli anlamında, saf hız olarak çok daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. Oldukça mutluydum, araç gerçekten iyi hissettiriyordu. Son sektörde zorlandık, ki iyi olmanız gereken en önemli sektör de orası.”

 

“İlk iki sektörde tempo tutturabiliyordum ve saldırabiliyordum. Ancak son şikana her gelişimde, çekiş bölümünde Gasly’e göre çok daha kötüydüm. Ve hiçbir şey yapamıyordum. İlk virajda atak yapabilecek kadar hiç yakınlaşamadım.”

“Bu üzücüydü, çünkü araç iyi hissettiriyordu. Ve neredeyse tüm yarış boyunca Gasly’nin arkasında takılıp kaldım. Strateji gibi konularda bazı şeyler denedik. Ancak sonuç olarak hiçbir şey işe yaramadı. Yine de takım iyi bir iş yaptı. Bizim için fena olmayan bir hafta sonu oldu.” şeklinde konuştu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Norris’in zayıf ilk turunun sebebinin, startta hava koridoru yakalayamaması olduğunu söyledi.

Seidl, “Ne yazık ki Lando, startta ilk viraja kadar hava koridoru yakalayamadı.”

“Burada, start noktasından ilk viraja kadar yaklaşık 600 metre mesafe var. Bu, ilk viraj öncesi gittiğimiz en uzun mesafelerden biri.”

“Ve önünüzde sınırlı sayıda araç olduğundan hava koridorunu alamazsanız kaybedersiniz ve maalesef Lando tam da bunu yaşadı.”

“Ve o andan sonra yarışı az çok bitti. Strateji anlamında ne denersek deneyelim, hep trafikte kaldı ve aracın hızını kullanamadı, ki hızımız da fark kapatmamız gereken zamanlarda güçlüydü. Ve bu, bugün ona bazı sıralara mal oldu.” ifadelerini kullandı.

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”

Önceki haber

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”

Sonraki haber

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber
2s

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
14dk

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!

Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
33dk

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor

Concorde Anlaşması'nı imzalayan ilk takım McLaren oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Concorde Anlaşması'nı imzalayan ilk takım McLaren oldu!

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”

Ricciardo: "Umarım bu sonuç bir istisnadır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Umarım bu sonuç bir istisnadır"

Son Haberler

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!
F1 Formula 1 / Son dakika
14dk

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor
F1 Formula 1 / Son dakika
33dk

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor

Norris, İspanya GP startında “yeterince risk almamış”
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Norris, İspanya GP startında “yeterince risk almamış”

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

2s
2
Formula 1

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

3
Formula 1

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!

14dk
4
Formula 1

Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz

5
Formula 1

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor

33dk

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!
F1

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor
F1

Red Bull, son zamanlardaki sıkıntılarına rağmen Albon'a güveniyor

Norris, İspanya GP startında “yeterince risk almamış”
F1

Norris, İspanya GP startında “yeterince risk almamış”

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”
F1

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”

Concorde Anlaşması'nı imzalayan ilk takım McLaren oldu!
F1

Concorde Anlaşması'nı imzalayan ilk takım McLaren oldu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.