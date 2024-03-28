Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Vettel, Wolff ile görüştüğünü doğruladı: "Fakat henüz somut şeyler konuşmadık"

Sebastian Vettel, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile konuştuğunu ancak henüz dönüş için "somut görüşmeler" yapılmadığını belirtti.

Laurens Stade
Laurens Stade
Güncel:
Sebastian Vettel, Porsche 963

Sebastian Vettel, Porsche 963

Porsche Motorsport

2025 sezonu için Lewis Hamilton'ın halefi arayışında olan Mercedes için pek çok F1 pilotunun adı geçti, ancak dört kez F1 şampiyonu Sebastian Vettel'in adı da kısa bir süre padokta duyuldu.

2022'den sonra F1'i bırakan Vettel, Toto Wolff ile temasta olduğunu belirtti.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Vettel, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile görüştüğünü doğruladı ve şöyle devam etti: "Konuştuk fakat gelecekle ilgili olarak somut anlamda görüşmedik."

"Telefon görüşmesi yaptık. Mercedes'te bir şeyler olduğu gerçeğinden bahsettik ama özellikle onun  (Lewis) yerini almamdan bahsetmedik."

"Yıllardır bana doğrudan ya da dolaylı olarak rehberlik eden ya da F1 dünyasında yer alan insanlarla hâlâ temas halindeyim."

"İşlerin iyi ya da kötü gitmesine bağlı olarak sürekli iletişim halindeyiz."

"Şanslıyım ki pek çok insan tanıyorum ve merak ettiğim bir şey olursa doğrudan onlara sorabiliyorum."

2015'te Red Bull Racing'den Ferrari'ye geçiş yapan Vettel de Hamilton'ın hamlesini biraz beklenmedik buldu.

"Başlangıçta bunun doğru olmadığını düşündüm fakat sonrasında öyle olduğu ortaya çıktı. Şahsen Lewis için çok mutluyum. Ben de anlaşmanın hemen ardından ona bir mesaj gönderdim. Hâlâ iletişim halindeyiz."

"Ayrıca başkalarıyla ve Toto ile de temas halindeyim, ancak gelecekte neler olabileceği konusunda özel olarak konuşmadık."

"Bence Ferrari'de yarışmanın üstesinden gelecek fakat yeni bir takıma geçiş kolay değil, özellikle de başlangıçta zor oluyor."

"Uzun yıllardır tanıdığınız pek çok tanıdık yüz artık olmuyor. Yeni ortama alışmak zorundasınız ama üstesinden gelecektir."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Sebastian Vettel

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Sebastian Vettel

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Porshe ile yaptığı testlerin ardından emekli olma kararında herhangi bir şeyin değişip değişmediği sorusu üzerine Vettel, "O zaman da ne bekleyeceğimi bilmediğimi ve ayrılmanın benim için en doğrusu olduğunu söylemiştim."

"Bir sonraki adımın bu olup olmayacağını bilmiyorum. Şu anda öyle hissetmiyorum."

"Yaş olarak artık en geç değilim ama diğerlerine bakarsanız, teorik olarak bolca zamanım var, yani bu önümdeki ilk engel değil."

"Formula 1'le hâlâ ilgileniyorum ve yarışları takip ediyorum. Şu anda hem pistte hem de pist dışında çok şey oluyor"

"Ancak Formula 1 şu anda benim için bir sorun değil."

"O zamanlar sporu bıraktığımda, geri dönüp dönmeyeceğinizi asla bilemeyeceğinizi söylemiştim. Fakat niyetim bırakıp sonra tekrar başlamak değildi. Şu anda o noktaya ulaşmış değilim. Fakat yine de bunu göz ardı edemem. Geleceğin ne getireceğini kim bilebilir?"

"Çocuklarla geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım. Belki ruh halim tekrar değişir ama şu anda işler çok iyi gidiyor."

"Porsche testi tabii ki eğlenceliydi. Böyle bir aracını nasıl çalıştığını merak ediyordum ve bunu görmek heyecan vericiydi. Elbette Formula 1 aracından biraz farklıydı ve bir buçuk yılın ardından belki biraz paslanmıştım!"

"Elbette özlediğim bazı şeyler var. Sanırım direksiyonun arkasındaki son birkaç gün bunu gösterdi. Fakat özlemediğim şeyler de var."

Bild'e göre cazip bir teklif almadığı sürece Vettel'in dönüşü pek olası görünmüyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Symonds, "2026'da araçların yere basma gücünü azaltacağız"
Sonraki haber Tsunoda'dan RB'ye övgüler: "Takım her açıdan gelişiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Laurens Stade
Daha fazlası
Laurens Stade
FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor

FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor

Formula 1
FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor
Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Formula 1
Abu Dabi GP
Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"
İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu

İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu

Formula 1
Brezilya GP
İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu
Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Yarışı bitirmeyi çok isterdim"

Hamilton: "Yarışı bitirmeyi çok isterdim"

Formula 1
Avustralya GP
Hamilton: "Yarışı bitirmeyi çok isterdim"
Hamilton: "Aracın tutarsızlığı kafa karıştırıyor"

Hamilton: "Aracın tutarsızlığı kafa karıştırıyor"

Formula 1
Avustralya GP
Hamilton: "Aracın tutarsızlığı kafa karıştırıyor"
Hamilton: "İkinci seans bu araçla en güvensiz hissettiğim bölüm oldu"

Hamilton: "İkinci seans bu araçla en güvensiz hissettiğim bölüm oldu"

Formula 1
Avustralya GP
Hamilton: "İkinci seans bu araçla en güvensiz hissettiğim bölüm oldu"
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"

Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"

Formula 1
Avustralya GP
Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"
Kravitz, Hamilton ve Wolff arasında giderek artan anlaşmazlığa dikkat çekiyor

Kravitz, Hamilton ve Wolff arasında giderek artan anlaşmazlığa dikkat çekiyor

Formula 1
Avustralya GP
Kravitz, Hamilton ve Wolff arasında giderek artan anlaşmazlığa dikkat çekiyor
Wolff: "Mercedes, F1 2021'den bu yana 'yanlış bir ilaç' yutmadı"

Wolff: "Mercedes, F1 2021'den bu yana 'yanlış bir ilaç' yutmadı"

Formula 1
Avustralya GP
Wolff: "Mercedes, F1 2021'den bu yana 'yanlış bir ilaç' yutmadı"

Son Haberler

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

MGP MotoGP
Portekiz GP
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

F1 Formula 1
Avustralya GP
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye