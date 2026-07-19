Piastri, Leclerc ile yaşanan teması değerlendirdi: "Büyük bir kaza yaşamadığımız için şanslıyız"

Belçika Grand Prix’sinin ardından konuşan Oscar Piastri, yarışın başında Charles Leclerc ile yaşadığı temas sonucu aracında yere basma kuvveti kaybı oluştuğunu dile getirdi ve ön kanat değişene kadar denge sorunlarıyla boğuştuğunu belirtti.

Stint sonlarında yaşanan tempo kaybını ve kirli havada sürüş yapmanın zorluklarını aktaran Piastri, şunları söyledi: "İlk stintte aldığımız hasar en büyük etkendi.”

“Ciddi miktarda yere basma kuvveti kaybettim ve bu durum aracın dengesini bozdu. Ön kanadı değiştirip durumu biraz dengeleyene kadar çok zorlandım.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“İkinci stint görece daha iyiydi ancak Lewis Hamilton önüme geçtiği anda, kirli havada kalır kalmaz araç yeniden inanılmaz derecede zor bir hale geldi.”

“Aradaki fark 1.5 - 2 saniyeye çıkınca tempomuz dengelendi ama araçtaki hasar nedeniyle stint sonlarında ilk anlardaki kadar güçlü olamadık."

Yarışın başındaki hasarın kaynağı olan Charles Leclerc ile mücadelesine de değinen genç pilot, yarış yönetiminin kararına tepki gösterdi: "Kendi açımdan baktığımda beyaz çizginin üzerindeydim ve sıkıştırıldım.”

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Her şeyden önce, Leclerc ile frenleme bölgesinin başında tekerleklerimiz birbirine değdiği ve daha büyük bir kaza yaşamadığımız için çok şanslıyız.”

“Dürüst olmak gerekirse ne diyebileceğimi bilmiyorum. İlla büyük bir ceza çıkmalı demiyorum ama en azından bir siyah-beyaz bayrak gösterilmeliydi.”

“Eğer bu tarz hareketlerin sorunsuz olduğunu düşünürsek ve pilotlara 'mutlak minimum seviyede' alan bırakıp bundan sıyrılabilecekleri hissini verirsek, bu tür durumlar daha çok yaşanabilir ve yarışlarda hoş olmayan anlar görebiliriz.