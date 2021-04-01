Wolff, Bottas’ın Rusya'dan sonra Formula 1’den emekli olacağına inanmamış

Bottas, 2018 Rusya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlamıştı ancak takımdan aldığı emir sonrasında o sırada şampiyonayı önde götüren Hamilton'u önüne geçirmişti.

Netflix'in çok izlenen Drive to Survive belgeselenin üçüncü sezonunda konuşan Bottas, bu yarıştan sonra emekli olmayı ve bu işi neden yaptığını düşündüğünü açıklamıştı.

Crash.net'e konuşan Bottas, "2018 Sochi oldukça zor bir yarıştı. Bunu kabul etmek çok zordu, gerçekten çok sinirlendim. Doğrusu 'neden bunu yapıyorum ki?' diye düşündüm. Formula 1'den ayrılmayı, vazgeçmeyi düşünüyordum. Yarıştan hemen sonra bir daha bunu asla yapmayacağımı söyledim." dedi.

Bahreyn Grand Prix'sinden sonra Alman medyasına konuşan Toto Wolff ise bu kararı vermenin takım için de felaket bir durum olduğunu dile getirdi.

Wolff'e yarışla ilgili düşünceleri ve Bottas'ın 2016'da Rosberg'in yaptığı gibi Hamilton'a karşı daha agresif bir sürüş tarzı sergileyeceğini düşünüp düşünmediği soruldu ve Alman patron şöyle yanıtladı: ‘’Bu kararı vermek, o zaman da hepimiz için felaket bir durumdu. Ancak bu bence gerekliydi çünkü Sebastian yaklaşıyordu. Bu trenin başını Bottas çekiyordu ve Lewis arada sıkışmıştı. Bunun, onun için ne kadar kötü olabileceğini düşünebiliyorum.''

''Valtteri, Nico gibi değil, aynı zamanda çok da farklı çalışıyor. İçinde hâlâ Lewis’e yaklaşıp onu yenme isteği var ancak bunu kendi tarzıyla düşünüyor, bu diğerlerinden farklı.''

''Bu tamamen kendi performansınız ve beklentilerinizle alakalı, bu politik açıdan güçlü olmaktan farklı. Nico bu yönden güçlüydü. Bunu kıskanmadan itiraf etmeniz gerek.’’

Mercedes takım patronu aynı zamanda da Bottas'ın o zaman çok kederlendiğini ve emekli olma fikrini sadece olayın getirdiği kızgınlıkla ortaya attığını düşündüğünü de ekledi.

‘’Hayır, o zaman çok kederliydi, ki bunu anlıyorum. Ancak emekli olmaya yakın olduğunu düşünmüyordum çünkü o bunu yapmak için fazla rekabetçi. Ancak durumun getirdiği kızgınlıkla, yarıştan sonra söylediklerini anlamazsınız.’’