Vettel, Wolff ile görüştüğünü doğruladı: "Fakat henüz somut şeyler konuşmadık"

2025 sezonu için Lewis Hamilton'ın halefi arayışında olan Mercedes için pek çok F1 pilotunun adı geçti, ancak dört kez F1 şampiyonu Sebastian Vettel'in adı da kısa bir süre padokta duyuldu.

2022'den sonra F1'i bırakan Vettel, Toto Wolff ile temasta olduğunu belirtti.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Vettel, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile görüştüğünü doğruladı ve şöyle devam etti: "Konuştuk fakat gelecekle ilgili olarak somut anlamda görüşmedik."

"Telefon görüşmesi yaptık. Mercedes'te bir şeyler olduğu gerçeğinden bahsettik ama özellikle onun (Lewis) yerini almamdan bahsetmedik."

"Yıllardır bana doğrudan ya da dolaylı olarak rehberlik eden ya da F1 dünyasında yer alan insanlarla hâlâ temas halindeyim."

"İşlerin iyi ya da kötü gitmesine bağlı olarak sürekli iletişim halindeyiz."

"Şanslıyım ki pek çok insan tanıyorum ve merak ettiğim bir şey olursa doğrudan onlara sorabiliyorum."

2015'te Red Bull Racing'den Ferrari'ye geçiş yapan Vettel de Hamilton'ın hamlesini biraz beklenmedik buldu.

"Başlangıçta bunun doğru olmadığını düşündüm fakat sonrasında öyle olduğu ortaya çıktı. Şahsen Lewis için çok mutluyum. Ben de anlaşmanın hemen ardından ona bir mesaj gönderdim. Hâlâ iletişim halindeyiz."

"Ayrıca başkalarıyla ve Toto ile de temas halindeyim, ancak gelecekte neler olabileceği konusunda özel olarak konuşmadık."

"Bence Ferrari'de yarışmanın üstesinden gelecek fakat yeni bir takıma geçiş kolay değil, özellikle de başlangıçta zor oluyor."

"Uzun yıllardır tanıdığınız pek çok tanıdık yüz artık olmuyor. Yeni ortama alışmak zorundasınız ama üstesinden gelecektir."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Sebastian Vettel Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Porshe ile yaptığı testlerin ardından emekli olma kararında herhangi bir şeyin değişip değişmediği sorusu üzerine Vettel, "O zaman da ne bekleyeceğimi bilmediğimi ve ayrılmanın benim için en doğrusu olduğunu söylemiştim."

"Bir sonraki adımın bu olup olmayacağını bilmiyorum. Şu anda öyle hissetmiyorum."

"Yaş olarak artık en geç değilim ama diğerlerine bakarsanız, teorik olarak bolca zamanım var, yani bu önümdeki ilk engel değil."

"Formula 1'le hâlâ ilgileniyorum ve yarışları takip ediyorum. Şu anda hem pistte hem de pist dışında çok şey oluyor"

"Ancak Formula 1 şu anda benim için bir sorun değil."

"O zamanlar sporu bıraktığımda, geri dönüp dönmeyeceğinizi asla bilemeyeceğinizi söylemiştim. Fakat niyetim bırakıp sonra tekrar başlamak değildi. Şu anda o noktaya ulaşmış değilim. Fakat yine de bunu göz ardı edemem. Geleceğin ne getireceğini kim bilebilir?"

"Çocuklarla geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım. Belki ruh halim tekrar değişir ama şu anda işler çok iyi gidiyor."

"Porsche testi tabii ki eğlenceliydi. Böyle bir aracını nasıl çalıştığını merak ediyordum ve bunu görmek heyecan vericiydi. Elbette Formula 1 aracından biraz farklıydı ve bir buçuk yılın ardından belki biraz paslanmıştım!"

"Elbette özlediğim bazı şeyler var. Sanırım direksiyonun arkasındaki son birkaç gün bunu gösterdi. Fakat özlemediğim şeyler de var."

Bild'e göre cazip bir teklif almadığı sürece Vettel'in dönüşü pek olası görünmüyor.