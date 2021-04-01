Ricciardo, McLaren ile podyuma çıkarsa Earnhardt'ın NASCAR aracını kullanacak

2021'de Renault'dan McLaren'a geçiş yapan Ricciardo, önceki takımıyla elde ettiği iki podyumun ardından McLaren'da daha fazla başarı elde etmeyi umuyor.

Renault ile ilk sezonunda hiç podyuma çıkamayan Ricciardo, eski takım patronu Cyril Abiteboul ile podyuma çıkması halinde Abiteboul'un dövme yaptırması konusunda iddiaya girmişti. Ricciardo geçen sene Eifel GP'de podyuma çıktı ve Abiteboul bunun üzerine bileğine bir dövme yaptırdı.

Ricciardo, yeni patronu Brown'ın ve McLaren F1 Takım Patronu Andreas Seidl'ın dövme yaptırmayacaklarını ancak kendisinin Brown'ın tarihi araçlarından birisini kullanma sözünü aldığını ve bunu kabul ettiğini söyledi.

McLaren'ın Bahreyn GP hafta sonundan paylaştığı videoda Brown, Dale Earnhardt Sr'ın büyük bir hayranı olduğunu belirten Ricciardo'ya efsane araçlarından birisini sürme sözü verdi.

Bunun dışında Brown Ricciardo'ya şimdilik hoşgeldin hediyesi olarak o aracın Wrangler renk düzenine sahip bir model aracını hediye etti.

"7. sıra için kötü hissediyor olmak iyiye işaret"

McLaren, Mercedes motorlu MCL35M ile sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Ricciardo yeni takımıyla 7. olurken takım arkadaşı Lando Norris 4. olarak podyuma yaklaşmış oldu.

Ricciardo, yarışa önde başlasa da startta takım arkadaşına geçildi ve sonraki bölümde performans olarak onun gerisinde kaldı. Ricciardo, Pierre Gasly ile olan temasında tabanının hasar almasının performans kaybında etkili olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Takım olarak kesinlikle iyi bir şekilde başladık ve araç içerisinde rahat hissettim."

"Bugün yedinci olmamın ardından iyi bir yarış geçirmediğimizi düşünüyorsam, bu iyiye işarettir."

"Genel olarak tüm hafta sonu pozitifti. Sağlam bir hafta sonuydu ve takım olarak güçlü puanlar kazandık." dedi.

Ricciardo, McLaren'daki ilk günlerinde iki sene önce Renault'da olduğundan daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyor.

Ricciardo, "Şu anda muhtemelen gerçekten emin olduğum ya da sevdiğim bir ayara sahip değilim, bu biraz zaman alacak."

"Ancak Renault ile geçirdiğim ilk birkaç yarışa göre şu anda daha iyi hissediyorum."

"Şu anda kesinlikle daha iyi bir yerde hissediyorum ancak yine de olmak istediğim yerde değilim." dedi.

Yardımcı editör: Adam Cooper

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