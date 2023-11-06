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Formula 1 Brezilya GP
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Wolff: “Affedilmez bir performans”

Mercedes, Brezilya’da sprint yarışında yavaş kalmasının ardından pazar gününü de hayal kırıklığıyla noktaladı.

Editör Burak Yasul
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Brezilya’da ilk virajda gerçekleşen kaza sebebiyle kırmızı bayrak çıkan yarışta bütün yarış boyunca sorunlarla boğuştu. Lewis Hamilton, Charles Leclerc’in formasyon turunda kalmasıyla ve Lance Stroll’ün yavaş startıyla 3. sıraya kadar yükseldi.

Ancak yarış tekrar başladığında Hamilton, Fernando Alonso’nun gerisinde kalmaya başladı. Mercedes’ler, ilk pitin ardından kullanılmış orta hamura geçtiler. Rakiplerine göre eski lastikler kullanan Mercedes, rakiplerine direnemedi ve gerilere düştü.

Bütün yarış hararet sorunları yaşayan Russell, 58. turda soğutma sorunu nedeniyle yarıştan çekildi.

Bütün hafta sonu boyunca iyi bir performans gösteremeyen Mercedes’in Takım Patronu Toto Wolff yarıştan sonra yaptığı açıklamalarda affedilmez bir performans sergilediklerini bildirdi.

“Affedilemez bir performans sergiledik. Bunun için söylenecek herhangi bir söz yok. Bu otomobil geçtiğimiz iki hafta ikinci oldu. Ona burada ne yaptıysak bu korkunçtu.”

“Lewis pistte hayatta kalmayı başardı, ama George. Böyle sefil bir şeyi süren iki pilot için sadece üzülebilirim.”

“Bu aracın ne kadar zor sürülebildiğini ve bıçak sırtında olduğunu gösteriyor. Gelece yıl bu otomobili geliştirmemiz gerekiyor. Bir hafta en hızlı ikinci araç olarak podyuma çıkarken diğer hafta sekizinci olamazsınız.”

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

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