Alonso ve Alpine, 18 inç lastik testini tamamladı

Pirelli'nin üç günlük 18 inç lastik testi, bugün Alpine'in yaptığı çalışma ile birlikte son buldu.

Yarışın ardından Ferrari ve Alpine, Bahreyn'de kalarak, 18 inç lastik testi için hazırlık çalışmaları yaptılar.

Salı günü çalışma gerçekleştiren takım Ferrari'ydi ve İtalyan ekip, SF90'la çalışma düzenlerken, hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc yarımşar günlük sürüş gerçekleştirdiler.

Çarşamba günü ise Alpine takımı çalışmalara başladı ve 2018 R.S.18'in direksiyonuna geçen Esteban Ocon'la toplam 100 tur attı.

Bugün yine Alpine takımı çalıştı ve testin son gününde sürüş yapan isim Fernando Alonso'ydu.

Fernando Alonso, Alpine 1 / 3 Fotoğraf: Alpine Fernando Alonso, Alpine 2 / 3 Fotoğraf: Pirelli Graphics Fernando Alonso, Alpine 3 / 3 Fotoğraf: Alpine

Çifte F1 dünya şampiyonu, gün boyunca 144 tur tamamlayarak oldukça kusursuz bir test gününü geride bıraktı.

Testin ardından konuşan Alonso, "Sakhir pistinde test yapmak için harika bir gün vardı. Yeni lastikler daha şimdiden iyi bir izlenim bırakıyor."

"Umarım bugün tamamlanan turlar, Pirelli'nin daha da gelişmesine yardımcı olur ve bu lastiklerin özelliklerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunur."

"Yoğun bir gündü, takım ve Pirelli faydalı bilgiler topladı." dedi.

Sezonun bir sonraki testi 20-21 Nisan tarihlerinde Imola'da yapılacak ve bu kez Mercedes sürüş yapacak.

Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Pirelli