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Formula 1 / Son dakika

Concorde Anlaşması'nı imzalayan ilk takım McLaren oldu!

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Concorde Anlaşması'nı imzalayan ilk takım McLaren oldu!
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Ağu 2020 14:04

McLaren, 2021-2025 sezonlarını kapsayan Concorde Anlaşması'nı imzaladığını açıklayan ilk Formula 1 takımı oldu.

Takımlara finansal bonus sağlayan erken imzalama döneminin son tarihi, son dakika çıkan hukuksal düzenlemeler nedeniyle bu haftaya ertelenmişti. Anlaşmayı imzalamak için verilen son tarih ise bu ayın sonunda.

Ferrari ile beraber McLaren, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada Concorde hakkındaki gelişimlerden memnun olduğunu ve imzalamaya hazır olduklarını söylemişti. Diğer takımlar ise - özellikle Mercedes - anlaşmayla ilgili olan memnuniyetsizliklerini dile getirmişti. Ancak tüm takımların anlaşmayı bu hafta imzalaması bekleniyor.

Woking merkezli takımın açıklamasında şunlar söylendi: "McLaren Racing bu sabah itibariyle, F1'i 2025'e kadar yönetecek olan yeni Concorde Anlaşması'nın imzalayarak, takımın spora olan uzun vadeli bağlılığını yeniden ortaya koymuştur."

McLaren CEO'su Zak Brown, yeni anlaşmanın hem finansal hem de politik sorunlara çözüm bulduğunu söyledi.

"F1 bu anlaşma ile beraber sürdürülebilir olma ve güçlü bir gelecek yaratma yolunda bir başka önemli adım atmıştır." diyen Brown ekledi: "An itibariyle spor için, sporun sahipleri için, takımlar için ve en önemlisi de taraftarlar için en uygun olan anlaşma bu."

"Daha adil bir spor herkes için iyi: tüm takımlar arasında yapılan gelir dağıtımındaki daha iyi bir denge ve daha net, daha basit yönetim, menfaatlerin önüne geçer ve sporu her şeyin önüne koyar."

"Bu anlaşma F1 üreticilerini uzun vadede toplu bir şekilde güçlü yapacak."

"Yeni anlaşma F1'in, FIA'nın ve tüm takımların son birkaç ayda, geleceğin finansal, teknik ve sportif kuralları üzerine yaptığı mükemmel çalışmanın bir bütünüdür."

"Herkesin, daha büyük bir sonuç almak için birkaç fedakarlık yapması gerekti, bu da F1'i gelecek jenerasyonlar için daha rekabetçi, heyecanlı ve sağlam yapacaktır, ki bu etkenler sporun hem taraftarlar hem de katılımcılar için sağlıklı olmasını garanti altına alacaktır."

Tüm tarafların Concorde Anlaşması'nı imzalamasıyla beraber yeni bir yönetim yapısı yürürlüğe girecek ve bu yapı ile beraber kural koyma süreci daha düzenli bir hal alacak çünkü artık, 10 takım arasındaki fikir birliği, geç kural değişikliklerinin bir zorunluluğu olmayacak.

 

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Editör Adam Cooper

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