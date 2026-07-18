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Formula 1 Belçika GP

Antonelli: "Verstappen ile ilk çizgiden start almak kritik olacak"

Kimi Antonelli, pazar günkü yarışta ilk virajların belirleyici olacağını vurgularken, ilk çizgiyi Max Verstappen ile paylaşacak olmasının startı daha da kritik hale getirdiğini ifade etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan Kimi Antonelli, seans boyunca değişen pist koşullarına rağmen turdan tura gelişim gösterdiklerini söyledi.

Cumartesi gününün ardından konuşan Antonelli, sonuçtan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Mercedes pilotu, "Pole pozisyonunda olmak harika."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Çok kolay bir seans değildi çünkü pist koşulları sürekli değişiyordu. Ancak turdan tura gelişmeyi başardık ve sonunda pole pozisyonunu aldık. Bu gerçekten güzeldi."

"Elbette daha gelişebileceğimiz alanlar vardı ama genel olarak çok mutluyum." dedi.

Yarışın sıralama turlarından çok farklı olacağını söyleyen Antonelli, ön sırayı paylaşacağı Max Verstappen'e de dikkat çekti.

"Yarın bambaşka bir gün olacak. Yanımda Max var, bu yüzden iyi bir start almak ve beşinci viraja kadar onun önünde kalmak çok önemli olacak."

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