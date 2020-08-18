Norris, İspanya GP startında “yeterince risk almamış”

Norris, Barcelona’daki sıralama turlarında sekizinci oldu ancak yarış startında Pierre Gasly ve Charles Leclerc’e geçildi.

Yarışın büyük kısmını AlphaTauri sürücüsünün arkasında geçiren genç sürücü, yarışı 10. sırada tamamladı.

Norris, “İlk viraja gelirken yeterince risk almadım. Ve sıraları orada kaybettim. Sonraki sefer bunu geliştirmeliyim. İlk virajda her zaman risk vardır. Ancak belki de daha fazla risk almalıydım.”

“Çok zor bir yarış olduğunu, geçişin çok zor olduğunu biliyorum. Yani her sıra, yarışta yardımcı olacak. Bu yüzden belki de daha fazla risk almalıydım. Ancak bu, her zaman zorlandığım bir şey değil. Geçen seneye göre bunu çok geliştirdim ve yeteri kadar risk alıyorum.”

“Ancak bu sefer yeteri kadar risk alamadım ve bu geri tepti. Yani bazen kazanıyorsunuz, bazen kaybediyorsunuz. Olan oldu. Ve bu hafta sonu, işe yaramadı.”

“Araç potansiyeli anlamında, saf hız olarak çok daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. Oldukça mutluydum, araç gerçekten iyi hissettiriyordu. Son sektörde zorlandık, ki iyi olmanız gereken en önemli sektör de orası.”

“İlk iki sektörde tempo tutturabiliyordum ve saldırabiliyordum. Ancak son şikana her gelişimde, çekiş bölümünde Gasly’e göre çok daha kötüydüm. Ve hiçbir şey yapamıyordum. İlk virajda atak yapabilecek kadar hiç yakınlaşamadım.”

“Bu üzücüydü, çünkü araç iyi hissettiriyordu. Ve neredeyse tüm yarış boyunca Gasly’nin arkasında takılıp kaldım. Strateji gibi konularda bazı şeyler denedik. Ancak sonuç olarak hiçbir şey işe yaramadı. Yine de takım iyi bir iş yaptı. Bizim için fena olmayan bir hafta sonu oldu.” şeklinde konuştu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Norris’in zayıf ilk turunun sebebinin, startta hava koridoru yakalayamaması olduğunu söyledi.

Seidl, “Ne yazık ki Lando, startta ilk viraja kadar hava koridoru yakalayamadı.”

“Burada, start noktasından ilk viraja kadar yaklaşık 600 metre mesafe var. Bu, ilk viraj öncesi gittiğimiz en uzun mesafelerden biri.”

“Ve önünüzde sınırlı sayıda araç olduğundan hava koridorunu alamazsanız kaybedersiniz ve maalesef Lando tam da bunu yaşadı.”

“Ve o andan sonra yarışı az çok bitti. Strateji anlamında ne denersek deneyelim, hep trafikte kaldı ve aracın hızını kullanamadı, ki hızımız da fark kapatmamız gereken zamanlarda güçlüydü. Ve bu, bugün ona bazı sıralara mal oldu.” ifadelerini kullandı.